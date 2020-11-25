Дорого, но быстро: как Россия прощается со своей второй бедой

В начале ноября так называемый третий пусковой участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) связал трассы М-7 «Волга» и М-11 «Нева»: он проходит в обход столицы — примерно в 50 км от Московской кольцевой дороги. Это самый длинный участок ЦКАД — почти 106 км. Отрезок еще и важнейший (в политическом и экономическом смысле): он — часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай, по которому в обход столицы пойдут транзитные грузы. Но это еще не все!

«Новая дорога — это уникальный объект, своеобразный интеллектуальный вклад в создание современной инфраструктуры», — заявил на открытии трассы новый министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Поехали по-умному

И это абсолютная правда: не было еще в нашей стране магистралей такого уровня: информация с огромного количества датчиков и камер (о плотности транспортных потоков, появлении на дороге посторонних предметов, возникновении аварийных ситуаций, состоянии дорожного покрытия и т. д.) стекается в ЦПУ (центральный пункт управления). Туда же поступают данные с семи метеостанций, расположенных вдоль трассы. Все это позволяет, к примеру, точно прогнозировать изменение погоды (как минимум на ближайшие четыре часа) и при необходимости оперативно управлять работой коммунальных служб — для уборки и обработки дороги. А важная для всех участников дорожного движения информация выводится на электронные табло вдоль трассы, а также рассылается на специальное приложение, установленное на смартфоны водителей.

Сергей Киселев/ Агентство Москва /// Пункт управления ЦКАД

Система также позволяет четко организовать работу аварийных комиссаров и других служб экстренной помощи: сообщения об инцидентах они автоматически получают в режиме реального времени. А в ближайшем будущем на этой магистрали начнется тестирование беспилотных грузовиков, которые будут получать информацию напрямую от дороги.

«Впервые у нас в стране появилась «умная» дорога, по которой безопасно поедут и обычные автомобили, и беспилотные», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Дорога имеет четыре полосы движения, по две в каждую сторону. Разрешенная скорость — 110 км в час, так что сегодня доехать от Солнечногорска до Ногинска, скажем, можно за час. На участке — четыре транспортные развязки, 68 искусственных сооружений, 47 путепроводов и 17 мостов. В том числе уникальный мост через канал имени Москвы и тот самый центральный пункт управления интеллектуальными транспортными системами.

Движение по ЦКАД-3 (как и по большей части Центральной кольцевой) будет платным. При этом проезд по всему участку для легкового автомобиля обойдется в 510 рублей, с транспондером, понятное дело, значительно дешевле: 255 рублей. Для грузовых автомобилей — 1660 и 830 рублей соответственно; есть и накопительная бонусная система, которая позволяет получить дополнительные скидки. Но главный бонус — конечно же, скорость доставки грузов и себя, любимого: если по действующей «первой бетонке» А-107 на дорогу от одной трассы до другой уходит 3,5 часа в среднем, то по новой — около часа. А дальше — выбор за каждым.

На участке установлена новая суперсовременная система взимания платы без шлагбаумов «свободный поток». Это тоже составная часть «умной» дороги. Для ее внедрения, как рассказал Марат Хуснуллин, даже потребовалось специально корректировать закон «О дорогах» и КоАП РФ. Но зато водителям не нужно будет останавливаться перед шлагбаумом — система сама спишет плату через транспондер. Если его нет — камеры зафиксируют номер автомобиля, компьютер сформирует счет и отправит его владельцу авто (по почте и/или через gosuslugi.ru).

Плата за тачку

Вообще история появления платных дорог стара, как этот мир; первая из таких известна историкам еще со времен древнего Вавилонского царства, и механизм ее действия описан на глиняных табличках клинописью. Но то дела давно минувших дней.

Современная история платных магистралей началась около 100 лет назад. Первой европейской страной, которая ввела плату за проезд (в 1924 году!), стала Италия — на 50-километровом участке автомагистрали, ведущей к Милану. Во второй половине прошлого века Франция, Испания и Португалия начали быстро строить автотрассы, причем с помощью новой системы концессий. Это позволило довольно быстро развить инфраструктуру без крупных государственных вложений. С тех пор они появились в большинстве стран — членов ЕС. И пусть они занимают малую часть дорожной сети (от 1 до 7%, если считать по протяженности), но несут основную нагрузку, привлекая до 50% всего транспортного потока.

В России впервые о платных дорогах заговорили почти 30 лет назад, а первый законодательный акт — указ президента страны Бориса Ельцина «О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе» — появился в декабре 1992 года. Потом, в июне 1998 года, последовал еще один указ — «О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных дорог общего пользования», где был прописан порядок создания платных магистралей. Главное — появилось требование: у каждой платной дороги обязательно должен быть бесплатный дублер. И первая платная дорога в России открылась в том же 1998 году. Это был 20-километровый участок трассы М-4 «Дон» — обход села Хлевное в Липецкой области. Между прочим, я помню, сколько стоил тогда проезд: 5 рублей с легкового автомобиля и 15 рублей с грузовика. Через год длина платного участка выросла до 50 км — к нему присоединили обход города Задонск, и плата тоже возросла вдвое. До 10 рублей с легковушки.

В ноябре 2007 года президент Владимир Путин подписал закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», который и дал толчок к развитию системы скоростных платных дорог. Для привлечения инвестиций и управления будущей федеральной сетью скоростных дорог была создана Государственная компания «Российские автомобильные дороги». Сегодня в доверительном управлении Госкомпании «Автодор» находятся федеральные трассы М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева» и ЦКАД (которую еще надо достроить). Кроме того, «Автодор» приступает к сооружению новой скоростной магистрали М-12 (Москва — Нижний Новгород — Казань). Кстати, далеко не все километры скоростных дорог платные. Так, общая протяженность дорог в ведении ГК «Автодор» — более 3,5 тыс. км, но длина платных участков — чуть больше 1,5 тыс. км.

Осторожно, шлагбаум опускается

Сегодня платные дороги работают в 40 странах мира. И в мировой практике есть две системы взимания платы за проезд: открытая и закрытая. Закрытая работает по традиционному методу, которому уже тысячи лет. Поднялся шлагбаум, получил талончик — и можешь ехать до следующего контрольного пункта, где придется заплатить по тарифу. Иначе не выпустят…

Эти дороги тоже, в свою очередь, подразделяются на две группы. Первая — когда ты платишь за пройденное расстояние. Например, за проезд от Турина до Триеста в Италии (530 км) по трассе А-6 владелец легкового автомобиля отдаст 48,6 евро, а от Москвы до Воронежа по трассе М-4 «Дон» (510 км) — 416–680 руб. (в зависимости от времени дня и наличия транспондера).

За рубежом еще существует специальная оплата — за проезд через конкретный тоннель, мост. Скажем, чтобы проехать по тоннелю Great St. Bernard, который соединяет Италию со Швейцарией (протяженностью почти 6 км), придется отдать 47,1 евро (туда-обратно — 58,8). А за короткое путешествие по виадуку Мийо (de Millau) на юге Франции длиной 2,5 км — 8,9 евро. У нас пока мосты и тоннели бесплатные.

Чем хороша закрытая система? Как говорится, тут ни одна мышь не проскочит. Съездов со скоростной трассы мало, и везде ждут бдительные контролеры: пока не заплатишь — не выпустят. Недостатки — тоже на поверхности: пункты взимания платы (ПВП) строить дорого, но еще дороже содержать технику и штат операторов. Да еще водители периодически норовят таранить хрупкие шлагбаумы. В дни пиковых нагрузок у ПВП случаются очереди. Лично мне пришлось постоять не один час в очереди на таких пунктах на французской трассе А-7 (Лион — Марсель), сербской Е75 в районе Белграда и на нашей М-4 «Дон» в Подмосковье. Во всех трех случаях я решился на поездку во время высокого отпускного сезона. Так что эта проблема — общая для всех стран, и все как-то пытаются ее решить.

Антон Ваганов/ТАСС /// Главная проблема платных дорог — пробки возле пунктов оплаты

Самый простой способ — построить открытую систему, где нет никаких шлагбаумов. Раньше такие системы организовывали только в масштабах целых государств — при въезде в страну требовалось купить виньетку. Это такая специальная марка (раньше ее надо было клеить на лобовое стекло; сейчас информация о номере автомобиля и оплате просто заносится в электронную базу данных). И можно ездить по всем скоростным дорогам в течение определенного, оплаченного заранее срока (неделя, месяц или год). Такая система оплаты принята во многих странах Европы (Австрия, Болгария, Венгрия, Молдавия, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Швейцария). Виньетку можно купить в специальных киосках на границе, на крупных АЗС, но лучше — заранее, через интернет. Минимальный срок действия, как правило, десять дней, средняя стоимость за этот срок — 10 евро. Самые гуманные дорожные власти — в Румынии, где можно купить виньетку на три дня за 3 евро, самые жадные — в Швейцарии, где право ездить месяц по стране оценивается в 42,5 евро. И никак не меньше, даже если приехал в страну на один день!

Но купить обязательно нужно! Огромное количество видеокамер, установленных вдоль европейских дорог, нацелены не на фиксацию нарушений ПДД, а на наличие оплаты за проезд; работают и мобильные бригады контролеров. Штраф за неоплаченный проезд немаленький: в Австрии — 120 евро, в Болгарии — 300 левов (150 евро), в Великобритании — 130 фунтов стерлингов (тоже примерно 150 евро). В Италии за повторную попытку проехать без оплаты — уголовное наказание.

Кстати, хотя деньги формально берут только за проезд по скоростным дорогам, проехать без виньетки по стране и не попасть под камеру практически невозможно. Один мой товарищ решил экономить деньги и не стал покупать марку в Словакии. Что, мол, той страны, ехать мне пару сотен километров всего. Надо сказать, что эксперимент ему удался, но на дорогу он потратил целый день (вместо трех часов), ведь ехать частично пришлось по проселочным дорогам, идущим через горы и бесчисленные деревни.

В свободном потоке

Чтобы как-то скрестить преимущества открытой и закрытой систем, во всем мире применяют электронную систему. Но она требует установки в автомобиль специального электронного прибора — транспондера, который крепится к лобовому стеклу и привязан к личному кабинету (и счету!) автовладельца. Списание денег за проезд проходит без остановки автомобиля. Чуть сбросил скорость перед специальными воротами, шлагбаум автоматически поднялся, гаджет негромко пикнул (значит, деньги списали) — и все, можно ехать дальше. Количество пользователей транспондеров в мире постепенно растет; в России их продано около 1,5 млн штук.

Недавно у нас была наконец решена важная проблема — теперь с одним-единственным приборчиком можно проехать по любой из платных дорог, хотя ими управляют четыре разные организации (это называется «интероперабельность»). Между прочим, это серьезный прорыв, причем в мировом масштабе; в Европе проблему пока решить не удалось. Если зайдете на любой форум европейских дальнобойщиков, то узнаете, что каждый из них вынужден возить целую коллекцию бортовых устройств для оплаты проезда. Да что там — сам видел, в арсенале каждого афинского таксиста как минимум три транспондера! И, говорят, появления единого устройства у них в скором времени не обещают.

Понятно, что будущее — за технологиями электронного взимания платы, но уже в режиме свободного потока, без шлагбаумов, капитальных сооружений и пробок в часы пик. Такие системы опробованы в некоторых европейских странах (Португалия, Испания, Италия) на некоторых трассах, и вполне себе успешно. Она так и называется: free-flow, или «свободный поток». Кстати, подобная система, но только для грузовиков массой более 12 т действует и на наших федеральных трассах — под названием «Платон». В этом случае проезд фиксируют специальные камеры, установленные вдоль трассы, и деньги со счета списываются автоматически (для этого в автомобиле должен быть бесконтактный транспондер или некий счет, привязанный к номеру машины).

Внедрение такой системы в нашей стране для остальных автомобилистов обсуждается уже несколько лет, но требовались поправки в законодательство. И такие наконец-то случились. Изменения в закон «Об автомобильных дорогах» в прошлом месяце приняты, их подписал президент. Поправки в КоАП в первом чтении тоже приняли буквально на днях в Госдуме. В ближайшее время появится и специальный штраф для тех, кто попытается проехать по платной дороге без оплаты (по проекту — от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей). И вот эта система запущена на третьем пусковом комплексе ЦКАД; по этому принципу уже работают первые 106 км трассы.

Причем до конца года планируется ввести в строй еще около 100 км ЦКАД — участки между трассами М-10 «Россия» и М-11 «Нева», между М-7 «Волга» и М-4 «Дон» (платные). Плюс ряд бесплатных участков на западе от столицы — здесь дублера у ЦКАД пока не будет, и строители просто капитально реконструируют «малую бетонку» А-107. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, эту важную трассу очень ждут в регионе; она позволит разгрузить дороги, улучшит экологическую обстановку. «Лучше победы есть следующая победа. Ждем открытия нового участка», — сказал губернатор.