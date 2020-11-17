Недорогие и безопасные: что должно быть в машине

Рассуждать о том, какую машину можно купить за 300 000 рублей — это одно, а выбирать машину за эти деньги самому себе — совсем другое.

Что должно быть в машине

Для начала дам свой портрет. У меня жена, двое небольших детей, мы часто ездим к бабушкам, прабабушкам, на дачу, в деревню. По городу пробеги довольно маленькие: садик, секции, магазины.

Чего хотелось? На одном из главных мест для меня была безопасность. Как активная, так и пассивная. Отсюда требования, чтобы было минимум 4 подушки безопасности, чтобы машина хорошо прошла тесты EuroNCAP, чтобы была система стабилизации или хотя бы противобуксовочная система и ABS. На большее за эти деньги рассчитывать было бы глупо.

Что касается оснащения, то это было не так важно. Хотелось машину с климатом, так как уже привык к нему по предыдущим машинам, но и с кондиционером в принципе я был бы готов мириться. Всё остальное — всё равно.

Варианты: полный список

Все перечисленные машины хороши и реально могут прослужить ещё долго, если найти незапущенный экземпляр. Все зависит от ваших личных требований и предпочтений.

Если кому-то нужна просто рабочая лошадка с дешевым обслуживанием, то я бы посоветовал Логан, Альмера Классик, Лачетти. Мне эти машины не подходят по причине слабой безопасности и недостаточной оснащенности. У них нет системы стабилизации и даже противобуксовочной системы, да и подушек безопасности мало, две — это уже радость. Зато машины надежные и их много, есть из чего выбрать.

Hyundai Sonata Tagaz у меня уже однажды была. У меня была не самая популярная версия с V6 и механикой. Пуля. Мне нравилась: самый просторный салон из всех за эти деньги, есть климат-контроль, кожа, очень мягкая и комфортная, большой багажник, запчасти недорогие. Но, во-первых, подушек только две, ESP не бывает, да и в краш-тесте машина себя проявила не лучшим образом. К тому же после V6 мне не хотелось брать с 2,0-литровым мотором и портить впечатление, а V6 весьма прожорлив и избыточен с моими потребностями и нынешними штрафами. К тому же налог в два раза выше и страховка дороже.

Mazda 6 GG. Хорошая машина. Я её всерьез рассматривал к покупке. С безопасностью порядок, по опциям нормально, просторно. Проблема только в том, что найти живую Мазду весьма проблемно. Почти все ржавые. Впрочем, задавшись целью, можно было бы.

Opel Astra H. Хороший вариант. Плохую машину не будут держать на конвейере 10 лет. И по безопасности, и по оснащению, и по кузовам, и по выбору. Не без минусов, но в целом надежно и не так уж дорого в обслуживании. Если кому-то нравится, то я бы рекомендовал брать 1,6 или 1,8 и желательно на механике. Мне нравится внешность трехдверного хэтча, но это абсолютно не семейный вариант, а седаны, пятидверки и универсалы лично мне как-то не зашли. Не знаю почему. Просто не моё, поэтому не искал. Хотя, ещё раз повторюсь, вариант достойный.

Peugeot 308. У моего отца раньше был 308 сновья. Он отъездил 110 тысяч километров, и в нем не сломалось ничего. Никаких проблем с мотором или коробкой. Да и машина мне очень нравилась. Но жене не нравился дизайн. Да и статистика говорит, что беспроблемный 308-й (особенно ранних лет) — это скорее исключение, чем правило. Хотя я, правда, хотел. И бы даже готов пойти на риск, надеясь, что предыдущий владелец уже решил все проблемы. Большой плюс Пежо — он практически не ржавеет. Хорошая оцинковка и пластиковые крылья. По оснащению у меня вопросов тоже нет, не все комплектации жирные, но нужную мне можно было бы найти. От покупки остановила только супруга. У моего отца раньше был 308 сновья. Он отъездил 110 тысяч километров, и в нем не сломалось ничего. Никаких проблем с мотором или коробкой. Да и машина мне очень нравилась. Но жене не нравился дизайн. Да и статистика говорит, что беспроблемный 308-й (особенно ранних лет) — это скорее исключение, чем правило. Хотя я, правда, хотел. И бы даже готов пойти на риск, надеясь, что предыдущий владелец уже решил все проблемы. Большой плюс Пежо — он практически не ржавеет. Хорошая оцинковка и пластиковые крылья. По оснащению у меня вопросов тоже нет, не все комплектации жирные, но нужную мне можно было бы найти. От покупки остановила только супруга.

Ford Focus 2. Это мой фаворит. И его-то я в конце концов и купил. И искал целенаправленно именно его. Плюс в том, что дорестайлинговые Фокусы часто продавались в жирных и очень жирных комплектациях, так что найти машину с системой стабилизации 4 подушками безопасности, двухзонным климатом и прочими плюшками было несложно. У него, конечно, есть минусы. О них я уже писал (в частности проржавевшие до дыр пороги и крылья), но машину в хорошем состоянии найти можно, хотя я просто заложил деньги на приведение машины в порядок. Это мой фаворит. И его-то я в конце концов и купил. И искал целенаправленно именно его. Плюс в том, что дорестайлинговые Фокусы часто продавались в жирных и очень жирных комплектациях, так что найти машину с системой стабилизации 4 подушками безопасности, двухзонным климатом и прочими плюшками было несложно. У него, конечно, есть минусы. О них я уже писал (в частности проржавевшие до дыр пороги и крылья), но машину в хорошем состоянии найти можно, хотя я просто заложил деньги на приведение машины в порядок.

Меня устраивает всё. Краш-тесты машина прошла очень хорошо, дооснащать ее штатными прибамбасами можно почти до бесконечности, едет отлично, обслуживание по цене на среднем уровне: не корейцы, конечно, но норм.

Mazda 3 BK. По сути, тот же Фокус, только несколько дороже и, как правило, Мазды при прочих равных ушатаны больше Фордов. А так «матрешка» — отличный вариант.

Lancer IX. Хороший надежный автомобиль. Подойдет для многих и почти для любого возраста. Как и в случае с Астрой, машина не без минусов, но плюсов гораздо больше. Ресурсные моторы отличные коробки, нормальный кузов. Лично меня не устроила скудноватая комплектация, не самая лучшая безопасность — хуже Фокуса — и старость самой модели.