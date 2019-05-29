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Сбой в приложении оператора каршеринга BelkaCar возник из-за проблем в работе дата-центра оператора связи 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости, Антон Денисов
Сбой в работе приложения оператора каршеринга BelkaCar возник из-за проблемы в работе дата-центра оператора связи, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе оператора.
«У BelkaCar действительно был сбой. Проблема была в работе дата-центра оператора связи», — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что сейчас сбой в работе приложения ликвидирован.
BelkaCar — каршеринговый сервис для краткосрочной аренды автомобиля через мобильное приложение. Сервис работает по концепции «все включено»: оплата парковки, бензина и страховки уже включены в стоимость услуги. Сейчас сервис предоставляется в Москве и Сочи. На сегодняшний день в парке сервиса насчитывается 4,2 тыс. автомобилей, из которых 3,8 тыс. — в Москве.
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Статьи , Автоновости , Другое , АГН "Москва"
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