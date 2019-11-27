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Будете цепляться за свою машину? Лучше съезжайте на дачу или еще куда подальше 

BFM.RU 12 часов назад
Парковочный вопрос испортил москвичей
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В Таганском районе Москвы произошла стычка между жильцами и рабочими, которые пришли сносить так называемую народную парковку. Пострадали три человека. Автовладельцы на основании прежних, не оформленных до конца договоренностей с управой еще в 2012 году силами четырех домов объединились и за свои деньги обустроили парковку на 70-80 машин. Однако теперь городские власти утверждают, что парковка незаконна. Кто прав и что делать?
Комментарий Георгия Бовта:
Парковочные войны в Москве становятся тем жестче, чем дальше от центра, в плотно населенные жилые и спальные районы шагает платная парковка, которую, помнится мне, глава департамента транспорта Максим Ликсутов в свое время обещал не распространять дальше Бульварного кольца. И вот она дошагала до Таганского района Москвы. И желание властей ликвидировать, так сказать, «бесплатную халяву» для автовладельцев вполне понятно. Хотя те ранее за обустройство парковки заплатили, уповая на некие до конца не формализованные договоренности с управой. Однако эти договоренности и обещания — это далеко даже не «бумажки о собственности», которыми можно было бы прикрыться. И то не факт, что успешно. Юридически позиция автовладельцев выглядит далеко не безупречно. Трудно представить, чтобы им было по карману приватизировать такую площадь московской земли себе под паркинг. И потом платить все налоги. На практике почти невозможно бывает грамотно провести межевание даже вокруг одного дома, не то что четырех, как в данном случае. Да и способность к самоорганизации у москвичей для совершения таких кадастровых подвигов, как правило, близка к нулю.
Близки к нулю также их способности к организации для того, чтобы добиться от властей проведения более гуманной парковочной политики. Наш человек вообще славен тем, что предпочтет добиваться исключения из общих правил для себя лично, нежели бороться за изменение их в лучшую сторону для всех. Наверняка сейчас другие жители той же Таганки, которым не хватило места на «народной парковке» или они не захотели платить, злорадствуют по поводу того, что, как говорится, «у соседа корова сдохла».
Департамент транспорта Москвы проводит жесткую, если не сказать жестокую парковочную политику, направленную на выдавливание автомобилей прежде всего из центральных районов города. Выдавленных заменяет каршеринг. Идет целенаправленное сокращение парковочных мест на улично-дорожной сети. Порой расстановка знаков «Остановка запрещена» не обоснована ничем, кроме волюнтаризма парковочных властей. Мне лично известны места, где без нарушений нельзя даже остановиться у дома, где живешь. Скажем, для погрузки и разгрузки. При этом вы точно не найдете в городе ни одного федерального или городского министерства или ведомства, у которого не было бы обустроено собственной бесплатной парковки для чиновников.
Строительство нового жилья в Москве ведется чуть ли не по еще советским нормам в части обеспечения машино-местами в расчете на квартиру. По программе реновации, насколько известно, число парковочных мест будет вообще минимально. Подземные паркинги, которые обустроены по всей тесной Европе и где месячная плата составляет приемлемые для европейцев 50-100 евро, в российской столице редкость, а цены порой выше нью-йоркских или чикагских. Такое явление, как плата за ночную парковку на улице, я лично встречал лишь на одной улице одного европейского города. Это Таллин, откуда родом господин Ликсутов.
Рано или поздно такая жесткая парковочная политика призвана принести, по задумке властей, свои счастливые плоды. Москва станет в значительной степени городом велосипедистов, пешеходов, каршеринга и общественного транспорта. Содержать свою машину станет дороже, чем в Нью-Йорке. Чиновники, те, что без мигалки, перестанут стоять в пробках и будут успевать делать больше добрых дел. Город станет чист, светел и просторен, как на фотографиях времен позднего сталинизма или фильма «Я шагаю по Москве» с юным Михалковым.
Что касается этой «постчеховской» привычки москвичей ездить по выходным на машине на дачу, то на вашу дачу в скором будущем вообще проведут метро. А если вы и дальше будете цепляться за свое транспортное средство, то лучше съезжайте на свою дачу совсем. Или еще куда подальше, в более «расслабленные» города и веси. Ну а пока москвичам какое-то время предстоит жить в соответствии с перефразированным определением Воланда из «Мастера и Маргариты». Сейчас он бы, наверное, так сказал о москвичах: «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги… Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… Парковочный вопрос только испортил их».
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Теги:
Статьи , Максим Ликсутов , Георгий Бовт
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