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Что все-таки не так с российскими дорогами? 

Car.ru + ещё 1 22 часа назад
Что все-таки не так с российскими дорогами?
Фото: Car.ru
Россия едва не замкнула сотню худших стран по качеству автомобильных дорог. В рейтинге, который был приурочен к давосскому экономическому форуму, мы оказались на 99 месте.
Всего в список попала 141 страна. И результат самой большой из них в очередной раз заставил задуматься, что же все-таки является главной проблемой при дорожном строительстве в России: климат или бесхозяйственность (назовем это так)? Или все вместе? Или что-то еще?
Принято считать, что в наших широтах обустройство дорог более затратно по сравнению с многими, более теплыми, странами. Однако, по мнению ряда экспертов, это явное преувеличение.
По данным государственных контролирующих служб, на сегодня нормативным требованиям соответствуют менее 80 процентов федеральных трасс, на строительство и ремонт которых выделяется большее всего бюджетных средств. Дорог регионального значения, состояние которых можно признать удовлетворительным, в два раза меньше — чуть более 40 процентов. Хотя по субъектам также наблюдается заметный разброс. При этом финансирование региональных дорог по понятным причинам кратно меньше.
Но, по мнению специалистов дорожной сферы, даже на те средства, которые правительство выделяет, вполне можно было бы добиться приемлемого качества дорожной инфраструктуры по всей стране. На самом деле стоимость дорожного строительства в России не настолько отличается от США, Канады и стран Европы. Разве что в Юго-восточной Азии на это требуется меньше средств, замечают российские ученые-транспортники.
Впрочем, в нашей стране есть одна проблема, которая делает дорожное строительство более хлопотным и затратным, по сравнению с развитыми странами. Это необходимость подготовки земель, оформление права собственности на участки, необходимость переукладки инженерных сетей, вырубка зеленых насаждений и тому подобные мероприятия. Это съедает значительную часть сметных расходов при строительстве.
В других странах совершенно иной подход к вопросу подготовки земли под строительство дороги, который существенно упрощает все бюрократические моменты и сокращает не только время строительства, но и бюджетные затраты.
Эксперты также признают, что в России дорожные объекты сложно подогнать под определенные стандарты. Приходится учитывать особенности рельефа, климата (а он во многих регионах очень серьезно отличается), застройки, потребность в развязках, мостовых и прочих сооружениях. Отсюда постоянные проблемы завышения стоимости работ. Таким образом, серьезные финансовые потери заложены уже на этапах проектирования и выбора технологий строительства.
По мнению дорожных экспертов, необходимо пересмотреть прежние нормативы расчета стоимости дорожного строительства, с учетом стремительного развития технологий и изменения других факторов. Они ссылаются на зарубежный опыт, где благодаря современным методикам расчета сметы строительства, вероятность превышения стоимости составляет не более 10 процентов. Эти расчеты учитывают климатические условия, расчетную интенсивность движения и другие факторы, влияющие на срок службы дорожного полотна. Исходя из них закладывается толщина слоя и методика строительства. Ведь экономичнее построить долговечную трассу, чем латать ее каждые 2-3 года.
Примечательно, что ряд технологий, обеспечивающих надежность и высокое качество дорог, основаны на методиках, разработанных еще в Советском Союзе почти 100 лет назад. По словам ученых, сегодня есть успешные разработки, способные снизить себестоимость строительных работ. Но необходимо пересмотреть государственные стандарты и требования. И более предметно заняться разработкой новых отечественных технологий для повышения качества строительства дорог и продления срока их службы. Иначе десятки миллиардов бюджетных средств будут по-прежнему расходоваться неэффективно, заключают эксперты.
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