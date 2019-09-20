Будущее автомобиля: быть или не быть?

В Германии ведутся активные дебаты о будущем автомобиля: насколько идея индивидуальной мобильности в привычном виде — частный транспорт есть практически у каждого взрослого члена общества — отвечает будущему с его многочисленными вызовами? Именно на этом фоне открылся Франкфуртский международный автосалон, проведение которого сопровождается массовыми протестами, сообщает издание Русская Германия.
Развернувшаяся в Германии дискуссия о будущем автомобиля не может не затрагивать и будущее автомобилестроительной промышленности — системообразующей для немецкой экономики отрасли, в которой заняты и с которой профессионально связаны миллионы людей. Главным смотром достижений этой отрасли всю золотую эру автомобилестроения был Франкфуртский международный автосалон IAA — Internationale Automobilausstellung, проводящийся в финансовой столице Европы с начала 1950-х годов. История автосалонов в Германии ведет свой отсчет с конца XIX века, но именно выставка во Франкфурте стала самой крупной в мире и наиболее значительной наряду с Женевским и Чикагским автосалонами. В лучшие времена за примерно десять дней IAA собирал около 2 миллионов посетителей, вниманию которых на проходящем раз в два года — по нечетным — салоне были представлены важнейшие новинки практически всех важнейших мировых производителей.
2010-е становятся периодом заката IAA. Выставка во Франкфурте идет и сейчас, но все текущее десятилетие ее организация сопровождается оттоком важнейших марок: все больше производителей поворачиваются спиной к традиционному мероприятию, выбирая иные способы достучаться до потребителя — от представления новых моделей на принципиально иных, неавтомобильных мероприятиях, до чистого интернет-маркетинга вместо привычной выставочной работы. Первым, еще в начале текущего десятилетия, IAA потерял Volvo, позже последовали многие другие значительные марки, в основном американские и азиатские. В 2019 году на IAA не представлены Mazda, Nissan, Renault, Dacia, Peugeot, Citroën, Mitsubishi, Chevrolet, Cadillac, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Rolls-Royce, Aston Martin, Suzuki, Subaru, Toyota.
Отечественные производители, порой занимавшие на территории франкфуртского экспоцентра двухэтажные корпуса, — Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen — активно сокращают занимаемые площади, презентации новинок происходят с меньшим масштабом, все более превращаясь в дискуссию о технологиях, которые спасут автомобиль, — сейчас это в основном электромотор вместо двигателя внутреннего сгорания. Автомобилестроители вынуждены все больше лавировать между спросом на несуществующий автомобиль — мощный, массивный, при этом скромный в потреблении и экологически чистый — и год от года растущим в обществе неприятием машины как главного способа индивидуальной мобильности.
В этом году IAA сопровождается протестами таких масштабов, с которыми Франкфурт еще не сталкивался: в городе проходят демонстрации, протестующие под лозунгами «Детские площадки вместо парковок!» и «Лишить власти автоконцерны!» перекрывают подходы и подъезды к территории выставки, внутри нее активисты забираются на выставочные экземпляры мощных кроссоверов с плакатами, намекающими на убийственное для природы и человека воздействие этих машин на окружающую среду. По данным организаторов, в числе которых были такие экологические организации, как Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe и NaturFreunde Deutschlands, только в первый уик-энд работы IAA в акциях протеста приняли участие в общей сложности около 25 тысяч человек, в том числе 18 тысяч велосипедистов, блокировавших подъезды к выставочному центру, включая два автобана — многие протестующие добрались на велосипедах до Франкфурта из других городов.
Открывавшая выставку канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) взяла в своей речи автомобилестроительную промышленность под защиту, призвав ее сконцентрироваться на производстве «более эффективных, экологичных автомобилей». Акции не слишком мешают работе автосалона, но его организатор, Союз автомобильной промышленности (Verband der Automobilindustrie, VDA), всерьез задумывается о том, чтобы оставить Франкфурт. Многие производители, интересы которых в конечном счете представляет VDA, настаивают на том, что выставку надо проводить в разных местах, среди предложений — организация мероприятия попеременно в Берлине и Кельне. Для Франкфурта Internationale Automobilausstellung — крупнейшая и наиболее важная коммерческая выставка, ее потеря станет большим ударом. В 2017 году последнюю IAA посетили 810 тысяч человек. Наберет ли нынешний автосалон, проходящий в тяжелые для международного автопрома времена, такое же число заинтересованных — большой вопрос.