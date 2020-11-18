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Муниципальные депутаты просят Собянина остановить расширение платного паркинга в Москве на время пандемии 

BFM.RU 1 час назад
«Сделали платную парковку везде, а дворы забиты машинами»
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Муниципальные депутаты Москвы просят мэра города Сергея Собянина остановить расширение платного паркинга в столице хотя бы на время пандемии и разрешить советам депутатов самим принимать решения по районным паркингам, пишет «Коммерсантъ».
Обращение к мэру подписали 75 депутатов 30 столичных районов — Бутырского, Измайлова, Гагаринского и других — и члены движения «Синие ведерки».
О проблемах с парковкой в своем районе рассказывает муниципальный депутат района Измайлово Екатерина Ахапкина:

«Есть парковка, например, по Верхней Первомайской улице возле 57-й больницы, ее сделали платной. В итоге там стоит в лучшем случае максимум одна-две машины каршеринга, дворы забиты под завязку, ставить машины негде, притом что улично-дорожная сеть пустует. В свое время департамент транспорта обещал: если парковка не будет востребованной, как минимум будет снижение цены на эту парковку. С 2016 года у нас парковка платная, снижения цены я что-то не наблюдаю. То же самое на многих улицах, где у нас платная парковка. Они пустуют, а дворы забиты, переполнены. С вводом платных парковок почему-то количество стояночных мест на улично-дорожной сети резко сократилось. Появились эти знаки-кресты и знак платной парковки, особенно около социальных объектов. Опять же, например, Сиреневый бульвар, дом 8. В квартале нет вообще жилой застройки, там есть туберкулезный диспансер, НИИ урологии и поликлиника. Сделали платную парковку везде, и заодно там очень хорошо работает эвакуатор. Рассчитано все на то, чтобы с платной парковки у больных людей эвакуировать транспорт».

Авторы обращения ссылаются на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что большинство заражений коронавирусом происходит в общественном транспорте. Поэтому нужно стимулировать граждан пользоваться личными авто, полагают депутаты.
Однако еще в июне вице-мэр Максим Ликсутов говорил, что личный автомобиль считается безопасным ошибочно. Граждане теряют бдительность и перестают соблюдать простые правила защиты.

«Риск заражения при выходе из авто, в местах близкого контакта с другими людьми и поверхностями, например в небольших магазинах, офисах, подъезде или лифте, риск заразиться остается высоким», — заявлял Ликсутов.

Отмена платных парковок может привести к ухудшению дорожно-транспортной ситуации в целом, говорит директор Центра транспортного моделирования ВШЭ Александр Кулаков:

«Когда вводился платный паркинг, количество парковочных мест существенно снизилось по сравнению с тем, которое было до введения платного паркинга. То есть здесь нужно будет изменять как-то и саму по себе структуру паркирования. На мой взгляд, обращение с точки зрения пандемии логичное, но, с другой стороны, мне кажется, что оно технически очень сложно исполнимо. Московское правительство не сможет, наверное, в существующей ситуации обеспечить парковочными местами всех желающих без изменения каких-то технических решений. А изменять их — достаточно сложная, дорогостоящая и долгая процедура. Инициативу не очень поддерживаю по причине того, что все-таки любое действие в части организации движения, куда, собственно, и относится парковка и платная парковка, — это один из фрагментов организации движения на всей территории города. Поэтому здесь Дептранс должен держать руку на пульсе всех зон. Если у нас, скажем так, от распоряжений или каких-то действий муниципальных депутатов будут изменяться те или иные каноны в каких-то отдельных округах, то мы сможем достаточно быстро потерять систему управления движением транспорта на всей территории Москвы. Потому что любой муниципальный депутат не может мыслить глобально с точки зрения городских необходимостей, с точки зрения организации движения и организации парковок».

Платные парковки в Москве действуют с 2012 года. За восемь лет с автомобилистов собрали около 34 млрд рублей, отмечает «Коммерсантъ». В последние годы Дептранс Москвы расширяет платную зону точечно.
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Статьи , Максим Ликсутов , Анна Попова , Сергей Собянин , Александр Кулаков , ВШЭ , Роспотребнадзор , Правительство Москвы
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