«Сделали платную парковку везде, а дворы забиты машинами»

«Когда вводился платный паркинг, количество парковочных мест существенно снизилось по сравнению с тем, которое было до введения платного паркинга. То есть здесь нужно будет изменять как-то и саму по себе структуру паркирования. На мой взгляд, обращение с точки зрения пандемии логичное, но, с другой стороны, мне кажется, что оно технически очень сложно исполнимо. Московское правительство не сможет, наверное, в существующей ситуации обеспечить парковочными местами всех желающих без изменения каких-то технических решений. А изменять их — достаточно сложная, дорогостоящая и долгая процедура. Инициативу не очень поддерживаю по причине того, что все-таки любое действие в части организации движения, куда, собственно, и относится парковка и платная парковка, — это один из фрагментов организации движения на всей территории города. Поэтому здесь Дептранс должен держать руку на пульсе всех зон. Если у нас, скажем так, от распоряжений или каких-то действий муниципальных депутатов будут изменяться те или иные каноны в каких-то отдельных округах, то мы сможем достаточно быстро потерять систему управления движением транспорта на всей территории Москвы. Потому что любой муниципальный депутат не может мыслить глобально с точки зрения городских необходимостей, с точки зрения организации движения и организации парковок».