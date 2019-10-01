Когда «Шкоды» «убьют» корейские марки в РФ и Восточной Европе?

Новые «Шкоды» станут «убийцами» корейских марок в России и Восточной Европе

Маркетологов концерна Volkswagen впору представлять к награде за выдающийся пример сообразительности — без малейшей иронии. Именно они первыми смекнули, что западные автопроизводители, выведя с российского рынка практически все доступные классические модели, по сути, преподнесли этот кусок рыночного пирога корейцам на блюдечке с голубой каемочкой. И теперь необходимо дать задний ход.

За несколько последних кризисных лет картина в салонах российских автомобильных дилеров изменилась до неузнаваемости: одна за другой исчезли множество моделей классического типа — седаны, хэтчбеки, универсалы, почти без боя сдавшие свои позиции разномастным и разновеликим кроссоверам, правящих ныне бал похлеще того, что устроил сатана в бессмертном булгаковском романе.

Причем, что особенно важно, исчезли такие автомобили именно в самом доступном для большинства потенциальных покупателей (не заболевших маниакально-кроссоверным психозом) ценовом сегменте. И своего рода вишенкой на этом сомнительном торте стал уход из России вослед " Опелю " еще и марки Ford — по причине, впрочем, состоявшегося ценового самоубийства, из-за чего, собственно, фокус с "Фокусами" и не удался.

Между тем еще Михайло Ломоносов давным-давно мудро заметил:

"Все изменения, которые в натуре имеют место, такого суть свойства, что ежели в одном месте чего убудет, то в другом — присовокупится".

Соответственно, то, что убыло из салонов европейских и японских марок тут же присовокупилось в шоу-румах марок корейских в дополнение к "древнейшей" российской. Так что теперь именно на троицу отнюдь не небесного, а сугубо земного происхождения Lada–Kia–Hyundai в основном уповают наши соотечественники, желающие приобрести новый автомобиль привычного типа по доступной для них цене. Там же, где в ассортименте наряду с кроссоверами еще присутствуют "некросоверы", как в случае с Skoda , к примеру, цены на них куда менее привлекательны, нежели на корейские типоаналоги. Да и в других странах, особенно в Восточной Европе, корейцы столь заметно потеснили местных и японских конкурентов, что не заметить этого уже невозможно.

Руководство Volkswagen заметило. И озаботилось. Как следует из интервью другого Михайло — руководителя концерна по продуктовой стратегии Михаэля Йоста, которое он дал немецкому изданию Automobilwoche, шаги по возврату в ускользнувший к корейцам ценовой сегмент будут предприняты в рамках стратегии по усилению дифференциации среди части своих брендов — собственно Volkswagen, Skoda и Seat

Непосредственно марка Volkswagen должна по этому замыслу остаться золотой серединой, в то время как остальным двум предстоит отодвинуться от этого полюса подальше в стороны — каждой в свою. "Как уже видно на примере моделей Cupra, автомобили марки Seat могут обладать особым эмоциональным зарядом и при таком позиционировании стать альтернативой моделям Alfa Romeo , как того хотел еще бывший глава Volkswagen Фердинанд Пьех , " — пояснил Йост, подразумевая тем самым рост цен на модели Seat Cupra по сравнению с "эталонными" Volkswagen.

Kia и Dacia. И ровно противоположным образом обстоит дело с маркой Skoda, дальнейшее развитие которой планируется с оглядкой на более доступные по цене модели Hyundai

"В этом случае автомобили Skoda смогут стать более востребованными на рынках Восточной Европы, особенно среди людей, ценящих в машине в первую очередь функциональность, а не лоск, — заметил Йост. — Поэтому марке Skoda имеет смысл отказаться от таких дорогостоящих элементов, как, к примеру, обтяжкf внутренней поверхности крыши алькантарой. Таким образом мы переориентируем бренд именно на ранее опрометчиво забытые рынки, особенно в Восточной Европе, где Hyundai, Kia и Dacia сильно потеснили VW Group".

Коснутся перемены такого рода и самой марки Volkswagen, но не для того, чтобы куда-либо ее подвинуть, а, напротив, чтобы еще больше зафиксировать ее локацию на рынке во избежание, опять же, конфликтов ее модельной линейки с другими брендами группы. Как следствие, в частности, на европейский рынок не попадет Tiguan Coupe.

Что же касается моделей Skoda, то, резюмируя вышесказанное посредством широко известного выражения, с удовольствием констатируем: они станут проще, а, значит, и дешевле, и люди к ним потянутся.