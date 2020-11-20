Скандальный закон о такси: «Принять нельзя доработать»

Скандальный закон о такси, который в Госдуме обсуждается уже много лет, получил еще одну неоднозначную норму. Речь о самозанятых в сфере извоза — они смогут работать, только подключившись к агрегатору, пишет ТАСС.

У этой нормы есть множество минусов — взять хотя бы тот факт, что агрегаторы есть далеко не везде, говорит председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков

«Пятый скандальный вариант предполагает, что самозанятые могут работать только по трудовым соглашениям, то есть являясь штатными сотрудниками агрегаторов. Это абсурд, потому что компании в основном в крупных городах, а в российской провинции все-таки агрегаторы могут отсутствовать — там в основном заказывают такси либо по телефону, либо со стоянок такси — около вокзалов, например, магазинов и так далее».

Вячеслав Лысаков, еще когда был зампредом комитета Госдумы по законодательству, участвовал в разработке первой версии этого закона, и норма о самозанятых тогда не включалась. Сейчас это уже пятая версия проекта, самозанятых включили, но прописали их так неоднозначно, что сделали только хуже, считает Лысаков.

Впрочем, и статус самозанятого как таковой сейчас не очень привлекателен для таксистов. Все дело в налоговой ставке, говорит таксист Василий. С компаниями, которые подключают водителей к агрегаторам, — таксисты называют их «подключашками» — работать просто выгоднее:

«Я пробовал, когда все это дело начиналось. Подключился, думал, что вроде как государство позаботится, должно быть выгодно, а на деле получилось наоборот. То есть при подключении через фирмы-однодневки, они берут до 3-3,5%, а если ты работаешь как самозанятый, то платишь 4% налог. Соответственно, ты за все переплачиваешь налоги, работая чисто на государство. И поэтому перестали все работать, многие мои знакомые ушли от этого».

Вопросы вызывает и само включение понятия самозанятый в закон о такси. Кто интересант внесения этой нормы — не секрет, проблема в том, что это потребует переписывания целого вороха законов, по цепочке, говорит председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов

«Агрегаторы и являются инициаторами, чтоб таксисты становились самозанятыми. И они теперь еще и лоббируют, чтобы это провести в законодательство. Если мы посмотрим на всю транспортное законодательство вообще, то получается, что самозанятые в эту отрасль никаким образом, никаким краем не вписываются. Самозанятый, не имея юридического лица как индивидуальный предприниматель, не сможет соблюсти никакие в принципе требования, которые прописаны во всех остальных транспортных законах, а у нас их больше сорока».

Многострадальный закон о такси уже много лет отправляют на доработку. Пятая его версия перед вторым чтением снова во многом поменялась. Пока же комитет по транспорту направил проект в правовое управление президента. Возможно, придется вносить очередные правки, считает представитель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова:

«Законопроект Москвичева более жесткий, более регулирующий, вводит такие понятия, как тахограф. Второй законопроект Турчака как раз вводит ответственность агрегаторов и вводит понятие самозанятого водителя такси. Мы на протяжении десяти лет спорим, каким должен быть рынок такси. При этом мы склоняемся к тому, что нужно сейчас эти два законопроекта отменить и написать новый, третий, потому что те тексты, которые в этих законопроектах, уже устаревшие. В 2014 году были идеи, как регулировать отрасль, за это время рынок далеко ушел вперед».