«Полчаса позора — и ты на работе»

Доступность, приемлемое качество и достойные ходовые характеристики — ровно 60 лет назад, 1 октября 1960-го, началось серийное производство легендарного "Запорожца". С этого момента личный транспорт перестал быть роскошью для граждан СССР — "зазики" стоили относительно недорого, были неприхотливыми в эксплуатации и простыми в ремонте. Узнаваемая внешность сделала "горбатого" любимцем сотен тысяч автолюбителей и символом советской автомобильной промышленности.

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф © РИА Новости / Александр Вильф

Почти "европеец"

В середине 1950-х в СССР решили обеспечить население личным транспортом. Уже разработанный народный автомобиль "Москвич-402" хоть и считался недорогим, большинству советских людей был не по карману. Требовалась еще более дешевая модель.

В Европе тогда были очень популярны малолитражки — Fiat-600, Citroen 2CV, Volkswagen Beetle . Что-то подобное хотели сделать и в Советском Союзе. Но самостоятельно создать новый автомобиль с нуля никак не удавалось. В НАМИ разрабатывали несколько вариантов, однако малолитражки получались неудобными, ненадежными и с плохой управляемостью. За образец все же пришлось взять иностранную машину — итальянский Fiat

Целиком копировать не стали — позаимствовали только общую компоновку, дизайн, некоторые детали подвески и заднее расположение силового агрегата. Работали очень быстро. Прототип — "Москвич-444" — изготовили на Московском заводе малолитражных автомобилей в 1957-м. Но поскольку предприятие было загружено другой продукцией, производство наладили на Украине, на бывшем комбайностроительном заводе в Запорожье. Отсюда и официальное название модели — ЗАЗ-965, или "Запорожец".

Двигатель сделали собственный: V-образная четверка объемом 746 кубических сантиметров с воздушным охлаждением. Мощность — 23 лошадиные силы. К слову, в два раза больше, чем у зарубежных конкурентов. Этого вполне хватало для разгона 600-килограммовой машины до 80 километров в час. Но мотор получился массивнее, чем у "Фиата", поэтому "Запорожец" обзавелся характерной чертой — выступом на "корме". За это его и прозвали "горбатым".

ЗАЗ-965 ничем не уступал иномаркам, а в чем-то даже превосходил их. Например, он получил независимые подвески: сзади — пружинную, спереди — торсионную. На Fiat спереди устанавливали жесткие рессоры.

В двухдверном "Запорожце" при длине чуть более трех метров помещались четыре взрослых человека. Несмотря на минимализм интерьера, передние сиденья были раздельными и регулируемыми, в салоне имелись солнцезащитные козырьки, отопитель и радиоприемник. В боковых дверях-"распашонках" — угловые форточки.

Терпеливые владельцы

"Запорожец" стоил 1,8 тысячи рублей, это был самый доступный автомобиль в СССР. "Москвич" обходился в две с половиной тысячи, а за "Волгу" надо было выложить более пяти тысяч. Относительно невысокая цена позволила обзавестись собственной машиной многим советским семьям, а для кого-то "горбатый" стал первым в жизни автомобилем.

Впрочем, экономия сказалась на качестве. Так, водительское место не отличалось хорошей эргономикой — левой ноге мешала колесная арка, сиденье было неудобным, практически никакой шумоизоляции, и характерное тарахтение "воздушника" навязчиво проникало в салон. К тому же мотор сильно перегревался на жаре. Половину и без того скромного по объему багажного отделения занимали запаска и бензобак. Чтобы компенсировать этот недостаток, автолюбителям приходилось размещать дополнительный багажник на крыше.

Путешествовать на дальние расстояния в таких условиях было, мягко говоря, не очень комфортно. А уж выдержать пробег в несколько сотен километров считалось серьезным испытанием как для водителя и пассажиров, так и для автомобиля.

Тем не менее на нем было вполне удобно ездить по городу или на дачу по выходным. "Горбатый" получился не удивление проходимым: благодаря заднему расположению двигателя кардан не понадобился, что увеличило клиренс. К тому же если малолитражка и застревала на проселочной дороге, ее можно было вытолкать даже вдвоем.

РИА Новости / Всеволод Тарасевич /// Будни московской семьи. Перед поездкой. 1971 год

Долгая жизнь

Запорожский автозавод выпустил более 320 тысяч автомобилей. Раскупали их мгновенно. Конечно, над "горбатым" подшучивали: "Полчаса позора — и ты на работе". Но "Запорожец" прочно занял собственную нишу среди советских легковушек и многим пришелся по душе.

Автомобиль несколько раз подвергали "рестайлингу". Так, в 1963-м мощность двигателя модернизированного ЗАЗ-965А повысили до 27 лошадиных сил, а еще через три года легковушка получила 30-сильный мотор.

"Горбатый" выпускали до 1969-го. На его базе разработали несколько модификаций — праворульный почтовый фургон, пикап, вариант для инвалидов с ручным управлением вместо педалей. А модель с более качественной отделкой салона, улучшенной шумоизоляцией и некоторыми другими доработками поставляли на экспорт под названием Jalta.

Второе поколение "Запорожца" оказалось не менее востребованным. ЗАЗ-966, "ушастый" (так прозвали новый "зазик" за характерную форму боковых воздухозаборников) появился в 1966-м. Как и у "горбатого" — заднемоторная компоновка и две двери. Но это был уже полноценный седан весом около тонны, с 40-сильным 1,2-литровым двигателем. Полностью переработали подвеску, сделали новую коробку передач. Автомобиль разгонялся до сотни километров за 30 секунд, максимальная скорость — 120 километров в час.

И хотя "ушастый" стоил уже три тысячи рублей, он все равно был в полтора раза дешевле "Жигулей".

На "ушастого" у советских конструкторов были большие планы. На его базе создали несколько модификаций: небольшой микроавтобус, цельнометаллический фургон и пикап. Эти модели не пошли в серию из-за загруженности запорожского автозавода выпуском легковушек. Тем не менее "Запорожец" стал одним из долгожителей советского автопрома. Последние образцы модернизированного ЗАЗ-968М сошли с конвейера в 1994-м.