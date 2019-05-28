Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): почему в Москве процветает каршеринг?

В конце 2018 года московский рынок каршеринга занимал второе место в мире после Токио. Это удивительно, ведь любовь русских к собственным машинам легендарна. Для многих россиян, живущих в маленьких квартирках, путь на работу — единственная возможность побыть наедине с собой, пишет Neue Zürcher Zeitung (Швейцария) . Автомобиль — продолжение дома, и тем не менее каршеринг вдруг стал очень популярен.

У московских водителей, не имеющих собственного автомобиля, выбор весьма богат: можно отправиться в путь на «Рено» (Renault) или на «Мерседесе» (Mercedes), на «Шкоде» (Skoda) или на «Хё ндай» (Hyundai), а т о и вовсе на «Порше» (Porsc he). Когда выбор сделан, остаетс я совсе м немного: ткнуть па льцем в дисплей смартфона — и машина к вашим услугам. Тарификация осуществляется по минутам. Машины заправлены бензином и готовы к поездке. Доехав до места назначения, водитель может оставить автомобиль на любой общественной парковке по всему городу. При этом в распоряжении клиентов — более десяти компаний на рынке каршеринга. И количество автомобилей растет буквально день ото дня.

За минувший год оно практически утроилось: в конце 2018 года московский рынок каршеринга насчитывал порядка 16,5 тысяч машин, занимая второе место в мире после Токио. В этом году эта цифра станет еще больше. Московский департамент транспорта ожидает, что в городе ежегодно будут появляться по 5 тысяч новых «железных коней».

Каршеринг невероятно доступен

Удивительно, что именно в российской столице постоянно растет рынок каршеринга. Ведь любовь русских к собственным автомобилям буквально легендарна. Для многих россиян, живущих в маленьких квартирках, путь на работу — единственная возможность побыть наедине с собой. Автомобиль — своеобразное продолжение собственных четырех стен.

Как и во всем мире, успех новой мобильности оказался возможен благодаря изменениям в менталитете российского поколения «миллениалов». Для многих молодых жителей российских мегаполисов собственность играет менее существенную роль, чем для их родителей. Для этого поколения каршеринг может стать главным преимуществом: машины общего пользования беспрецедентно доступны, потому что конкуренция между участниками рынка весьма жестка: так, ключевой игрок «Яндекс-драйв» предлагает машины по цене всего 4 рубля 50 копеек в минуту. При этом в цену включена стоимость бензина, технического обслуживания и парковки.

У двух главных конкурентов «Яндекс-драйва», компаний «Белка» и «Делимобиль», цены существенно выше. В преимуществах каршеринга получил возможность убедиться, например, Вацлав Филатов. Этот молодой человек уже давно пользуется общественными автомобилями и говорит, что машину по всему городу можно найти легко и быстро. Это, по его словам, является большим преимуществом, когда, к примеру, надо встретиться с друзьями где-нибудь в баре. В таком случае можно взять машину и вовсе в складчину.

Можно приехать на встречу на машине, а обратно уехать на такси. Многие москвичи предпочитают каршеринг при поездках в аэропорт. На месте можно просто оставить машину на парковке перед терминалом. Кроме того, благодаря каршерингу можно покататься на дорогих машинах, которые многие не могут себе позволить купить. А тем, кто хочет отправиться на дачу, некоторые компании предлагают выгодные тарифы на целый день.

Парковка — ключевой момент

Для многих москвичей очень важную роль играет парковка транспорта в городе. Мэр российской столицы Сергей Собянин поставил задачу сделать многомиллионный город удобным для жизни. Важным элементом ее решения является освобождение центра Москвы от транспорта. С этой целью Собянин распорядился организовать на многих улицах одностороннее движение, сократить количество рядов для транспорта, устроить пешеходные зоны и велодорожки. Но главным шагом в этом направлении стало введение дорогой платной парковки в центре города.

Недавно мэр обосновал эту меру тем, что значительная часть трафика в центре Москвы приходится на водителей, ищущих места для парковки. Эту проблему, по его словам, можно решить только тогда, когда появятся свободные парковочные места, а чем дороже будут тарифы на парковку, тем больше будет свободных мест. Кроме того, Собянин поддерживает компании, занимающиеся каршерингом, предоставляя им значительные скидки на парковку и специальные парковочные зоны поблизости от станций метро, где могут останавливаться только машины каршеринга.

Эта масштабная кампания московского мэра началась за несколько недель до старта Чемпионата мира по футболу 2018 года. Перед столицей России стояла задача представить мундиаль в лучшем виде. Так, в преддверии турнира в Москве был открыт целый ряд новых станций метро, переоборудовали множество автобусных остановок. Кроме того, городские власти постарались избавить Москву от транзитного транспорта, построив новую кольцевую магистраль вокруг города. А там, где ощущается недостаток общественного транспорта, частью решения проблемы может стать именно каршеринг.

На московском рынке — одном из самых привлекательных во всем мире — работают более десяти компаний. Примечательно, что на нем отсутствуют иностранные игроки: тут нет ни фирмы Share Now (совместного предприятия BMW и Mercedes), ни американцев из Avis Budget Group. Это, вероятно, свя зан о с весьма жесткой ценовой конкуренцией в Москве: каршеринг здесь, мягко говоря, не самый прибыльный бизнес.

Практически все расходы ложатся непосредственно на участников рынка. Им приходится брать машины в лизинг, оплачивать бензин, техническое обслуживание и страховку. Поскольку компаний на рынке очень много, главную роль играют именно клиенты, выбирающие машины, находящиеся поблизости. Так что участникам рынка приходится стремительно расти, чтобы выдержать конкуренцию. Когда в феврале 2018 года на рынок пришел состоятельный интернет-гигант Яндекс , этот бизнес серьезно изменился. Яндекс стремится подмять рынок под себя и постоянно снижает цены. При этом он следует успешной модели компании Amazon , чтобы любой ценой стать лидером рынка.

Американский интернет-ритейлер благодаря этой стратегии смог стать крупнейшим концерном в мире. Более мелкие игроки не смогли конкурировать с ним. Появление новых крупных игроков на рынке в 2018 году привело к продаже «пионера» московского рынка каршеринга, компании Anytime, конкурентам из «Делимобиль».

Кэмпбелл Бетвейт (Campbell Bethwaite), директор инвестиционной компании Redstone, которой тогда принадлежала фирма Anytime, пояснил, что решение о выходе с рынка было принято по причине необходимости постоянных новых инвестиций. По его словам, отрасль каршеринга растет благодаря сетевому эффекту: чем больше машин имеет компания, тем больше преимуществ получат клиенты. Так что однажды возникла необходимость сделать выбор: либо расти дальше, либо покинуть рынок, признал Бетвейт.

Яндекс же стремится не просто стать лидером рынка, но и, когда ему удастся выдавить с рынка конкурентов, повысить цены — и получать еще больше прибыли. Российский технологический гигант объединяет в себе бизнес-модели Google , Uber и Amazon. Компания владеет самой популярной поисковой системой, крупнейшей в стране торговой интернет-площадкой и крупнейшей же службой такси. А благодаря приходу на рынок каршеринга Яндекс стал ключевым игроком московского рынка транспортных услуг.

Компания стремится держать клиентов внутри своего собственного мира: усаживаясь в каршеринговую машину Яндекса, клиент сразу включает онлайн-карты от Яндекса, может подключить музыкальное приложение и слушать в машине любимую музыку. Так что фирма получает от клиентов не только оплату, но и информацию о предпочтениях своих пользователей, которую она затем может использовать, предлагая им таргетированную рекламу. Так что у отрасли по-прежнему остается большой потенциал для роста. Ведь если задаться целью заменить в Москве каршеринговыми автомобилями половину частных машин, то получается, что расти этот рынок будет еще очень долго.