МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД и Российский союз автостраховщиков за три года не запустили систему проверки наличия полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер. Ранее вице-премьер Максим Акимов установил для МВД и РСА 1 февраля 2019 года крайним сроком, когда должна заработать соответствующая система. Как отмечается, основная проблема находится на стороне страховщиков, в базе которых недостаточно сведений о номерах автомобилей или присутствуют ошибки.

МВД РФ и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер.

Срок выполнения соответствующего поручения, который вице-премьер Максим Акимов дал ведомствам, истекает 1 февраля. Как следует из протокола поручений от 28 ноября 2018 года, полиция и страховщики должны были в январе «провести интеграцию информационных баз данных».

Впервые РСА заговорил о возможности с помощью камер на дорогах проверять наличие полиса ОСАГО у водителей еще в 2015 году.

Тогда было решено запустить эксперимент по фиксации нового типа нарушений в Москве. За три года даты запуска пилотного проекта назывались минимум четыре раза, но каждый раз откладывались. В конце 2018 года тема обсуждалась на заседании правительственной комиссии по безопасности движения, которую возглавляет Максим Акимов. Он и дал МВД и РСА первое официальное поручение разобраться с проблемой.

Сейчас в столице работает более 1,4 тыс. камер, каждая из которых фиксирует до 40 тыс. проездов автомобилей в сутки. Таким образом, только для обслуживания системы по проверке ОСАГО потребуется ежесуточно делать 56 млн обращений в базу данных АИС ОСАГО, которая принадлежит РСА. Поскольку страховая база такой нагрузки не выдержит, для реализации проекта была разработана новая схема. РСА формирует список действующих полисов и автовладельцев на конкретную дату, ГИБДД дополняет их информацией о номерах транспортных средств, полученными массивами данных пользуется столичный ЦОДД (эксплуатирует камеры, фильтрует фотографии) для выявления нарушителей. Если выявляется машина без полиса, происходит проверка в обратном порядке (ЦОДД—ГИБДД—РСА), после чего выносится штраф в размере 800 руб. Для реализации схемы и понадобилась «интеграция баз данных», о которой говориться в поручении Максима Акимова.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в МВД сообщает, что в настоящее время «ведутся необходимые технические работы» по синхронизации систем.

«До завершения указанных работ правоприменительная деятельность в автоматическом режиме по данному составу правонарушения не осуществляется и будет начата по мере технической готовности», — пояснили в МВД, при этом не назвав конкретных дат.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев рассказал журналистам, что в сведениях о транспортных средствах, содержащихся в информационной системе ГИБДД, и в АИС ОСАГО выявлены «определенные расхождения». Это связано, в частности, с «особенностями» заключения электронных договоров ОСАГО и «неисполнением частью страхователей обязанности по передаче сведений о госзнаке, в настоящее время ведется работа по выработке алгоритмов нормализации данных», пояснил он. В АИС ОСАГО часто встречаются ошибки в VIN-номерах (нехватка символов, русские буквы вместо латинских), дубли полисов. Систему для контроля за наличием полисов невозможно запустить до тех пор, пока ошибки не будут устранены. Система содержит данные о 38 млн полисов, из них 6 млн требуют исправлений или дополнений.

Даже если базы получится объединить, запуск системы чреват рисками для водителей, говорит эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. Так, добросовестные водители, которые по незнанию купили фальшивый полис, получат штраф.

Кроме того, во многих регионах до сих пор сохраняется проблема, когда водители просто не могут купить ОСАГО.

«Страховые компании им отказывают, либо наблюдается саботаж с очередями и отсутствием бланков, неработоспособностью сервисов электронных полисов», — пояснил он.

В последний раз датой запуска проекта был ноябрь 2018 года. Именно Москва должна была стать пилотным регионом для тестирования этой системы. После этого ее планировали опробовать в Татарстане.

Летом прошлого года сообщалось, что первые три месяца запуска программы станут переходным периодом, в течение которого нарушители будут получать так называемые «письма счастья» — уведомления об отсутствии ОСАГО, чтобы автовладелец мог проверить, не вкралась ли ошибка в его данные. После этого штраф в 800 руб планировалось выписываться владельцу автомобиля без ОСАГО ежедневно, пока он не оформит полис.