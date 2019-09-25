«Предпочитаю покупать автомобиль в феврале-марте»

Почему автодилеры поторапливают покупателей

В дилерских центрах активизировались рекомендации покупателям новых автомобилей не затягивать с намеченными приобретением. Цены на личный автотранспорт могут в ближайшие месяцы увеличиться. Главная причина удорожания — уже не раз озвученное в текущем году намерение правительства поднять утилизационный сбор.

Размер утиль-сбора может подняться, по самым скромным подсчётам, как минимум на 80%. Понятно, что покупатели авто не в восторге от такой перспективы, так как прошёл только год с момента последнего повышение, что не замедлило сказаться на ценах на автомобили.

Подоплёка введения утилизационного сбора в том, что Россия, вступив в ВТО , уменьшила таможенные пошлины на ввоз автомашин до 15%. Хотя при вступлении в организацию этот показатель был на отметке 25%. Однако ожидаемой доступности в цене импортируемых в Российскую Федерацию авто не произошло. Более того, снижение пошлин привело к росту цен и на отечественные модели.

Инициатор нового повышения сбора — Минпромторг , он и составил предложения и уже направил их в правительство. Если кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым согласится с инициативой, то она вступит в действие уже с 1 января 2020 года. Ключевой аргумент ведомства, возглавляемого Денисом Мантуровым , — новый ценовой уровень утиль-сбора необходим для поддержания нагрузки на авто-импорт вслед за снижением ввозных пошлин, произошедшим в сентябре.

Явный плюс данной меры, как подсчитали правительственные эксперты, — более 39 млрд рублей в бюджет от роста утиль-сбора в 2018 году. Именно эти данные фигурируют в пояснительной записке к проекту бюджета 2019 года.

Поднятие ставок нового сбора прогнозируется свыше 120%. В то же время, глава Минпромторга 10 сентября заверил журналистов, одновременно попытавшись успокоить автомобильное сообщество РФ, что доля утилизационного сбора будет сохранена в стоимости автомобилей не более чем в 1,5-2%.

Денис Мантуров, глава Минпромторга:

Планирующаяся индексация обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля.

Ситуацию для News.ru прокомментировал председатель «Движения автомобилистов России», депутат Госдумы I–IV созывов Виктор Похмелкин . По его мнению, распространение информации, что цены на автомобили будут расти, имеет под собой цель — стимулировать покупку авто.

Виктор Похмелкин, председатель «Движения автомобилистов России»:

Причём покупать — именно сейчас, в осенние месяцы, до конца года. Стопроцентной уверенности в том, что подорожание действительно произойдёт, ни у кого из автомобильных экспертов, думаю, нет. Я же вижу в этом шаге тактический приём автопроизводителей, которому для законченности предпринятого действия просто не хватает рекламного слогана «Давайте спешите, иначе с января будет дороже».

Однако теоретически он допустил возможное повышение, но на сегодня цены на автомобили и без того настолько высоки, что покупательская способность граждан просто не выдержит очередного удорожания транспортного средства и задирать их ещё дальше — рисковать серьёзными осложнениями на отечественном авторынке.

Привязку же в этих прогнозах к началу 2020 года Виктор Похмелкин объясняет сложившейся практикой, при которой машины, нереализованные в прошлом году, продаются в начале текущего с дисконтом.

Я, например, предпочитаю покупать автомобиль примерно в феврале — марте и стараюсь выбирать именно те модели, которые годом раньше выпущены. Конец зимы — начало весны — в этот период самые выгодные условия, — отмечает эксперт.

Как полагает экс-депутат ГД, чтобы сбалансировать ситуацию в своих интересах, автопроизводители и дилеры и вбрасывают сейчас в паблик подобную информацию.

Что же касается увеличения утилизационного сбора, то и без замаячившего повышения цен на автомобили оно, по его данным, должно произойти. При этом глава движения «Автомобилисты России» высказал сомнения в рыночном характере данной инициативы по росту цен.

Если рост осуществится, то он быстро подтвердит свою ошибочность и ещё больше оттолкнёт от рынка потенциальных приобретателей автомобилей. Тем более, появляются альтернативы прежним механизмам покупок — тот же каршеринг, — сказал он.

В этой связи Похмелкин заявил о необходимости снижать цены на авто в России, стимулировать и поддерживать спрос на приобретение транспортных средств, чего в реальности пока не нет.