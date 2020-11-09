России грозит дефицит автомобилей: насколько вырастут цены 

На рынке автомобилей — дефицит наиболее ходовых моделей и комплектаций. Возник ажиотажный спрос — и это несмотря на отмену скидок. Покупательский бум объясним: ослабление рубля разгоняет цены. Насколько подорожает личный транспорт, разбиралось РИА Новости.

Когда спрос превышает предложение

Весной из-за пандемии автомобильные заводы почти всех основных концернов и поставщиков компонентов остановились. В производственной цепочке образовались разрывы.

"При этом компании осторожно оценивали перспективы восстановления крупнейших рынков. Не стремились возвращаться к прежней мощности", — отмечает Юрий Сагинов, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Это было оправданно: если в России интерес к машинам быстро возродился, то в США и Европе он по-прежнему ниже, чем до коронакризиса.

Как известно, спрос рождает предложение, но с последним сейчас явно проблемы. Товар, поставленный до локдауна, заканчивается. Сейчас не так много моделей, которые можно купить сразу. К октябрю на складах насчитывалось 27 тысяч автомобилей, год назад было в два с половиной раза больше — об этом говорится в исследовании агрегатора онлайн-продаж Autosport.ru, который представляет 700 дилерских центров из 52 городов. Всего в стране больше трех тысяч дилеров.

По данным Auto.ru, дефицит новых машин отметили почти 90 процентов участников рынка.

"Спрос вырос на 15-20 процентов, а необходимого количества на хранении нет. Приходится перехватывать у дружественных сетей либо просить покупателей ждать", — говорит Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Как правило, дорогие товары раскупают при обесценивании национальной валюты, а рубль с начала года потерял почти 30 процентов.

"Все прекрасно помнят хаос в 2014-м, когда расхватывали бытовую технику, телевизоры, недвижимость и, конечно же, автомобили. То, что происходит сейчас, вполне сравнимо с событиями шестилетней давности", — считает собеседник агентства.

Машины, полученные до первой волны коронавируса, реализовывали по ценам прошлого года либо начала текущего. В нынешнюю стоимость заложены девальвация, повышенный спрос и дефицит на складах.

"Подорожание усилилось с августа, когда рубль вновь устремился вниз. За десять месяцев цены на новые автомобили прибавили восемь процентов", — уточняет Юрий Сагинов.

Слабый рубль придаст скорости ценам

BMW и Согласно мониторингу аналитической компании JATO Dynamics, в августе — октябре подорожали 38 легковых марок из 48. В среднем на четыре процента. Некоторые бренды пересмотрели прайс-листы трижды за три месяца. Больше всех прибавили китайские марки FAW (плюс 14 процентов) и Changan (восемь). Четыре-пять процентов у "немецкой тройки" — Audi Mercedes-Benz . У Renault — четыре-пять, у Skoda — от двух до семи в зависимости от модели.

Почти 90 процентов легковых моделей производится на российских заводах, но предприятия зависят от импортных деталей.

"Поэтому подорожание неизбежно. Более того, это коснулось и "Лады" с УАЗом — шесть и одиннадцать процентов соответственно. Для сравнения: у Hyundai — четыре, Kia — пять", — напоминает Сагинов.

Не отстают от новых моделей и предшественники. В сентябре произошел ощутимый скачок на вторичном рынке. Средняя цена на б/у машину выросла на восемь с половиной процентов по сравнению с августом, до 543 тысяч рублей. Причем на них тоже небывалый спрос.

Представители крупнейших автосалонов предупреждают: скоро цены на новые автомобили прибавят еще два-три процента.

Экономисты настроены более пессимистично. Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган говорит о пяти-десяти процентах. Причем повышение может растянуться на год и ударит по кошелькам покупателей в бюджетном сегменте.

© РИА Новости / Александр Гальперин /// Рабочие в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге

В целом в 2020-м продажи существенно просядут. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе — октябре реализовали 1 189 000 новых автомобилей. Это на 12,1% меньше показателя прошлого года.

Что касается 2021-го, то тут все зависит от коронавируса, ситуации на валютном рынке, падения реальных располагаемых денежных доходов населения и безработицы.

"Если рубль не укрепится и цены продолжат расти, платежеспособный спрос сократится, и автомобильный рынок не вернется даже к уровню 2019 года", — полагает Юрий Сагинов.

С ним согласен и Алексей Кричевский.

"Результаты 2019-го покажем не раньше, чем через 12 месяцев. Но вполне вероятно, что процесс затянется", — предупреждает экономист.

Кроме того, цены подтолкнет вверх окончание промышленной сборки компонентов у отечественных поставщиков.