The Guardian (Великобритания): автомобили нас убивают. В течение следующих десяти лет мы должны от них отказаться

Это была последняя капля, переполнившая чашу моего терпения. У входа в больницу припаркован микроавтобус с включенным двигателем. Водитель играет на мобильном телефоне. Больничный атриум наполняется выхлопными газами. Я подхожу к окну машины и прошу водителя выключить мотор. Недовольно ворча, он выполняет мою просьбу. И тут я замечаю, что на водителе медицинская форма. Я прохожу через атриум и следую по коридору в онкологическое отделение (на этот раз чтобы поговорить о восстановительной хирургии). Я оглядываю огромную приемную и спрашиваю себя, сколько сидящих здесь людей могут заболеть, надышавшись загрязненным воздухом. Я думаю о людях в других отделениях: о детях с приступами астмы, о пациентах, получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий или обреченных провести остаток жизни в инвалидном кресле. И поражаюсь невероятным разнообразием способов, которыми автомобили губят нашу жизнь.

Давайте откажемся от этого разрушительного эксперимента, признаем, что эта технология 19-го века сейчас приносит больше вреда, чем пользы, и обдумаем выход из сложившейся ситуации. Поставим себе целью в течение следующего десятилетия сократить использование автомобилей на 90%.

Это правда, что машины все еще полезны — для некоторых людей даже незаменимы. Автомобиль мог быть для нас хорошим слугой. Но он превратился в нашего господина и портит все, к чему прикасается. Сегодня с ним связана серия чрезвычайных ситуаций, требующих немедленного реагирования.

Одна из этих критических ситуаций знакома врачам любой больницы. Сегодня по причине загрязнения воздуха во всем мире умирает в три раза больше людей, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых. Помните прозвучавшие в начале этого столетия заявления, вокруг которых миллиардерская пресса подняла такую шумиху: мол, государственные деньги лучше потратить на профилактику инфекционных заболеваний, чем на предотвращение климатической катастрофы? Сегодня мы видим, что отказ от использования ископаемого топлива, скорее всего, принес бы здоровью людей гораздо больше пользы. (Разумеется, ничто не мешало нам тратить деньги на разрешение обеих проблем: это была ложная дилемма.) Согласно недавней статье, сжигание ископаемого топлива в настоящее время является «самой значительной угрозой здоровью детей в мире».

В других секторах экономики выбросы парниковых газов резко сократились. Однако выбросы газов транспортными средствами в Великобритании с 1990 года снизились всего на два процента. Официально правительство поставило себе обязательной целью к 2050 году сократить эти выбросы на 80%, хотя, как сегодня говорят нам ученые, даже этот показатель абсолютно не адекватен в нынешнем контексте. Транспортные средства главным образом ввиду нашего непреодолимого желания иметь собственный автомобиль в настоящее время являются основной причиной климатических изменений — как в Великобритании, так и во многих других странах.

До 2010 года в Великобритании мы наблюдали неуклонное сокращение числа людей, гибнущих на дорогах, но внезапно этот спад прекратился. Почему? Потому что при меньшем количестве смертей среди водителей и пассажиров на 11% выросло число жертв среди пешеходов. В США ситуация еще хуже: там ежегодный уровень смертности пешеходов с 2009 года вырос на 51%. Похоже, тому есть две причины: во-первых, это мобильные телефоны, на которые отвлекаются водители, а во-вторых, переход с обычных автомобилей на внедорожники. Поскольку кроссоверы крупнее по размерам и тяжелее, повышается вероятность смертельного исхода, когда под их колеса попадают пешеходы. Вождение внедорожника в черте города — антиобщественный акт.

Можно назвать и другие негативные эффекты, которые не так явно бросаются в глаза, но при этом носят всеобъемлющий характер. Транспортное движение мешает жизни сообществ, поскольку шум, опасность и загрязнение, царящие на оживленных улицах, загоняют людей в помещения. Те общественные места, где дети могли бы играть, а взрослые сидеть и разговаривать, отданы под парковки. Наша жизнь проходит под шум моторов — серьезная, но едва ли сознаваемая причина стресса и болезней. В то время, как мы боремся за свое место на дороге, ругаемся и трясем кулаками другим водителям, пешеходам и велосипедистам, жалуемся на ограничения скорости и прочие меры снижения интенсивности движения, автомобили меняют нашу психику, усиливая чувство угрозы и соперничества, отдаляя нас друг от друга.

Новые дороги исчерчивают сельскую местность, нарушая ее безмятежность, создавая фоновый шум и загрязнения, уродуя ландшафт. Вред, который приносят дороги, распространяется на многие мили вокруг. Оседание реактивного азота из выхлопных газов автомобиля (среди прочих факторов) может сказываться на биологических системах даже в самых далеких от городов природных зонах. В Сноудонии выброс этого вещества составляет 24 килограмма на гектар в год, что приводит к радикальным изменениям растительного мира. Целые войны ведутся за то, чтобы снизить затраты на вождение: сотни тысяч человек погибли в Ираке в том числе и ради достижения этой цели. Земля изрезана шахтами, необходимыми для производства автомобилей, и нефтяными скважинами, которые нужны для их питания, отравлена нефтяными разливами и отходами.

Переход на электромобили решает лишь часть этих проблем. Уже сегодня в погоне за ресурсами для электромобилей в жертву приносятся красивейшие места Земли. К примеру, добыча лития сегодня отравляет реки и истощает грунтовые воды в самых разных уголках планеты: от Тибета до Боливии. Производство автомобилей по-прежнему требует огромных затрат энергии и пространства. Им по-прежнему нужны шины, чье производство и утилизация (шины слишком сложны для переработки) представляют серьезную угрозу экологии.

Нам говорят, что иметь или не иметь автомобиль — это свободный выбор каждого. Однако любой аспект этой угрозы связан с государственным планированием и субсидиями. Дороги строятся с учетом прогнозируемого транспортного потока, который впоследствии увеличивается, чтобы соответствовать новой пропускной способности. Планировка улиц меняется с целью максимизировать поток автомобилей. Пешеходы и велосипедисты вытесняются планировщиками в узкие и зачастую опасные пространства — для них это второстепенный вопрос. Если бы мы платили за парковку на жилой улице по рыночным ставкам на землю, аренда 12 квадратных метров для одного автомобиля в наиболее богатых регионах Великобритании обошлась бы в три тысячи фунтов стерлингов в год. Хаос, царящий на наших дорогах — это спланированный хаос.

Транспорт должен быть спланирован, но его организация должна преследовать совершенно иные цели: добиваться максимальных социальных выгод и сводить к минимуму наносимый вред. Это означает массовый переход на электрический общественный транспорт, безопасные и отдельные велосипедные дорожки и широкие тротуары, который сопровождался бы неуклонной ликвидацией условий, позволяющих автомобилям бесчинствовать в нашей жизни. В некоторых местах и для некоторых целей автомобили крайне необходимы. Однако в большинстве поездок их несложно заменить — как это можно наблюдать в Амстердаме, Понтеведре и Копенгагене. Мы могли бы почти полностью избавить наши города от автомобилей.

В эпоху многочисленных критических ситуаций: климатического хаоса, загрязнения окружающей среды, социального отчуждения — мы должны помнить, что технологии существуют для того, чтобы нам служить, а не для того, чтобы делать нас своими рабами. Настало время прогнать автомобили из нашей жизни.