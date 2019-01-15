Die Welt (Германия): автомобили-роботы со знаком качества

Die Welt (Германия) . Автомобили-роботы уже научились взаимодействовать с обычными участниками дорожного движения. Но в каждой машине пока сидит инженер-подстраховщик. Российская компания «Яндекс» ушла далеко вперед в создании беспилотного автомобиля: она тестирует свои модели в тяжелых погодных и транспортных условиях, а не только на ровных и просторных магистралях Лас-Вегаса, пишет. Автомобили-роботы уже научились взаимодействовать с обычными участниками дорожного движения. Но в каждой машине пока сидит инженер-подстраховщик.

Российская фирма «Яндекс» ушла далеко вперед в создании беспилотного автомобиля: она тестирует свои модели в тяжелых погодных и транспортных условиях своей страны.

Мужчина за рулем усмехается, услышав наш вопрос. Как часто ему приходится браться за руль, чтобы избежать несчастного случая?

«Никогда, — отвечает Павел Воробьев, инженер российского интернет-концерна «Яндекс". — Ведь мы же в Лас-Вегасе».

Воробьев сидит в беспилотном автомобиле, едущем по улицам вблизи района развлечений. Он выполняет функцию подстраховщика на тот случай, если искусственный интеллект допустит какую-нибудь ошибку, например, не заметит пешехода, повернет не туда или машина попадет на перекресток с неработающими светофорами.

Воробьев говорит, что не хочет хвастаться, но город в пустыне штата Невада для его машины никаких трудностей не представляет.

«Тут светит солнце, мало пешеходов, все соблюдают правила движения».

Для него как инженера и для его компьютеров это скучно.

Только один раз в самом начале поездки он поднял палец и дотронулся им до стартовой кнопки на мониторе айпада, закрепленного на приборной доске машины. И вот переоборудованная « Тойота Приус» ( Toyota Prius ) выезжает из гаража, сворачивает налево на Хармон-авеню и прибавляет газу. Воробьев опускает руки на колени: он не поднимет их до самого конца поездки. Не притронется он и к педалям. «Приус» тормозит и разгоняется сам, рулевое колесо крутится, как будто им двигает приведение.

«Яндекс» — одна из множества компаний, которые проводят сейчас на западе США испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Оборудованные камерами, радаром и лидаром машины несколько раз в секунду сканируют окружающую местность, чтобы сориентироваться в транспортном потоке. Автомобили-роботы покинули научные лаборатории, и теперь им надо взаимодействовать с совершенно обычными участниками дорожного движения, справляться с ситуациями, которые они не могут предвидеть.

Во время Международной выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе беспилотные автомобили можно увидеть повсюду на улицах города. Фирма «Аптив» (Aptiv), например, поставила свое оборудование на машины транспортной компании «Лифт» (Lyft). Их можно вызвать через мобильное приложение, чтобы добраться из точки А в точку В.

Вообще по городу разъезжают несколько десятков беспилотных автомобилей. За прошедшие месяцы они совершили почти 30 тысяч поездок. Пять лет назад беспилотные автомобили лишь крутились на огороженных участках, двигаясь медленно и толчками, как будто за рулем сидели ученики автошкол. Приблизительно два года назад стали возможны поездки по строго отведенным маршрутам. Сегодня же искусственный интеллект возит пассажиров вдоль и поперек оживленного Лас-Вегаса.

Полдень, компьютер мягко ведет «Приус» в транспортном потоке. Почти как человек, только чуть медленнее и осторожнее. Со стороны сразу видно, что едет автомобиль-робот. На его крыше торчат три цилиндра, в которых скрыты сенсоры лидара, постоянно сканирующие местность в поисках препятствий. В багажнике машины — мощный компьютер, обрабатывающий сигналы.

Но в солнечном Лас-Вегасе автомобиль многому не научится. Видимость всегда хорошая, обстановка скорее спокойная. «Яндекс» привык к другому. Добрая дюжина автомашин концерна ездят по дорогам России и Израиля. В московском мегаполисе у концерна есть даже сервис беспилотных такси. Пользователи могут вызвать такси через мобильное приложение, и оно без водителя отвезет их на место. Инженер службы безопасности сопровождает поездку, но сидит рядом с водительским местом.

«Яндекс» выпускает свои машины на улицы и суровой русской зимой.

«Нашим конкурентам не приходится сталкиваться с подобными проблемами», — говорит Воробьев.

Действительно, в России автомобили находятся в несколько других условиях: холод, плохая видимость, метели. Люди часто перебегают дорогу на красный свет, правила движения соблюдаются не так тщательно, как в США, нередко водители подгоняют друг друга сигналами. «Яндекс» хочет добиться, чтобы его «беспилотники» были автомобилями не только для хорошей погоды.

Беспилотные автомобили для компании не самоцель, над ними работают не только из научного интереса. Интернет-концерн организовал платформу «Яндекс. Такси», функционирующую по тому же принципу, что и ее американский конкурент «Убер». Правда, в «Яндекс. Такси» работают не частные водители, а таксопарки. Около 300 тысяч такси можно заказать в 15 странах. В России «Яндекс. Такси» — самое крупное предприятия этого сегмента.

Только один инженер-подстраховщик на переднем пассажирском сидении — на такое в Лас-Вегасе не решается никто. Людей, заказывающих такси «Лифт» с технологией от «Аптив», предупреждают, что в машине для безопасности будут даже двое сопровождающих. Это кажется комичным: почему в обычном автомобиле один водитель, а в беспилотном два?

«Один следит за движением, — объясняет инженер компании «Аптив», — второй отвечает на вопросы пассажиров».

По его словам, многие люди впервые видят, как компьютер управляет автомобилем, замедляя и ускоряя движение.

В технологиях, как говорят в «Яндекс», «Аптив» и других компаниях, они продвинулись далеко. Но должно пройти еще какое-то время, прежде чем беспилотные автомобили станут частью городского ландшафта. Во-первых, следует разработать правовые нормы, ведь пока почти везде предписано, чтобы в машине находился инженер службы безопасности, который вмешается, если вдруг произойдет программный сбой.

Во-вторых, нужно и убедить людей. Говорят, что в Аризоне, где «Вэймо» проводит свои испытания, люди атаковали более 20 автомобилей. Они прокалывали шины и забрасывали машины камнями. С тех пор как в этом районе беспилотный «Убер» задавил насмерть женщину, многие отвергают технологию. И в Лас-Вегасе многие настроены скептически — но тут, как правило, потому, что машины-роботы мешают движению, ведь они всегда соблюдают правила и ездят только с разрешенной скоростью и ни милей быстрее.