Der Spiegel (Германия): роскошная карета Путина

Der Spiegel (Германия) . Что за машина выглядит как « Роллс-ройс », но родом из России? Новый правительственный автомобиль «Аурус». Создан по распоряжению Владимира Путина и призван завоевать мировой рынок — в том числе благодаря немецким технологиям. Большой роскошный лимузин отечественного производства — превосходный символ статуса. А еще он должен стать спасением для автопрома, пишет

«Любишь дрифтовать — видишь больше» — эту древнюю мудрость из автогонок можно сформулировать иначе по отношению к главам государств: «Любишь тяжелые авто — значишь больше». Большой роскошный представительский лимузин, в идеале — отечественного производства, — превосходный символ статуса. Королева ездит на « Бентли », президент Трамп передвигается на « Кадиллаке » по прозвищу «Зверь», а председатель КНР Си Цзиньпин — на автомобиле марки «Хунци». Только у президента России Владимира Путина, который всегда стремился сделать свое появление на публике как можно более эффектным, в этом отношении до сих пор был пробел.

Российские правительственные машины марки ЗИЛ давно ушли в историю. Поэтому Путину приходилось разъезжать по Красной площади в длинном « Мерседесе » S-класса. Швабов это радовало, ведь их ведущая модель стала постоянно мелькать на телевидении.

Но вот уже несколько месяцев и у Путина имеется собственный автомобиль для выхода в свет. Он ездит в семиметровом «Сенате», разработанном в российском Автомобильном и автомоторном институте и произведенном компанией под названием «Аурус».

«Аурус» — альтернатива британским и немецким брендам

До сих пор роскошный лимузин считался патриотическим проектом престижа со скорее региональным значением. Однако сейчас на автосалоне в Женеве бренд демонстрирует совсем другие амбиции.

«Мы видим себя глобальной альтернативой маркам «Бентли", „Роллс-ройс" или “Майбах" и поэтому собираемся завоевать признание остального мира», — говорит Франц Герхард Хильгерт.

Он много лет проработал в России в компании « Даймлер », а затем консультировал различных российских производителей и фактически уже был на пенсии. Теперь его назначили руководителем новой компании «Аурус».

На деньги инвестиционного фонда из Абу-Даби он сейчас готовит запуск международной кампании «Ауруса». Первые два флагманских шоу-рума в Москве уже открыты, в далеком Татарстане на голом месте запускается производство 5 тысяч автомобилей в год. Кроме того, Хильгерт по всему миру ищет дилеров и агентов, которые менее чем через два года начнут продавать его благородные транспортные средства.

Технологии «Порше» под капотом

Первый автомобиль новой марки — это лимузин «Сенат», который Хильгерт продает в двух вариантах: «600-й» в формате длинного S-класса и «700-й» размеров Пульмана в стандартной бронированной модификации. Роскошный автомобиль имеет длину 6,63 метра, а колесная база размером 4,3 метра позволяет разместить два раскладных кресла, как для пассажиров первого класса в самолете, а также два маленьких кресла для подчиненных, сидящих против направления движения. Стеклянная перегородка — обязательный элемент, как и толстенное бронестекло в дверях весом в центнер.

Под капотом в обоих типах кузова скрывается разработанный «Порше» для российских производителей гибридный двигатель V8, который преобразует 4,4 литра рабочего объема в мощность 600 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 800 Нм. Этого достаточно, чтобы гигант мог разогнаться до сотни в лучшем случае за 6 секунд и лететь в левом ряду со скоростью 250 км/ч.

Дороже «Мерседеса», дешевле «Роллс-ройса»

Рыночных цен Хильгерт пока не называет, однако в Женеве по крайней мере дает грубую подсказку.

«Чуть дороже «Мерседеса", но существенно дешевле „Роллс-ройса"“, — так он определяет позиционирование марки.

Естественно, список дополнительных опций предлагает множество возможностей избавиться от денег. Полностью оборудованный длинный кузов со стандартной броневой защитой, встроенным баром, массажными креслами и плоскими экранами может стоить не меньше миллиона. Хильгерт не собирается останавливаться на лимузине: в будущем планируется выпуск супервнедорожника, а также фургона класса люкс. Кроме того, Хильгерт подумывает о том, что кабриолет и купе также хорошо скажутся на имидже марки.

Неплохая идея, ведь имидж в этой отчаянной затее играет ключевую роль.

»До сих пор российская автомобильная промышленность не могла похвастаться высокими стандартами качества и люксовыми моделями, скорее, наоборот», — говорит Ян Бургард из мюнхенской компании стратегического консалтинга «Бериллс».

Поэтому контракт с топ-менеджером компании «Даймлер», таким как Хильгерт, а также привлечение такого западного партнера по разработке, как «Порше», — виртуозный ход «Ауруса».

Но достаточно ли этого?

«Высочайшее качество в автомобилестроении требует разнообразных навыков. Вопрос в том, обладает ли команда «Ауруса" этими знаниями и навыками», — загадочно говорит Бургард.

Кто хочет выделиться, пусть ездит на «Аурусе»

Хильгерт, конечно, знает о скептицизме, с которым новой марке приходится сталкиваться в этой лиге. Но ему также известно, в чем залог успеха марок «Роллс-ройс» и «Бентли»: эксклюзивность. И именно в этом он видит свой шанс. Если в одном из лондонских районов, застроенных особняками, уже ездит дюжина «Бентли», тот или иной олигарх может купить «Аурус», чтобы выделиться. По крайней мере, на это надеется глава компании.

Однако и стратегия эксклюзивности сама по себе не приводит к успеху.

«Сейчас бренды с долгой историей и верными поклонниками борются с сокращением числа продаж и низкой маржинальностью. А недавний опыт показывает, что даже такое громкое имя, как «Майбах", не является гарантией успеха», — отмечает Бургард.

Тут нужно нечто большее, чем президент Путин в качестве известного рекламного лица.

«Успеха можно добиться, если имеешь терпеливых спонсоров и отличаешься стойкостью».

«Аурус» должен поднять на ноги российский автопром

На этом фоне стоит посмотреть на проект с другой стороны. Сам Хильгерт наталкивает на эту мысль: он утверждает, что «Аурус» лишь отчасти является проектом престижа. На самом деле это масштабная программа поддержки российской автомобильной промышленности. На данный момент эта отрасль либо выкуплена иностранными концернами, либо безнадежно отстала от конкурентов. Поэтому Кремль приказал спасти ее и создал для этого универсальную платформу с современными технологиями и экологически чистыми двигателями, которые может использовать любой производитель, поясняет Хильгерт.

В результате разработок государственного Автомобильного и автомоторного института и иностранных сервисных предприятий, таких как «Порше инжиниринг», получился гибкий «конструктор», охватывающий все модели от компактного до люксового класса, от четырех— до двенадцатицилиндрового двигателя, с гибридной установкой или без нее.