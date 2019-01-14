Москвичка в ужасе от поездки на Uber

Психологической травмой и шоком закончилась поездка на такси Uber для Илоны Федотовой. Девушка заказала машину поздно вечером, чтобы добраться до Подмосковья.

Водитель Халимчон Усмонов на Kia Rio сначала вымогал у нее 2,5 тысячи рублей за то, что неправильно припарковался в ожидании клиентки: он заявил, что это ее вина и она должна возместить ему возможный штраф. Затем разозлился на просьбу не курить в машине.

Когда выехали за город, он заявил, что отказывается везти Илону и высадит ее на подмосковной трассе. Девушка ответила, что напишет жалобу в компанию, и включила диктофон на смартфоне. Водитель сообщил, что на него уже жаловались, стал напрямую угрожать пассажирке и потребовал телефон, чтобы стереть запись. Илона в панике отправила родным и знакомым адрес геолокации и просьбу о помощи:

«Кому-то звонит и сообщает: «Она хочет оставить на меня жалобу. У меня все данные есть: адрес, телефон. Имей в виду». И я начинаю отправлять геолокацию своим родным, чтобы, если что-то случится, было понятно, где я нахожусь. Припарковывается, блокирует двери в очередной раз и переваливается на заднее сидение: «Сотрите все записи». Я говорю: «Я сейчас в полицию позвоню. Если я сейчас не дойду до дома, вас найдут очень быстро». Он услышал, что я отправила везде все, открывает двери. Конечно, это был полный бред, у меня истерика, слезы. Два дня у меня просто шоковое состояние».

Муж девушки обратился в компанию Uber . Там заявили: мы ни при чем, претензии предъявляйте к нанявшему водителя таксопарку, зарегистрированному в Чебоксарах.

Ситуацию Business FM прокомментировала менеджер по коммуникациям Uber в России и странах СНГ Светлана Воронина:

«Служба поддержки увидела пост Илоны в Facebook и сразу же с ней связалась. Водителя проверили: раньше подобных жалоб на него не было, но такое поведение недопустимо. Поэтому он заблокирован в системе навсегда и более не сможет выполнять заказы сервиса. Мы известили о произошедшем таксопарк, где трудоустроен водитель, чтобы они также смогли принять необходимые меры к водителю».

В полицию Илона пока не обращалась, но известно, как неохотно там рассматривают подобные жалобы. Она опубликовала свою историю в Facebook и получила свыше 500 комментариев. Люди писали ей о своем опыте, неофициальной статистике гибели и увечий пассажиров агрегаторов такси и невозможности получения каких-либо компенсаций.

На пост Илоны откликнулась юрист Елена Гращенкова, тяжело пострадавшая в автоаварии с водителем «Яндекс. Такси». Правозащитник теперь судится с агрегатором за компенсацию. По ее словам, с 1 января стал действовать закон, позволяющий Роспотребнадзору контролировать услуги подобных площадок и в случае нарушений закрывать их по жалобам клиентов.

Кроме того, есть постановление Верховного суда о признании аналогичного «Яндексу» агрегатора — такси «Престиж» — полноценным перевозчиком со всеми вытекающими последствиями. Если такое же решение вынесут по «Яндексу», у пострадавших от агрегаторов все шансы на получение выплат, считает Елена Гращенкова:

«У данной проблемы есть два интерфейса: картинка, которую нам «Яндекс» показывает — агрессивная реклама, название такси, телефонные номера, чеки от своего имени; и есть внутренняя картинка, которую «Яндекс» припрятал на случай судебных разбирательств, — это соглашение со своими субподрядчиками на какие-то другие правоотношения, которые не касаются пассажира. «Яндекс» доказывает суду, что на самом деле он перевозчиком не является, показывая эти различные документы. Правительство наделило Роспотребнадзор особыми полномочиями на то, чтобы устраивать проверки в таких компаниях на качество оказываемых услуг, закрывать их и подавать в суд на данные компании от имени неопределенного круга лиц».