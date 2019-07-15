Суд взыскал почти 1,5 млн рублей в пользу покупателя автомобиля

Вы купили автомобиль, и радости вашей нет предела, как вдруг она омрачается неприятным нюансом: автомобиль этот оказался "с обременением". Для тех, кто не силен в юридических терминах, сразу поясним: это вовсе не означает, что вы приобрели машину с беременной женщиной внутри. Все гораздо хуже. Она (машина) просто оказывается не совсем вашей…

Раньше объектом купли/продажи "с обременением", как правило, оказывалась квартира, дом и прочая недвижимость, однако теперь, с бурным развитием автокредитования, сплошь и рядом можно купить и "обремененный" автомобиль. Подразумевается при этом, что машина обременена правами третьих лиц. То есть присутствуют интересы и законные права тех лиц, которые не являются собственниками, но могут принести очень неприятный сюрприз в виде ограничения прав собственника в процессе сделки купли-продажи (в случае залога, ареста, кредита и т.д.).

Именно в такой неприятной ситуации оказалась жительница Москвы, которая за 810 000 рублей (наличные плюс кредит) приобрела у ООО "Ника Моторс Холдинг" автомобиль Mitsubishi 2012 года выпуска, который названная компания выкупила в 2014 году у третьего лица. Однако впоследствии решением одного из районных судов г. Москвы в рамках рассмотрения иска ПАО "Сбербанк России" к упомянутому третьему лицу, а заодно и к покупательнице было обращено взыскание на принадлежащей ей автомобиль, как на имущество, заложенное в рамках более раннего кредитного договора, участником которого женщина не являлась. Другими словами, она, сама того не зная, купила машину, по которой прежним хозяином не был выплачен кредит. При этом претензия гражданки о расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств, направленная ООО "Ника Моторс Холдинг", была оставлена последним без удовлетворения. И тогда уже женщина сама выступила в роли истца.

Рассмотрев ее иск, суд установил, что продавец, реализовав автомобиль, обремененный правами третьих лиц, не представил доказательств того, что покупатель заведомо знал или должен был знать о приобретении автомобиля, находящегося в залоге у банка, а, значит, не были соблюдены требования ч. 1 ст. 460 ГК РФ — спорный автомобиль продан несвободным от прав третьего лица. Соответственно, суд постановил взыскать с ответчика (компании) в пользу истца (покупательницы) стоимость автомобиля в размере 810 000 рублей, сумму уплаченных по кредитному договору процентов — 91 053,04 рублей, компенсацию морального вреда — 10 000 рублей и штраф — 50 000 рублей.

Однако на этом эпопея не закончилась. Ответчик, не согласившись с принятым судебным решением, подал апелляционную жалобу, в которой просил отказать истцу в удовлетворении исковых требований. Но и гражданка, в свою очередь, оспорила в суде вышестоящей инстанции сумму взысканного с ответчика штрафа.

Московский городской суд , всестороннее изучив вопрос, пришел к выводу о законности и обоснованности принятого нижестоящим судом решения, однако признал неверным применение положения ст. 333 ГК РФ при снижении до 50 000 рублей размера штрафа, взыскиваемого согласно положениям Закона "О защите прав потребителей". Как следует из протокола судебного заседания, ответчиком не заявлялось, а судом не рассматривалось заявление о снижении размера штрафа, что противоречит требованиям ст. 333 ГК РФ. Соответственно, решение первой инстанции, которым в пользу истицы взысканы более 960 тысяч рублей, изменено в части размера присужденного штрафа по закону о защите прав потребителей — судом апелляционной инстанции также взыскан штраф размере 450 526 рублей 52 копейки, то есть равном половине присужденных денежных средств.

Таким образом, общая сумма выигранных гражданкой по суду средств составила более 1 360 000 рублей. Ну, а все остальные, кто окажется в аналогичной ситуации, теперь знают, как защитить свои законные права.