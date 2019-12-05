Помощник или доносчик? В Москве начинается эксперимент со штрафами для автомобилистов

Пользователи «Помощника Москвы» смогут оставлять жалобы на водителей, паркующих машины на площадках для спецтехники. Эксперимент коснется восьми дворов в ЦАО, но заинтересовать он может множество людей — за каждую жалобу, оставленную через приложение, город дает «премию»

С 5 декабря в восьми дворах Центрального административного округа пользователи приложения «Помощник Москвы» смогут оставлять жалобы на водителей, паркующих свои автомобили на площадках для остановки спецтехники.

Далее таких водителей будут штрафовать на три тысячи рублей. В ЦОДД Business FM заявили, что инициатива исходила непосредственно от жителей этих дворов. С некоторыми из них радиостанции удалось пообщаться. Поговорили с Business FM и профессиональные пользователи сервиса жалоб «Помощник Москвы».

Оставлять машину на прямоугольниках, размеченных красно-белыми полосами под стоянку пожарной и скорой, нельзя было и раньше. Но чтобы зафиксировать нарушение, нужен был сотрудник ГИБДД . Теперь же фактически оштрафовать нарушителя может любой москвич.

Оштрафуют его, конечно, власти, но жалобу оставит тот, кто сфотографирует неправильно припаркованную машину. Пока это эксперимент, и работать он начнет в некоторых дворах на улицах Стройковская, Марксистская, Александра Солженицына, 4-я Тверская-Ямская, Чаянова, Бутырский Вал, Вадковский переулок и Вспольный переулок.

Жительница одного из таких дворов на Бутырском Валу Ирина Резанова этой инициативе действительно рада. Во дворе один парковочный карман на три машины, притом что у жильцов дома 40 машин. С соседями, которые паркуются на площадке для спецтехники, не раз пытались поговорить по-хорошему. Безрезультатно, сетует Ирина Резанова:

«Мне мой сосед на джипе сказал: идите-ка вы кошек гонять, мадам, а я буду стоять так, как я хочу. Например, моя дочь не так давно сломала ногу. Вместо того чтобы такси за нами подъехало к моему подъезду, мы должны были скакать на одной ноге через три машины к нашему такси, чтобы доехать до больницы. На третьем этаже у нас живет пенсионерка, у которой проблемы с тазобедренным суставом. Чтобы ей уехать в больницу, вы не представляете, с какими криками она шла через три машины, чтобы сесть в машину. Вот так и живем мы в нашем дворе».

А вот председатель совета дома № 16 по улице Чаянова Сергей Михалев против. По его словам, спецтехника к этой размеченной площадке в любом случае не подъедет:

«Эта площадка у нас установлена без согласования с жителями. Проезд к этой площадке спецтехники у нас очень затруднен, потому что весь двор забит машинами в любое время суток. По СНИПам у нас дорога к этой площадке должна быть шесть метров шириной для спецтехники, у нас всего метра четыре. Грубо говоря, у нас не проедет спецтехника к этой площадке в экстремальной ситуации. У населения ощущение, что эту площадку сделали для того, чтобы дополнительно взимать штрафы».

Но новая идея ЦОДД может заинтересовать далеко не только жителей конкретных дворов. За каждую жалобу, оставленную через приложение «Помощник Москвы», город, оказывается, премирует. На сайте так и сказано: одно зафиксированное нарушение — 200 баллов. А дальше впечатляющая система мотивации: «Ночной охотник» — три нарушения, зафиксированных ночью, — плюс 250 баллов, три жалобы на одну и ту же машину — плюс 300 баллов, 20 оштрафованных таксистов — плюс 500 баллов. Донес на 100 нарушителей — плюс 1500!

Тратить заработанные на жалобах бонусы можно, например, на покупку мерча от «Активного гражданина», на оплату экскурсий и мастер-классов или же на оплату парковок. Так, 10 тысяч баллов или 50 жалоб дают 20 оплаченных часов парковки в платной зоне.

Но, как было сказано выше, баллы можно зарабатывать быстрее. Чтобы было понятно, в каком городе мы живем и кто нас окружает: приложение скачали уже полмиллиона человек. И между ними есть соревнование. Действующий лидер за прошлую неделю отправил 244 жалобы, а первое место за ноябрь досталось Ивану Панкратову с, можно сказать, символическим результатом — 777 штрафов за месяц с его помощью.

Панкратов говорит об этом гордо. Утверждает, это его активная гражданская позиция. Дальше диалог без комментариев.

— Как давно вы этим занимаетесь?

— С мая 2017 года.

— За это время вы успели выявить 5819 нарушений.

— Это количество оштрафованных нарушителей. На самом деле фиксаций больше, какие-то не проходили. Видно, МАДИ браковали. Где-то некачественные фотографии получались.

— Вы, можно сказать, занимаетесь этим префиксально, это, наверное, занимает значительную часть времени и силы отнимает.

— Ну, как сказать.. Да, все так оно и есть.

Остается ли при этом у Ивана Панкратова время на чтение книг, ну, например, Довлатова, Business FM, к сожалению, не уточнила. Что касается новой инициативы ЦОДД о приеме жалоб на парковку на местах для спецтехники, это пока эксперимент в нескольких дворах. Если он окажется удачным, опыт будут масштабировать. А неудачные эксперименты Дептранса как-то не припоминаются…