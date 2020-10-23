Иностранцы в шоке от привычек российских водителей

У каждой нации есть свойственные ей привычки или манеры, по которым ее можно узнать. У россиян тоже есть. Но сегодня я хотел бы чуть сузить тему и рассказать про то, чем обычно удивляют российские водители иностранцев.

В качестве иностранных экспертов я использовал двух своих институтских друзей, которые живут за границей. Один в Германии, другой — в Лондоне.

+20 км/час

Первое, чему удивляются иностранцы в РФ — россияне массово нарушают скоростной лимит. Недоумение вызывают те самые «бесплатные» 20 км/ч, на которые у нас можно превышать и в городе и на трассе. У иностранцев логическая нестыковка: зачем вешать знак «20», если все всё равно будут ехать чуть медленнее сорока?

Я же на минутку

Почти в любом российском городе можно без проблем найти места, где под знаком «Остановка запрещена» будет целая парковка из машин, водители которых остановились «на минуточку». У немца в голове не укладывается, чем отличается «на минуточку» от «на час». Нельзя — значит, нельзя. Помеха движению ведь все равно создается. Чтобы образовалась пробка, достаточно и минуты.

Парковка на газоне и тротуаре

На детских площадках у нас машины уже практически не бросают, но на тротуары и газоны заезжают стабильно. Иногда из-за недостатка свободных мест, а иногда из-за банальной лени пройти 50 метров от свободной парковки до подъезда.

Иностранцев уже приучили парковаться по правилам крупными штрафами, у россиян этот этап только начинается. Но он неминуем. Приучили ведь водителей уступать пешеходам, хотя ещё 15 лет назад переходить дорогу было реально страшно.

Боязнь любой царапины

Во многих европейских странах к мелким царапинам на машине относятся очень спокойно. Во Франции, Испании растолкать соседние машины бампером, чтобы влезть в парковочное место — в порядке вещей. Бампера современных машин пластиковые, хорошо пружинят и не ломаются при ударах на небольших скоростях. Зачем так переживать из-за царапин на бампере?

Европейцы с непониманием смотрят на людей, которые стоят и ждут ГИБДД по полдня из-за пары царапин:

«Неужели им так недорого их время? Неужели они думают, что у полиции нет дел поважнее?»

Авось пронесет

Привычка не пристегиваться шокирует иностранцев не меньше, чем все остальное. Для них безопасность — один из важнейших параметров при выборе машины, а «сумасшедшие русские» не пристегиваются, как будто у них девять жизней: покупают специальные заглушки для замков, чтобы машина не пищала, или пропускают ремень за спиной.

И если спереди большинство россиян все-таки пристегивается, то пристегиваться сзади как будто и вовсе не надо. Вот уж поистине русский «Авось пронесет»!.