Новые анализы для водителей: лучше проверить сам Минздрав?

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Владимир Путин вмешался в новый порядок тестирования водителей на употребление психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю. После того как президент заявил, что для введения новых медобследований в регионах должно появиться новое оборудование, желательно отечественного производства, Минздрав моментально отложил вступление приказа в силу. Возможно, правоохранительным органам стоит провести тестирование самого процесса подготовки данного приказа? Комментарий Георгия Бовта: Накануне введения нового порядка получения медсправок для водителей, которые, учитывая новые дорогостоящие анализы, выросли в цене в несколько раз, по всей стране в наркодиспансеры выстроились огромные очереди, иногда в несколько сотен человек. Речь идет, прежде всего, о тестировании на наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Он считается маркером хронического злоупотребления алкоголем. Однако приказ Минздрава, вышедший еще в сентябре, до последнего момента оставался неизвестным не только для широкой публики, но и для тех же наркодиспансеров. В регионах не были закуплены вовремя должное оборудование и расходные материалы, которые в данном случае нужны импортные. Хуже того, установленный Минздравом максимально допустимый порог содержания CDT многие специалисты считают сильно заниженным: уровень в 1,2% для многих людей, которые даже вообще не употребляют алкоголь, является фоновым, вполне нормальным может быть и уровень в 2,2%, а иногда даже и 3%. Тогда как, например, для очень полных людей показатель алкоголизма может быть намного ниже. Тест на CDT, единственный производитель оборудования для которого — одна французская фирма, эффективен, по данным специалистов, примерно в 60-70% случаев. На показатель могут влиять беременность, пол, возраст человека, комплекция тела и целый ряд болезней, с которыми вполне можно управлять автомобилем, например анемия и заболевания печени: циррозы, гепатиты. Всех этих людей, может быть, сотни тысяч, можно было бы автоматом записать в хронические алкоголики — согласно приказу Минздрава. Теперь он приостановлен якобы ввиду «обеспокоенности граждан», а на самом деле после всего лишь одной брошенной президентом фразы, за что ему отдельное человеческое спасибо. Иначе трудно даже было бы подсчитать объемы раздувшегося мгновенно на данной почве рынка для новых поборов и взяток. Президент, как известно, сильно не любит, когда то, что называется термином «социальная напряженность», создается чиновниками буквально на пустом месте — просто потому что они не берут на себя труд просчитать социальные последствия принимаемых в кабинетном комфорте решений. А именно это сумел учудить Минздрав, издав приказ, который мало того что существенным образом меняет вполне рутинную процедуру получения или замены водительских прав, но совершенно не учитывает российские реалии, такие как неготовность регионов к этим новшествам, материальные возможности людей платить за справки заметную часть своей месячной зарплаты, а также тратить на их получение в разы больше времени, что тоже деньги. Более того, создается впечатление, что предложенная данным приказом методика тестирования, привязанная к вполне определенному зарубежному производителю и сомнительная с чисто медицинской точки зрения, возможно, была кем-то проллобирована, исходя из каких-то коммерческих, а то и, страшно сказать, коррупционных соображений. Возможно, тут стоило бы провести свое тестирование со стороны правоохранительных органов — анализ самого процесса подготовки данного приказа. Уже в который раз оперативное вмешательство Путина наглядно показывает, как чиновники подчас готовят свои регулирующие и нормативные акты, не сообразуясь с реальной жизнью, словно они живут где-то высоко в облаках и на грешную землю не спускаются. Им цена справки что в 400 рублей, что в 7000 кажется одинаково смехотворной суммой. Эта история могла получиться, не вмешайся Путин, даже более резонансной, чем когда так же наскоком вводили систему взимания платы на дорогах с большегрузов «Платон». На сей раз новый порядок касался многих миллионов российских водителей. И прежде чем тестировать всю страну на психоактивные вещества, надо бы проверить, а что там курят или потребляют иным способом в самом Минздраве, претензии к которому, в том числе со стороны президента, в последнее время появляются как-то подозрительно часто.

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