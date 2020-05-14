Скоростной режим 2020. К чему готовиться водителям? 

Чиновники становятся ближе к народу и даже идут на послабления. Об этом говорят не только слова, но в кои-то веки и действия. Последние данные говорят о том, что они отказались повышать размер штрафов для водителей. И вроде бы здесь напрашивается точка и аплодисменты, но не тут то было, как и во всех прекрасных историях есть одно НО. А маленькое оно или большое — разберёмся.

Размер штрафов корректировать не будут. Но это не значит, что никаких изменений не будет вообще. Напомним, что ранее предлагалось увеличить штрафы по каждому из нарушений правил дорожного движения. В случае если водитель превысил скорость на 20-40 километров в час, то ему должно было прийти постановление не на 500 рублей, а на три тысячи. А те, кто разогнался за 40-60 километров в час, получили бы штраф в размере 4, а не одной тысячи рублей. Сумма могла достичь 10 тысяч рублей. Депутаты, чиновники, а также Михаил Мишустин , который в настоящее время занимает пост премьер-министра, такую идею не поддержали. Но от идеи скорректировать скоростной режим не отказались.

Также многие борются за то, чтобы нештрафуемый порог в 20 километров в час исчез навсегда. Считается, что именно он является тем самым запретным плодом, который вынуждает разгоняться водителей и нарушать тем самым ПДД. Давайте вспомним, что в 2019 году федеральные чиновники думали как отменить нештрафуемый порог, но тогда чёткую позицию не могли высказать ни представители МВД , ни ГИБДД

Какие изменения нас могут ожидать? Возможно в городах скорость снизят до 50 километров в час. Опять же примером для таких предложений послужили ПДД европейских стран. Эту идею уже давно поддерживают московские, а также региональные власти. Мировые эксперты, кстати, уже давным-давно говорят о такой необходимости. В первую очередь это требуется для того, чтобы избежать случаев с летальным исходом. У пешехода, которого сбили на скорости 50 километров в час, есть все шансы выжить.

Кстати, в некоторых регионах власти уже самостоятельно установили порог в 50 километров в час, при движении по населённому пункту. Власти Подмосковья говорят о том, что и они поддерживают подобную идею и готовят все соответствующие документы. Напомним, что сейчас скоростной режим в городах составляет 60 километров в час, снижение до 50 — это необходимая мера для повышения безопасности.

Проект снижения скоростного лимита, прежде, чем вступит в законную силу, должен быть одобрен ГИБДД. Кстати, планировалось ввести обновлённый режим уже с 1 апреля, а начать штрафовать за превышение уже с 1 июня.

Скорость на магистралях поднимут. Очень много лет автомобилисты соблюдали скорость на некоторых многополосных магистралях такую же, как и в городе, то есть 60 километров в час. Но как мы все понимаем, магистраль — безопасное дорожное полотно. Во-первых там нет пересечений в одном уровне, а во-вторых можно отметить хорошее освещение. Статистика говорит о том, что за два года там не было ни одного ДТП с летальным исходом. Теперь, на некоторых магистралях, скорость поднимут с 60 до 80 километров в час.

Ещё одним обновлением будет то, что на платных трассах в ближайшее время разрешат разгоняться до 130 километров в час. Инициативу одобрили и в ГИБДД. На такие уступки идут только из-за того, что на платных трассах созданы абсолютно все условия для безопасного движения. Первыми изменения увидят те, кто ездит по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Водители летом смогут заметить знак с разрешающей цифрой 130 километров в час.

И ещё одно, о чём можно сказать — это то, что все камеры обозначат новыми знаками. В. В. Путин и ранее заявлял о том, что камеры нужно вывести из тени и перестать их прятать. После его слов информацию о местоположении всех камер опубликовали в Сети. Владельцев камер обязали обозначать устройства специальными информационными таблицами. Но они не могут существовать отдельно от других знаков, обязательно они должны быть установлены парно с другими табличками.

Для того, чтобы автомобилисты не путались, разработали универсальный знак, который будет предупреждать о работе комплекса фото и видеофиксации. Такой знак сможет существовать отдельно и быть самостоятельным элементом.