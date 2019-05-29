Сбой в приложении оператора каршеринга BelkaCar возник из-за проблем в работе дата-центра оператора связи

Сбой в работе приложения оператора каршеринга BelkaCar возник из-за проблемы в работе дата-центра оператора связи, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе оператора.

«У BelkaCar действительно был сбой. Проблема была в работе дата-центра оператора связи», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что сейчас сбой в работе приложения ликвидирован.

BelkaCar — каршеринговый сервис для краткосрочной аренды автомобиля через мобильное приложение. Сервис работает по концепции «все включено»: оплата парковки, бензина и страховки уже включены в стоимость услуги. Сейчас сервис предоставляется в Москве и Сочи. На сегодняшний день в парке сервиса насчитывается 4,2 тыс. автомобилей, из которых 3,8 тыс. — в Москве.