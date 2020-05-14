Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скоростной режим 2020. К чему готовиться водителям? 

Car.ru 14 мая 2020
Скоростной режим 2020: к чему готовиться водителям?
Фото: Car.ru
Чиновники становятся ближе к народу и даже идут на послабления. Об этом говорят не только слова, но в кои-то веки и действия. Последние данные говорят о том, что они отказались повышать размер штрафов для водителей. И вроде бы здесь напрашивается точка и аплодисменты, но не тут то было, как и во всех прекрасных историях есть одно НО. А маленькое оно или большое — разберёмся.
Размер штрафов корректировать не будут. Но это не значит, что никаких изменений не будет вообще. Напомним, что ранее предлагалось увеличить штрафы по каждому из нарушений правил дорожного движения. В случае если водитель превысил скорость на 20-40 километров в час, то ему должно было прийти постановление не на 500 рублей, а на три тысячи. А те, кто разогнался за 40-60 километров в час, получили бы штраф в размере 4, а не одной тысячи рублей. Сумма могла достичь 10 тысяч рублей. Депутаты, чиновники, а также Михаил Мишустин, который в настоящее время занимает пост премьер-министра, такую идею не поддержали. Но от идеи скорректировать скоростной режим не отказались.
Также многие борются за то, чтобы нештрафуемый порог в 20 километров в час исчез навсегда. Считается, что именно он является тем самым запретным плодом, который вынуждает разгоняться водителей и нарушать тем самым ПДД. Давайте вспомним, что в 2019 году федеральные чиновники думали как отменить нештрафуемый порог, но тогда чёткую позицию не могли высказать ни представители МВД, ни ГИБДД.
Какие изменения нас могут ожидать? Возможно в городах скорость снизят до 50 километров в час. Опять же примером для таких предложений послужили ПДД европейских стран. Эту идею уже давно поддерживают московские, а также региональные власти. Мировые эксперты, кстати, уже давным-давно говорят о такой необходимости. В первую очередь это требуется для того, чтобы избежать случаев с летальным исходом. У пешехода, которого сбили на скорости 50 километров в час, есть все шансы выжить.
Кстати, в некоторых регионах власти уже самостоятельно установили порог в 50 километров в час, при движении по населённому пункту. Власти Подмосковья говорят о том, что и они поддерживают подобную идею и готовят все соответствующие документы. Напомним, что сейчас скоростной режим в городах составляет 60 километров в час, снижение до 50 — это необходимая мера для повышения безопасности.
Проект снижения скоростного лимита, прежде, чем вступит в законную силу, должен быть одобрен ГИБДД. Кстати, планировалось ввести обновлённый режим уже с 1 апреля, а начать штрафовать за превышение уже с 1 июня.
Скорость на магистралях поднимут. Очень много лет автомобилисты соблюдали скорость на некоторых многополосных магистралях такую же, как и в городе, то есть 60 километров в час. Но как мы все понимаем, магистраль — безопасное дорожное полотно. Во-первых там нет пересечений в одном уровне, а во-вторых можно отметить хорошее освещение. Статистика говорит о том, что за два года там не было ни одного ДТП с летальным исходом. Теперь, на некоторых магистралях, скорость поднимут с 60 до 80 километров в час.
Ещё одним обновлением будет то, что на платных трассах в ближайшее время разрешат разгоняться до 130 километров в час. Инициативу одобрили и в ГИБДД. На такие уступки идут только из-за того, что на платных трассах созданы абсолютно все условия для безопасного движения. Первыми изменения увидят те, кто ездит по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Водители летом смогут заметить знак с разрешающей цифрой 130 километров в час.
И ещё одно, о чём можно сказать — это то, что все камеры обозначат новыми знаками. В. В. Путин и ранее заявлял о том, что камеры нужно вывести из тени и перестать их прятать. После его слов информацию о местоположении всех камер опубликовали в Сети. Владельцев камер обязали обозначать устройства специальными информационными таблицами. Но они не могут существовать отдельно от других знаков, обязательно они должны быть установлены парно с другими табличками.
Для того, чтобы автомобилисты не путались, разработали универсальный знак, который будет предупреждать о работе комплекса фото и видеофиксации. Такой знак сможет существовать отдельно и быть самостоятельным элементом.
Видео дня. Как можно обжаловать штрафы ГИБДД
Car.ru: последние новости
Как защититься от удавки водителю. Простые советы, которые могут спасти жизнь Как защититься от удавки водителю. Простые советы, которые могут спасти жизнь Названы самые надежные автомобили 2020 года Названы самые надежные автомобили 2020 года Летняя резина гудит и шумит: Простые решения проблемы Летняя резина гудит и шумит: Простые решения проблемы
Комментарии 2
Статьи , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ГИБДД , МВД , Правительство московской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа документалистов погибла в Белоруссии
Группа документалистов погибла в Белоруссии
Анонсирована новая шикарная модель Citroen
Анонсирована новая шикарная модель Citroen
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Владелец поделился плюсами и минусами Suzuki Jimny
Владелец поделился плюсами и минусами Suzuki Jimny
Как будет выглядеть новый Suzuki Swift
Как будет выглядеть новый Suzuki Swift
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Появилось видео падения трамвая на автомобили
00:54
Появилось видео падения трамвая на автомобили
ДТП
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
02:07
Новый скандал пассажира с таксистом попал на видео
ДТП
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
00:37
Появилось видео провалившейся под землю маршрутки
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение