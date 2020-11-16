«Люкс и ширпотреб: русские намерены конкурировать с Tesla»

Российский автопром хочет взяться за электромобили. Сибирский стартап «Монарх» обещает машину класса «люкс» с невиданными характеристиками. Zetta из Тольятти, наоборот, должна стать самым доступным электрокаром. Правда, пока электромобили и электробусы встречаются только в Москве, пишет Handelsblatt (Германия).

«Монарх» — уже само название говорит об амбициях сибирского стартапа. По данным, предоставленным самой компанией, она только что завершила разработку электромобиля класса «люкс». Конечно, под этим же брендом.

Со вторника компания, головной офис которой находится в Новосибирске, принимает заказы на производство машин двух моделей. «Простой» вариант — «Монарх» S200 — в базовой комплектации будет стоить 58 тысяч долларов. Цена, как говорится, внушает уважение. Электромобиль Tesla S стоит от 63,9 тысяч долларов.

Точно также «Монарху», по данным самой компании, не приходится стесняться своей мощности. Покупатели смогут выбирать двигатели с аккумулятором на 60 или 80 кВт/ч, благодаря чему пробег на одном заряде будет достигать 400 километров. Кроме того, имея под капотом 542 л.с., S200 сможет разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд, а модель S400 — и вовсе за 3,2 секунды. Максимальная скорость будет достигать 250-260 км/ч.

Впрочем, сомнительно, что российские автомобилисты смогут насладиться столь высокими скоростями. И дело не только в том, что максимальная скорость даже на немногочисленных скоростных трассах ограничена 110 км/ч (за исключением нескольких платных шоссе, где можно разгоняться до 130 км/ч), но и в том, что этих машин до сих пор никто еще не видел своими глазами.

Презентация в декабре 2019 года обернулась фиаско: журналисты напрасно ждали, пока с прототипа будет снято покрывало. Представители производителя объяснили этот казус проблемами с логистикой, но автомобильный журнал «Дром» предположил, что имел место фейк, и указал на сомнительную биографию генерального директора «Монарха» Алексея Пономаренко.

Этот предприниматель ранее привлекал к себе внимание рядом афер в сфере недвижимости, а также связями с разорившимся впоследствии банком, торговавшим криптовалютой. Да и технические параметры российского самопровозглашенного конкурента Tesla вызвали недоумение среди автоэкспертов.

«„Монарх" — не гоночный автомобиль класса «Формула-1"», — напомнил Илья Федичев, технический директор компании «Электротранспортные технологии».

«Я не слышал о двигателях, которые имели бы такую мощность в реальной жизни», — сказал он, добавив, что и заявленный максимальный пробег на одном заряде батареи вызывает сомнения, учитывая мощность.

Zetta — электрокар из города «Лады»

Несмотря на сомнения скептиков, Пономаренко обещает, что вскоре начнутся поставки первых электромобилей. Поскольку они еще не сертифицированы Министерством промышленности , количество машин пока ограничено 30 экземплярами, причем первые десять предназначены для «избранного круга», заявили представители концерна. Когда начнется серийное производство, пока не известно.

В этом плане конкурент под названием Zetta уже впереди: компания в борьбе за внимание публики делает ставку не на напускной шик, а на цену. Малолитражки из автограда Тольятти, известного как родина машин марки «Лада», будут максимально дешевыми. По словам генерального директора Дениса Щуровского, модель City Modul 1 будет стоить в пересчете чуть более 6 тысяч евро. Для электромобилей это неслыханно дешево.

Zetta совсем недавно столкнулась с большой проблемой при производстве трехдверного автомобиля. Поскольку государственный фонд отказался финансировать проект, начало производства пришлось перенести на 2021 год. Тем не менее российское Министерство промышленности считает, что у проекта большой потенциал. Машины City Modul, по мнению министра, можно было бы экспортировать в такие страны, как Индия, Пакистан, Египет, Иордания и (внимание!) Германия. Что касается сертификации, то решение вопроса уже вышло на финишную прямую.

Между тем за электрокары взялись и крупные российские автопроизводители. Всего три года назад глава компании ГАЗ, производящий грузовые автомобили, Зигфрид Вольф (Siegfried Wolf) в интервью нашему изданию язвительно шутил: «Если на АЗС заправить пару „Тесл" до полного, то кассовый аппарат развалится на части“. Однако в сентябре концерн из Нижнего Новгорода уже выпустил с конвейера первый грузовик с электроприводом.

Модель Gazelle e-NN имеет ту же техническую базу и тот же кузов, что и популярный малый грузовик „ГАЗель NEXT“, и оснащена электромотором китайского производства. Это должно способствовать снижению расходов, чтобы модель оказалась хоть сколько-нибудь эффективной. Имея максимальный пробег на одной заправке в 120 километров, машина не слишком приспособлена к российским просторам и может использоваться в лучшем случае в пределах одного города.

То, что электротранспорт может существовать и в России, уже несколько лет подтверждает Москва, где часть автобусов оснащены электромоторами. Эти автобусы производят компании КАМАЗ ЛиАЗ , причем первая закупает двигатели у немецкой компании ZF Friedrichshafen из федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Впрочем, чтобы примеру Москвы последовали другие города, а электробусы начали использоваться и в междугородном сообщении, России еще больше, чем Европе, не хватает соответствующей инфраструктуры. По всей стране — меньше 200 зарядных станций для электротранспорта, причем больше половины из них находятся в Москве.