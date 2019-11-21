Водителей начнет «лечить» МВД? Комментарий Георгия Бовта

МВД предлагает перейти на электронные медсправки при получении или обмене водительских прав. Такая норма содержится в поправках в закон «О безопасности дорожного движения», разработанных ведомством совместно с Минздравом . Кроме того, в законопроекте есть пункт о том, что теперь МВД будет получать информацию о водителях, у которых до истечения срока действия прав появились медицинские противопоказания к вождению.

Врачи будут вносить эту информацию в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. После того как запрос передадут в МВД, водитель в течение одного месяца должен будет пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Если болезнь подтвердится или человек просто не придет на обследование, удостоверение аннулируют. Как можно оценить такие предложения?

Комментарий Георгия Бовта:

Порыв МВД перейти с бумажного документооборота на электронный в части медсправок для получения водительских прав можно лишь приветствовать. Возможно, данное предложение продиктовано еще и стремлением сократить число злоупотреблений в данной области. Хотя сейчас уже и так сведения о медсправке и о выдавшем ее учреждении заносятся в единую базу.

Сомнение вызывает другое предложение МВД, которое, по сути, предполагает возможность внесудебного отзыва водительских прав на основе внезапно возникших медицинских противопоказаний, притом что врач может и не поставить об этом в известность водителя, и тот узнает об этом из повестки о явке на внеочередное медосвидетельствование.

На первый взгляд, предложение обоснованное. Медсправки у нас получают раз в десять лет, а за это время многое может измениться. У человека могут появиться болезни, при которых водить машину нельзя. На сей счет в мире существуют разные подходы. Однако практически везде в развитых странах определенная доля ответственности ложится на самого водителя.

Во-первых, считается, что он сам в данный конкретный момент может и должен определить, стоит ли ему садиться за руль, учитывая особенности своего организма. Во-вторых, к каждому водителю невозможно приставить доктора, чтобы тот определял, надо ли садиться за руль, скажем, если давление упало или повысилось, или не стоит. В-третьих, если водитель все же проявил безответственность и сел за руль, скажем, подшофе, то за это полагается суровое наказание. Желательно неотвратимое. Сама его угроза должна повышать ответственность. Как камеры на дорогах.

В США, например, существуют водительские права с ограничениями — в основном для пожилых или людей с ограниченными возможностями. Они как раз возлагают на водителя часть ответственности. Например, нельзя водить машину по автомагистралям, или в ночное время, или можно ездить только по близлежащей к дому местности. Если такой человек нарушает, то он ответит, в том числе деньгами, причем большими.

Кстати, не так давно Верховный суд США вообще постановил, что штрафовать водителей за превышение скорости только на основании автоматических камер видеофиксации незаконно. Потому что это ставит водителя в положение заранее виновного. У нас же водитель именно априори виноват. Кстати, он виноват и должен выплачивать компенсацию пострадавшим в ДТП, даже если он никак не виноват в самом ДТП, что в практике развитых стран невозможно, и пешеход, вышедший в пьяном виде на хайвей, сам себе судья.

Вышеупомянутое предложение российского МВД исходит из принципиально других отношений между гражданином и государством. В основе его лежит представление о россиянине как о неразумном дитяти, у которого своей ответственности ноль, а потому его надо обставить как можно большим числом ограничений, а еще лучше контролировать каждый его шаг и вставить ему в мозг предохранитель на все случаи жизни с пунктом управления в районном УВД, потому как наш человек только и думает, как бы обмануть родное государство и навредить самому себе.

Например, теперь будут на видео записывать прохождение техосмотра и хранить где-то терабайты такой информации. Такого не сыскать нигде в мире. В основе такого решения лежит именно представление о нашем человеке как о безмозглом идиоте, который так и норовит сесть за руль машины без тормозов, с лысой резиной и неисправным рулевым управлением.

У предложения МВД о плотной виртуальной связке полицейских и медиков есть и еще один аспект. Он связан с не очень высоким качеством нашей медицины. Можно ли гарантировать, что вас не заставят проходить внеочередную медкомиссию, скажем, на основании ошибочного диагноза? Неизвестно и то, каков будет список заболеваний, с которыми запретят водить машину и будут отзывать права. Есть ведь заболевания, с которыми одним, с учетом индивидуальных особенностей, нельзя водить, а другим вполне можно.