Рекордная компенсация: получит ли владелец неисправного Jaguar 40 млн?

Приозерский горсуд вынес решение о компенсации в размере 40 млн рублей за Jaguar XJ ценой в 2,35 млн Это должно стать крупнейшим возмещением в России за неисправный автомобиль, сообщили «Ведомости»

Истец Алексей Кравченко купил подержанный Jaguar в 2016 году. Спустя полгода автомобиль перестал заводиться. Его починили по гарантии, однако Кравченко вернул машину в сервис, так как посчитал, что ее вообще не ремонтировали.

Машина простояла в сервисе более 45 дней. Владелец обратился в суд на импортера, ссылаясь на закон «О защите прав потребителей». Суд встал на сторону истца, запросив 40 млн рублей компенсации.

Алишер Захидов член коллегии адвокатов «Камаев и партнеры»:

«Действительно, общая сумма в 40 млн многократно превышает сумму основного обязательства, которое было в 2016 году, когда машина была приобретена, поэтому само по себе это достаточно удивительное дело. Могу только предположить, что сумма могла сложиться либо из компенсации морального вреда по 15-й статье, либо из штрафа в размере 1%, плюс еще штраф — половина от всей суммы, которая была удовлетворена за отказ удовлетворить законные требования потребителя в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Наверное, такая сумма могла взяться еще из-за того, что была проявлена некая злостность со стороны ответчика, то есть компании, где была приобретена эта машина, но все равно даже с учетом всех этих натяжек и предположений сама по себе сумма тянет на необоснованное зарабатывание денежных средств».

Компания Jaguar Land Rover не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляцию. Защита ответчика считает, что сумма не соответствует ущербу.

Сумма будет уменьшена, уверен адвокат, председатель коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев

«Решение еще должно устоять в апелляции, в кассации, оно еще не вступило в законную силу. Что касается возможности импортера отменить это решение полностью — наверное, вряд ли, но уменьшить сумму, думаю, возможно, потому что мне не очень понятно, откуда эта сумма взялась, даже с учетом штрафа, который обычно составляет 100%. В данном случае, боюсь, само решение не устоит в плане суммы, потому что всегда было негласное мнение не давать обогащаться по закону о правах потребителей».

Такое решение суда создает опасный прецедент, считает независимый автоэксперт, главный редактор сайта Osipov.pro Андрей Осипов

«Если мы говорим об автомобиле Jaguar XJ 2013 года, определенные детские болячки у этой машины были. Большая часть неисправностей была связана либо с работой автоматической коробки передач, либо с какими-то электронными глюками, что устранялось либо самим производителем, либо автовладельцем. Мне кажется, что в данном случае создан очень плохой прецедент. Человек приобрел подержанную машину, и неизвестно, как до него этот автомобиль эксплуатировали. Смущает сумма выплат в размере 40 млн, эта машина столько не стоит, даже если мы говорим об абсолютно новом XJ. Если сейчас это судебное решение будет исполнено, то очень многие владельцы Jaguar или других автомобилей других брендов смогут пойти в суд и истребовать не просто полную стоимость своего автомобиля, но и еще некое моральное возмещение, возмещение упущенной выгоды».

Юристы не исключают, что дело в банальной ошибке. По их мнению, суд исходил из стоимости нового авто, хотя изначально речь шла о подержанной машине.