Административный энтузиазм. Нужно ли ужесточать штрафы за использование сотовых за рулем?

По его словам, эта инициатива в настоящее время прорабатывается, пока о внесении конкретного законопроекта говорить рано. Сейчас за телефонный разговор без использования гарнитуры могут наказать на 1,5 тысячи рублей, но, по мнению Лысакова, штрафовать надо за любые манипуляции с гаджетами, так как они опасны.

«Даже когда разговариваешь по громкой связи, включается тоннельное сознание. Ничего не видишь, не слышишь, только рефлекторно реагируешь на изменение дорожной обстановки», — заявил депутат.

Он добавил, что некоторые водители умудряются за рулем читать или общаться в соцсетях, что «выходит за рамки приличий и госбезопасности».

Лысаков сослался на успешный зарубежный опыт, и привел в пример законы Израиля и Франции. Зампред думского комитета заявил, что штраф и за разговор по телефону с использованием рук необходимо увеличить.

«Здесь, скорее всего, не исключаю, что санкции будут повышены. Я как водитель вижу, что даже водители дорогих машин, где есть громкая связь, пользуются телефоном, занимая руку, отвлекая внимание и снижая свои водительские способности, потому, что если возникает опасная ситуация, он не сможет принять рефлекторно правильное решение», — добавил парламентарий.

Его мнение поддержали некоторые специалисты. Автоэксперт Андрей Ломанов в эфире «Радио » Комсомольская правда “» подчеркнул, что пользоваться за рулем любым гаджетом опасно, и привел в пример водителей такси.

«В первую очередь это видно по таксистам, которые постоянно пытаются схватить заказ, их болтает по полосе, они из-за этого как попало перестраиваются и вдруг эта машина «зависает» и она начинает ехать в левом ряду со скоростью 20 километров в час, потому что он рассуждает «принять ли ему заказ и выстроить маршрут»» — сообщил эксперт.

Но он признал, что решить проблем отслеживания болтливых водителей будет сложно. Ломанов отметил, что в Израиле, например, во время движения вообще нельзя прикасаться к телефону. Но за этим следят дроны, которых в достаточном количестве в России попросту нет. В Москве эту проблему можно будет решить с помощью рейдов «телефон в руке». Ломанов предположил, что двух-трех будет достаточно. Но он признал, что даже в случае внесения подобных поправок, штрафовать за них будут редко.

«Ведь таких нарушителей сотрудникам ГИБДД придется выявлять «вручную», то есть непосредственно на дорогах (камеры вряд ли научатся искать таких водителей)», — отметил автоэксперт «Комсомольской правды».

Негативно к инициативе Лысакова отнесся председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин . В эфире НСН он потребовал прекратить это неконтролируемое законотворчество в сфере безопасности дорожного движения.

Похмелкин подчеркнул, что люди сами должны осознать, что посторонние дела мешают безопасно управлять автомобилем.

«На мой взгляд, это крайне необходимо. Никакие ужесточения ни на что не повлияют. Ясно, что и сейчас привлекают к ответственности крайне редко. Доказать, что кто-то говорил по телефону во время вождения, очень сложно… Надо постараться нормально применять те нормы, которые есть при всем их несовершенстве. Я считаю, стабильность в правилах была бы гораздо полезнее для безопасности дорожного движения, чем постоянные «улучшения»», — добавил он.

Виктор Похмелкин отметил, что так можно дойти до абсурда, «не надо курить, не надо есть пирожок». Но его мнению, надо донести до людей главное — соблюдать правила надо не из-за запретов, а потому что это разумно и в их интересах.

Действительно, в упомянутой Вячеславом Лысаковым Франции ужесточили штрафы за небезопасное вождение, в частности, из-за увеличившегося количества несчастных случаев, связанных с использованием за рулем сотового телефона.

Поэтому во Франции нельзя даже в руках держать сотовый во время движения.

С февраля 2018 года нельзя говорить по телефону даже если машина стоит на месте, с включенной «аварийкой» или на обочине.

Запрет распространяется и на то время, что водитель стоит в пробке или на светофоре.

Исключение составляют гаджеты, позволяющие вести переговоры по телефону без использования рук, со специальной гарнитурой.

Мобильным телефоном можно пользоваться, когда машина припаркована на специально отведенной для этого стоянке, включая парковку или частную дорогу. Судя по всему, эта проблема во Франции стоит довольно серьезно.

В ходе опроса девять из десяти водителей признались, что пользуются смартфонами для звонков во время движения. В 2016 году количество погибших на дорогах достигло 3469 человек, но точно неизвестно, в скольких случаях они пользовались телефонами в момент аварии.

Во Франции за использование телефона во время движения могут оштрафовать на 135 евро. Но это не единственная европейская страна, которая деньгами наказывает за подобные действия. В Германии, например, за опасную езду с телефоном штрафуют на 40 евро, в Бельгии — на 100 евро. Рекордсменами являются Исландия и Сербия, в этих странах любителей поболтать за рулем наказываю на пять и шесть тысяч евро соответственно.

В феврале прошлого года в Израиле полиция выступила с предложением ужесточить наказание за вождение с одновременным использованием сотового телефона. Власти отметили увеличение количества ДТП, связанных с рассеянностью водителей, говоривших по телефону, а также просматривающих новости и фильмы на своих гаджетах. В особенности, этим грешат люди, управляющие автобусами и грузовиками.

И это несмотря на один из самых суровых в мире законов в отношении водителей, пользующихся телефонами во время движения. С 2010 года их штрафуют на тысячу шекелей (18268 рублей). Запрет распространяется как на сотовые, так и на беспроводные устройства, которые нельзя использовать в пробке, на светофоре и на обочине, если машина работает.

Стоит отметить, что с 2016 года в Израиле запрещено пользоваться гаджетами под страхом штрафа во время движения по улицам на любых видах транспорта. На велосипедах и самокатах в том числе.

В 2014 году борьбу с разговорами на дорогах начали власти Объединенных Арабских Эмиратов. Использовать сотовые телефоны разрешили только в безопасном месте или в пункте назначения. На беспроводные гаджеты запрет не распространялся.

У правительства были на это веские причины. В том же 2014 году было зарегистрировано 26,5 тысяч ДТП, связанных с использованием мобильных за рулем.

«Чтобы поговорить по телефону, водитель должен остановить транспортное средство в безопасном месте или доехать до пункта назначения», — сказал заместитель директора департамента транспорта в полиции Дубая Саиф Мухейр Аль Мазруи (Saif Muhair Al Mazroui).

Впрочем, нет оснований считать, что эта мера в корне исправила в ситуацию. За первые три месяца 2017 году за разговоры по телефону на дороге были штрафованы 16 099 автолюбителей. За аналогичный период предыдущего года — 16393 человек.

Бригадный генерал Саиф Аль Мазруи, заявил, что использование водителями телефонов, находясь за рулем, «парализует их мозг и может стать причиной смертельных несчастных случаев».

Сейчас штраф за использование телефонов во время движения в ОАЭ составляет 800 дирхам (14371 рубль).

Опрошенные «360» эксперты критически отнеслись к инициативе, озвученной первым зампредом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеславом Лысаковым.

В последнее время у меня создалось устойчивое впечатление, что правительство и Дума является сообществом щипачей. Одни пытаются любыми способами снять деньги с автолюбителей, другие — пытаются эти действия узаконить

По мнению автоэксперта Юрия Антипова, сначала надо доказать, что использование гаджетов влечет за собой реальную опасность. Только в этом случае введение штрафов будет обоснованным. В противном случае, инициатива будет играть на руку тем, кто хочет залезть в карман к автовладельцу.

«У нас уже введен совершенно ничем не подкрепленный штраф за опасное вождение. Нет критериев, по которым можно будет признать, что человек опасно вел машину. Я не вижу никакой взаимосвязи между безопасностью на дорогах и предложенным штрафом», — подчеркнул эксперт.

Юрий Антипов назвал двуличием отсылку к международному опыту штрафования за вождение и одновременный разговор по телефону.

«Когда нам выгодно, мы смотрим на Запад, когда нет — Запад нам не указ. Надо жить по логике, без оглядки на другие страны. На Западе есть не совсем правильные вещи, их совершенствуют. Если мы будем чохом принимать все, что там существует, России никогда не стать лидером», — отметил эксперт.

Руководитель общественной организации «За безопасность на дорогах» Артем Угрюмов заявил, что в новом проекте необходимо четко разграничить, о каких гаджетах идет речь.

«Беспроводные устройства как раз и предназначены для того, чтобы общаться за рулем. Кроме того, нет никакой конкретики по поводу полезных приложений, которые стоят на телефонах. Неужели будут штрафовать за навигаторы? Говорить по телефону во время движения уж запрещено. По-моему, это все ненужный административный энтузиазм», — предположил Угрюмов.

Он подчеркнул, что у сотрудников ГИБДД уже есть возможность наказывать водителей за разговоры за рулем. Поэтому Угрюмов считает, что чиновники излишне увлекаются штрафами, в то время как проблему можно решить гораздо эффективнее. Например, социальная реклама по радио и ТВ принесет гораздо больше пользы, нежели штрафы со сложным механизмом действия.