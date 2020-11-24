МВД «построит» водителей по новым правилам

В российских паспортах транспортного средства по новым правилам появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и проведенных ранее проверках. Это следует из соответствующего приказа главы МВД Владимира Колокольцева. В нем также говорится, что в свидетельстве о регистрации транспортного средства необходимо указывать данные о мощности его двигателя.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС. Приказ главы ведомства зарегистрировали в Минюсте 20 ноября.

По новым правилам в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения расположены надписи на русском, английском и французском языках: «Водительское удостоверение», «Permis de conduir», «Driving Licence».

В документе также уточнили перечень сведений, которые необходимо внести в форму паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации транспортного средства. Кроме того, они должны быть обозначены в образце водительского удостоверения.

В ПТС, в частности, появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и проведенных ранее проверках.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства необходимо указывать данные о мощности его двигателя. Для транспортных средств, которые стоят на учете на ограниченный срок — сведения о сроке государственной регистрации. Кроме того, изменяется и инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

В России с 1 января вступил в силу закон, который упрощает порядок государственной регистрации новых автомобилей. Правила регистрации разъяснили в МВД России. Изменения предполагают, что у дилеров появится возможность ставить машины на учет непосредственно в автосалоне. Чтобы получить номерные знаки, покупатель не должен будет обращаться в ГИБДД . Код региона в номере при этом будет привязан к субъекту регистрации владельца автомобиля, уточнили в ведомстве.

Помимо этого, у заводов-изготовителей транспортных средств появилась возможность регистрировать новые автомобили. Вместе с дилерами они работают с необходимыми для регистрации документами от имени владельцев и передают их в автоинспекцию через портал госуслуг.

Чтобы проводить операции, доверенному лицу нужно предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.

Закон также предусматривает нанесение на автомобили дополнительной маркировки. В МВД подчеркнули, что это позволит «однозначно идентифицировать» машины с измененной историей и избавит покупателей от повторных проверок.

Машину собственника, возраст которого не достиг 16 лет, оформляют на одного из родителей, опекуна или попечителя. Когда владелец достигает указанного возраста, у него появляется возможность перерегистрировать транспортное средство.

В августе 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок регистрации таких машин. По нему зарегистрировать новый автомобиль, купленный у официальных дилеров, и получить номерные знаки к нему можно без посещения ГИБДД. Подать соответствующее заявление можно через единый портал госуслуг. Организации, которые могут подавать документы в ГИБДД, были внесены в специальный реестр.

Изменения были введены также в отношении получения государственных регистрационных знаков для новых автомобилей. ГИБДД назначает сам номер, а табличку с этим номером владелец может заказать у сторонних производителей. Компании, получившие право производить таблички с регистрационными номерами, также были внесены в специальный реестр. Предельные тарифы на изготовление номеров для них разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Закон вступил в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

За месяц до этого стало известно, что в России в тестовом режиме с 1 июля начали действовать электронные ПТС.

АО «Электронный паспорт» (входит в «Ростех» ), которое реализует проект, 28 июня сообщало, что система электронных паспортов начнет действовать в июле, но ее введение будет постепенным. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный при этом не требуется.

Электронный паспорт включает возможность хранения полной истории транспортного средства, в том числе данных о страховых случаях и ограничениях. После 1 июля 2018 года выдача бумажных ПТС была прекращена.