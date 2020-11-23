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«Автомобилисты России» выступили против новых правил экзамена на права 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Новые правила экзамена на права увеличат количество пробок?
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Новые правила сдачи экзамена на управление автомобилем рискуют увеличить количество пробок, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Он также рассказал, что проблема текущих экзаменов заключается не в наборе упражнений, а в принимающем экзамен.
Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что по новым правилам сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу в апреле следующего года, упор будет сделан на проверку навыков управления автомобилем в реальной обстановке. Таким образом, этап практического задания «площадка» будет проводиться в городе, в окружении других водителей.

«Учебные автомобили однозначно затрудняют поток, где-то создают пробки — это факт. И таким образом они только усугубят ситуацию на дорогах, тем более, как правило, у экзаменационных машин один и тот же маршрут. Иначе говоря, есть риск увеличения пробок, во всяком случае, в столице», — говорит Похмелкин.

При этом эксперт уверен, что количество ДТП с участием учебных машин вряд ли увеличится, поскольку со сдающими в автомобиле сидят инспекторы, которые контролируют ситуацию. К тому же скорость движения сдающего транспортного средства очень маленькая, поскольку экзаменуемый сосредоточен. Также из-за обозначения «учебная», другие участники движения в большинстве случаев сами объезжают эту машину, либо относятся к ней с осторожностью, соблюдая большую дистанцию.

«Я, кстати, вообще против того, что отменили «площадку». На «площадке» вполне можно было показать и отработать какие-то элементы, в этом ничего страшного нет. В тех же дворах, когда человек паркуется или объезжает что-то — считай это та же «площадка», только специфическая», — считает собеседник.

Но если говорить об экзамене в целом, продолжает автоэксперт, то проблема текущих экзаменов заключается не в наборе упражнений, а в принимающем экзамен. По его мнению, это должен делать не один сотрудник ГИБДД, а специальная комиссия независимых экспертов, которая посредством коллективного обсуждения будет решать, кто сдал экзамен, а кто нет.

«Думаю, радикально выпускаемое количество водителей не изменится с новыми правилами сдачи экзамена. Не характер экзамена влияет на количество будущих автомобилистов», — резюмировал Похмелкин.

Ранее в Министерстве внутренних дел предложили разрешить 17-летним управлять транспортным средством, но только в сопровождении «водителя-наставника». В ведомстве пояснили, что за то время, пока юноши и девушки, сдавшие на права, ждут совершеннолетия, они теряют навыки вождения.
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Статьи , Виктор Похмелкин , Михаил Черников , ГИБДД , МВД , Деловая газета "Взгляд"
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