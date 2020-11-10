Электронные новации сулят водителям головную боль

Ноябрь отметился сразу двумя интересными, но спорными инновациями для автомобилистов. Во-первых, по всей стране в тестовом режиме заработала система цифрового оформления ДТП. Во-вторых, основной документ на автомобиль — ПТС — отныне выдаётся только в электронном виде. В перспективе оба новшества сулят много плюшек, но могут обернуться и дополнительной головной болью.

Оформить ДТП можно будет с помощью смартфона

С ноября по всей России начинает работать приложение «Помощник ОСАГО», с помощью которого можно оформлять аварии в электронном виде. Речь, правда, исключительно о ДТП, соответствующих критериям расширенного европротокола: то есть, ущерб должен быть причинён только двум транспортным средствам (без пострадавших), владельцы которых имеют действующие полисы ОСАГО. Использование приложения увеличивает лимит выплат по европротоколу со 100 тысяч до 400 тысяч рублей, правда, только при фотофиксации последствий.

Чем новое приложение отличается от прошлогоднего

На первый взгляд, никакой новости нет. Год назад, осенью 2019 года, заработало ещё одно приложение «ДТП. Европротокол» (издатель — Российский союз автостраховщиков) с аналогичным функционалом: его использование также расширяло лимит выплат до 400 тысяч рублей.

В чём разница? Новое приложение «Помощник ОСАГО» позволяет не только зафиксировать последствия ДТП, но и оформить в электронном виде извещение о ДТП, и переслать его для внесения в базу данных АИС ОСАГО.

Извещение о ДТП — основной документ для страховой, который сейчас необходимо завезти или направить в страховую компанию в течение 5 дней после ДТП. Первое приложение «ДТП. Европротокол» оставляло эту обязанность на водителе, тогда как новое, «Помощник ОСАГО», избавляет от бумажной волокиты.

Как оформлять электронный европротокол

Для этого необходима подтверждённая регистрация в «Госуслугах» и приложение, установленное на смартфоне хотя бы одного из участников ДТП. Интеграция с «Госуслугами» удобна, потому что часть данных (например, серию и номер прав) приложение подгрузит автоматически.

В случае ДТП первым шагом станет проверка полисов обоих участников на действительность. Причем, для владельца смартфона данные возьмутся «на автопилоте», а вот номер полиса второго участника ДТП придётся забить вручную. Регистрация второго участника на «Госуслугах» также необходима.

После этого нужно лишь следовать инструкциям смартфона: указать на карте место аварии, отсканировать схему (её на первом этапе нужно рисовать вручную), а также сделать необходимое количество фотографий. Их можно и не делать, но тогда лимит выплат составит 100 тысяч рублей.

Можно ли пользоваться приложением уже сейчас?

До сих пор приложение тестировалось в пяти регионах, включая обе столицы с областями и Татарстан. Результаты оказались обнадёживающими, и за истекший год с помощью «Помощника ОСАГО» оформили уже 260 тысяч аварий. С ноября 2020 года планировался официальный запуск системы по всей России, но в последний момент решено было продолжить работу в тестовом режиме, пусть и с расширенной географией: процесс затормозился из-за пандемии.

В целом, автомобилисты могут тренироваться в приложении уже сейчас, но мы рекомендуем оформлять бумажное извещение и направлять его в страховую: правило «без бумажки ты букашка» по-прежнему в силе.

При относительной простоте приложений остаётся и много нюансов: они требуют подключения к интернету, регистрации на «Госуслугах», а правила пользования получились несколько запутанными. Например, бумажное извещение по-прежнему обязательно, если между водителями есть разногласия относительно виновности.

Что такое электронный ПТС

С ноября Россия окончательно переходит на электронные ПТС. Бумажную версию будут выдавать только взамен утерянной, да и то при желании владельца, в остальном ЭПТС становится основным вариантом по умолчанию.

В отличие от бумажное версии, ЭПТС является записью в базе данных, и существует исключительно в виртуальном виде. Владельцу выдается лишь так называемая выписка из ЭПТС, в которой указываются регистрационные параметры автомобиля, а по заявлению — персональные данные владельца. На первых порах выписка будет использоваться, например, при оформлении полиса ОСАГО, но со временем превратится, скорее, в памятку: все сверки будут происходить в электронном виде.

В отличие от бумажного ПТС, электронный хранит гораздо больше сведений, например, историю обслуживания и ремонта автомобиля, а также пробег.

При регистрации машины владельцу по-прежнему выдаётся на руки свидетельство о регистрации (СТС), которое нужно возить с собой.

Чем ЭПТС лучше бумажной версии

Во-первых, он чуть дешевле — 600 рублей против 800 рублей. Но главное, в перспективе он позволит хранить практически всю событийную историю автомобиля, включая аварии, ремонты, страховки, залоговый статус, а также пробег (что осложнит его скручивание). Это даёт шанс сделать вторичный рынок более цивилизованным: покупатели смогут запрашивать выписку из ЭПТС, и будут лучше представлять состояние машины и возможные риски.

Впрочем, наступит это счастье нескоро.

Например, пока ГИБДД и страховые не вносят данные об авариях в ЭПТС. Понадобится немало лет, прежде чем накопится достаточная база данных по автопарку России: по прогнозам, даже через 8 лет четверть автопарка РФ будет ещё вне системы ЭПТС.

Насколько безопасен ЭПТС

Информация хранится на защищённых серверах — система напоминает банковскую. Вопрос, можно ли её взломать, пока открыт, но в любом случае бреши в безопасности будут залатываться.