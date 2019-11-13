Почему новые авто покупают с неохотой

Продажи новых легковых авто по итогам 2019 года сократятся примерно на 3%

В этом году в России будет продано около 1,5-1,6 млн новых легковых автомобилей. Похоже, что этот слабый негативный тренд предвещает новый период рецессии, который может продлиться вплоть до 2022 года. В то же время рынок автомобилей с пробегом чувствует себя довольно уверенно и к концу года может удивить положительной динамикой, выяснил портал News.ru.

Спрос на новые автомобили у россиян на протяжении последних семи месяцев неумолимо снижается. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% и составили порядка 152 тыс. машин. Совокупно же за 10 месяцев объём российского авторынка составил 1,423 млн авто, что на 2,4% меньше, чем годом ранее.

Эксперты рынка полагают, что до конца года каких-то кардинальных изменений ожидать не стоит. В аналитическом агентстве «Автостат» прогнозируют, что в целом за год рынок сократится примерно на 3%. Так, если по итогам 2018-го было продано 1,64 млн новых легковушек, то в 2019-м, согласно усредненному сценарию развития, эта цифра будет в пределах 1,58 млн штук.

Вместе с продажами новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в АЕБ ожидают, что за год будет продано порядка 1,76 млн автомобилей. Отметим, что за девять месяцев этого года объём рынка новых LCV, по данным «Автостата» составил 78,2 тыс. единиц, сократившись на 3% по сравнению с прошлым годом.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отмечает, что сокращение рынка нежелательно для автомобильной индустрии в целом, но на данный момент трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему.

Автодилеры, в свою очередь, немного оптимистичнее. По словам директора по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрея Каменского, период с октября по ноябрь — традиционно более благоприятный для дилеров: растёт количество звонков клиентов, визитов в автосалоны, в целом увеличивается спрос на автомобили.

Давать годовой прогноз эксперт считает пока преждевременным, поскольку ситуация на рынке неопределённая. Ранее в компании ожидали колебания авторынка от падения до 10% до незначительного роста.

Пока что наблюдаем, скорее, негативную тенденцию, — говорит Каменский.

В числе причин, негативно влияющих на уровень спроса россиян на новые легковые авто, эксперты отмечают сокращение таких программ господдержки, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», рост стоимости автомашин при отсутствии (или незначительном росте) реальных доходов населения.

Стоимость автомобилей с начала года увеличилась от 2% до 6%. Основными причинами роста цен стали: увеличение ставки НДС, инфляция, обновление модельного ряда. Большая часть автопроизводителей подняли цены в начале года. Цены в течение года не менялись только на автомобили марки Maserati, — рассказал собеседник News.ru.

В «Автостате» сообщили, что ежемесячно фиксируют рост цен у разных производителей на те или иные модели авто.

По итогам девяти месяцев этого года средневзвешенная цена (рассчитывается с учётом продаж) нового легкового автомобиля в России возросла на 8,5% и составляет сейчас 1,536 млн рублей. По иномаркам этот показатель находится в пределах 1,8 млн рублей, а по отечественным авто — 662 тыс. рублей.

Он напомнил, что за весь 2018 год средневзвешенная цена на новый автомобиль увеличилась на 7,5%. А если сравнить просто цены на новые легковые авто, то, по сравнению с 2014 годом, они выросли на 60%.

Не роскошные средства передвижения

KIA, Hyundai и Лидерами продаж сейчас выступают такие марки, как Lada Renault . Если вспомнить историю российского авторынка, то с 1998 года модели Lada оставались устойчивыми лидерами. Лишь в 2016 году на первое место по продажам вышли иностранные Hyundai, а в 2017-м — KIA. В прошлом году корейским производителям пришлось потесниться, и рейтинг вновь возглавила Lada.

По словам Тимерханова, текущий рейтинг говорит о том, что на первый план выходят более дешёвые авто, что свидетельствует об отсутствии денег у населения.

Определённое влияние на спрос оказали и программы господдержки, которые не дали рынку упасть ещё ниже. Однако в связи со снижением максимальной цены автомобиля, который можно было купить по этим программам, с 1,5 млн до 1 млн рублей, круг моделей для выбора покупателей значительно сузился.

Условно говоря, человек может выбирать среди седанов класса B, а вот купить кроссовер уже не может, — пожимает плечами эксперт.

Тем не менее, он не исключает, что в следующем году программы господдержки возобновят. Как правило, эти меры предпринимаются, если рынок начинает значительно падать.

Если вспомнить историю, то у нас рынок развивается по синусоиде: обычно два-три года роста сменяется примерно таким же периодом падения. Учитывая то, что в 2017-2018 годах у нас был рост, то сейчас мы испытываем падение. Скажем так: падение началось. Думаю, оно может продлиться до 2021 или 2022 года, — полагают в «Автостате».

Старенькая, но на ходу

На этом фоне рынок подержанных автомобилей чувствует себя гораздо увереннее. По данным «Автостата», в октябре этого года объём рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 526,7 тыс. единиц, что на 2,1% выше результата годичной давности.

За 10 месяцев этого года общий объем рынка достиг 4,5 млн единиц, что практически соответствует (-0,1%) показателю прошлого года.

Присутствие дилеров в этом сегменте с каждым годом растёт. Покупатели охотнее обращаются к официальным дилерам, поскольку они предлагают большой выбор автомобилей с пробегом с гарантией юридической чистоты, а также широкий выбор дополнительных услуг, таких как кредитование и страхование, — говорит Андрей Каменский.

О том, что рынок легковых автомашин с пробегом становится всё более привлекательным для автодилеров, готовят и в «Автостате». Об этом свидетельствует рост продаж и увеличение доли реализации подержанных авто через официальных представителей автокомпаний.

Дилеры понимают, что в этих непростых условиях продажи автомобилей с пробегом дают возможность выживать, развиваться. И сама по себе «вторичка» в 3,5 раза объёмнее рынка новых автомобилей. Плюс подержанные автомобили стоят дешевле. Здесь больше возможностей для выбора. Поэтому в нынешних условиях у этого рынка больше возможностей для развития, — уверен Азат Тимерханов.

Собеседник напоминает, что данный сегмент рынка показывает стабильный рост в пределах 1-2% на протяжении последних трёх лет. Поэтому и по итогам этого года он не исключает и небольшой положительной динамики.

Отметим, что, по данным на середину октября, в России насчитывается 3323 официальных автодилера. С начала года их количество сократилось на 127.