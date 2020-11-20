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Самозанятых таксистов могут обязать подключаться к агрегатору. Что об этом думают водители? 

BFM.RU и ещё 8 1 час назад
Скандальный закон о такси: «Принять нельзя доработать»
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Скандальный закон о такси, который в Госдуме обсуждается уже много лет, получил еще одну неоднозначную норму. Речь о самозанятых в сфере извоза — они смогут работать, только подключившись к агрегатору, пишет ТАСС.
У этой нормы есть множество минусов — взять хотя бы тот факт, что агрегаторы есть далеко не везде, говорит председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков:

«Пятый скандальный вариант предполагает, что самозанятые могут работать только по трудовым соглашениям, то есть являясь штатными сотрудниками агрегаторов. Это абсурд, потому что компании в основном в крупных городах, а в российской провинции все-таки агрегаторы могут отсутствовать — там в основном заказывают такси либо по телефону, либо со стоянок такси — около вокзалов, например, магазинов и так далее».

Вячеслав Лысаков, еще когда был зампредом комитета Госдумы по законодательству, участвовал в разработке первой версии этого закона, и норма о самозанятых тогда не включалась. Сейчас это уже пятая версия проекта, самозанятых включили, но прописали их так неоднозначно, что сделали только хуже, считает Лысаков.
Впрочем, и статус самозанятого как таковой сейчас не очень привлекателен для таксистов. Все дело в налоговой ставке, говорит таксист Василий. С компаниями, которые подключают водителей к агрегаторам, — таксисты называют их «подключашками» — работать просто выгоднее:

«Я пробовал, когда все это дело начиналось. Подключился, думал, что вроде как государство позаботится, должно быть выгодно, а на деле получилось наоборот. То есть при подключении через фирмы-однодневки, они берут до 3-3,5%, а если ты работаешь как самозанятый, то платишь 4% налог. Соответственно, ты за все переплачиваешь налоги, работая чисто на государство. И поэтому перестали все работать, многие мои знакомые ушли от этого».

Вопросы вызывает и само включение понятия самозанятый в закон о такси. Кто интересант внесения этой нормы — не секрет, проблема в том, что это потребует переписывания целого вороха законов, по цепочке, говорит председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов:

«Агрегаторы и являются инициаторами, чтоб таксисты становились самозанятыми. И они теперь еще и лоббируют, чтобы это провести в законодательство. Если мы посмотрим на всю транспортное законодательство вообще, то получается, что самозанятые в эту отрасль никаким образом, никаким краем не вписываются. Самозанятый, не имея юридического лица как индивидуальный предприниматель, не сможет соблюсти никакие в принципе требования, которые прописаны во всех остальных транспортных законах, а у нас их больше сорока».

Многострадальный закон о такси уже много лет отправляют на доработку. Пятая его версия перед вторым чтением снова во многом поменялась. Пока же комитет по транспорту направил проект в правовое управление президента. Возможно, придется вносить очередные правки, считает представитель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова:

«Законопроект Москвичева более жесткий, более регулирующий, вводит такие понятия, как тахограф. Второй законопроект Турчака как раз вводит ответственность агрегаторов и вводит понятие самозанятого водителя такси. Мы на протяжении десяти лет спорим, каким должен быть рынок такси. При этом мы склоняемся к тому, что нужно сейчас эти два законопроекта отменить и написать новый, третий, потому что те тексты, которые в этих законопроектах, уже устаревшие. В 2014 году были идеи, как регулировать отрасль, за это время рынок далеко ушел вперед».

Сейчас депутаты и чиновники вроде настроены серьезно. Ко второму чтению закона о такси выступил и глава Дептранспорта Москвы Максим Ликсутов. Он заявил, что как-то ограничивать число таксистов в Москве не будут и что нужно закрепить в законе достойную зарплату для таксистов — для столицы это не менее 70 тысяч рублей в месяц, как у водителя городского автобуса.
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Статьи , Максим Ликсутов , Олег Амосов , Вячеслав Лысаков , Госдума , ИТАР-ТАСС
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