Русская Германия (Германия): выставка во время чумы

В Германии ведутся активные дебаты о будущем автомобиля: насколько идея индивидуальной мобильности в привычном виде — частный транспорт есть практически у каждого взрослого члена общества — отвечает будущему с его многочисленными вызовами? Именно на этом фоне открылся Франкфуртский международный автосалон, проведение которого сопровождается массовыми протестами, сообщает издание Русская Германия.

Развернувшаяся в Германии дискуссия о будущем автомобиля не может не затрагивать и будущее автомобилестроительной промышленности — системообразующей для немецкой экономики отрасли, в которой заняты и с которой профессионально связаны миллионы людей. Главным смотром достижений этой отрасли всю золотую эру автомобилестроения был Франкфуртский международный автосалон IAA — Internationale Automobilausstellung, проводящийся в финансовой столице Европы с начала 1950-х годов. История автосалонов в Германии ведет свой отсчет с конца XIX века, но именно выставка во Франкфурте стала самой крупной в мире и наиболее значительной наряду с Женевским и Чикагским автосалонами. В лучшие времена за примерно десять дней IAA собирал около 2 миллионов посетителей, вниманию которых на проходящем раз в два года — по нечетным — салоне были представлены важнейшие новинки практически всех важнейших мировых производителей.

Nissan, Renault, Dacia, Chevrolet, Cadillac, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Rolls-Royce, Aston Martin, Suzuki, Subaru, Toyota. 2010-е становятся периодом заката IAA. Выставка во Франкфурте идет и сейчас, но все текущее десятилетие ее организация сопровождается оттоком важнейших марок: все больше производителей поворачиваются спиной к традиционному мероприятию, выбирая иные способы достучаться до потребителя — от представления новых моделей на принципиально иных, неавтомобильных мероприятиях, до чистого интернет-маркетинга вместо привычной выставочной работы. Первым, еще в начале текущего десятилетия, IAA потерял Volvo , позже последовали многие другие значительные марки, в основном американские и азиатские. В 2019 году на IAA не представлены Mazda Peugeot , Citroën, Mitsubishi

Audi, Отечественные производители, порой занимавшие на территории франкфуртского экспоцентра двухэтажные корпуса, — Mercedes, BMW Volkswagen — активно сокращают занимаемые площади, презентации новинок происходят с меньшим масштабом, все более превращаясь в дискуссию о технологиях, которые спасут автомобиль, — сейчас это в основном электромотор вместо двигателя внутреннего сгорания. Автомобилестроители вынуждены все больше лавировать между спросом на несуществующий автомобиль — мощный, массивный, при этом скромный в потреблении и экологически чистый — и год от года растущим в обществе неприятием машины как главного способа индивидуальной мобильности.

В этом году IAA сопровождается протестами таких масштабов, с которыми Франкфурт еще не сталкивался: в городе проходят демонстрации, протестующие под лозунгами «Детские площадки вместо парковок!» и «Лишить власти автоконцерны!» перекрывают подходы и подъезды к территории выставки, внутри нее активисты забираются на выставочные экземпляры мощных кроссоверов с плакатами, намекающими на убийственное для природы и человека воздействие этих машин на окружающую среду. По данным организаторов, в числе которых были такие экологические организации, как Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe и NaturFreunde Deutschlands, только в первый уик-энд работы IAA в акциях протеста приняли участие в общей сложности около 25 тысяч человек, в том числе 18 тысяч велосипедистов, блокировавших подъезды к выставочному центру, включая два автобана — многие протестующие добрались на велосипедах до Франкфурта из других городов.