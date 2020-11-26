90 тысяч рублей: «бесплатная» парковка для водителей «скорой»

В Москве водители скорой требуют отменить штрафы за неоплаченную парковку. Еще в апреле столичные власти объявили, что все медицинские работники на период борьбы с коронавирусом могут свободно оставлять личные автомобили на городских паркингах. Однако водители вскоре получили штрафы. Почему так вышло — разбиралось РИА Новости.

"Мы следовали рекомендациям руководства"

Александр Сухотин — водитель скорой в Москве. В апреле он, как и многие коллеги, услышал по телевизору заявление столичных властей о том, что на время борьбы с эпидемией медработникам разрешено парковаться на личных машинах бесплатно.

Согласно приказу городского правительства, списки автомобилей медицинских сотрудников, имеющих право на льготы, должен подготовить работодатель, а затем передать в департамент здравоохранения. Тот, в свою очередь, отправляет документы в департамент транспорта. В случае водителей скорой помощи за такие списки отвечает ГУП Автокомбинат "Мосавтосантранс" департамента здравоохранения Москвы.

"Мы с коллегами считали, что приказ и на нас распространяется, — говорит Сухотин. — Работодатель записывал данные по личным машинам, чтобы оформить пропуска для поездок по городу. Мы думали, заодно и в базы по парковкам внесут".

Рядом с 21-й подстанцией скорой помощи на Яузском бульваре, где работает Сухотин, парковка — 160 рублей в час. Ближайшее место, где можно бесплатно оставить машину, — более чем в километре, возле продуктового магазина, но припарковаться там удается не всегда.

"Весной нам говорили, чтобы мы меньше пользовались общественным транспортом, поскольку и так постоянно рискуем заразиться, — рассказывает Сухотин. — По рекомендации руководства мы приезжали на работу на своих авто. Я даже на горячую линию Минздрава звонил — уточнял, можно ли бесплатно парковаться. Сказали, да".

В мае Сухотину пришло шесть штрафов за неоплаченную парковку — по пять тысяч каждый. Вскоре тридцать тысяч рублей превратились в девяносто — в месяц он зарабатывает меньше.

По словам Сухотина, причина в бюрократизации системы. Водитель оспаривал постановления в Центре обеспечения дорожного движения (ЦОДД). Пока его заявку рассматривали, он ничего не оплачивал. А суд тем временем увеличил штраф в три раза из-за просрочки.

"Я объяснял, что ждал ответа ЦОДД, но на это не обратили внимания, — негодует Сухотин. — Как и на то, что машину не просто так оставлял. Суду я предоставил выписки о том, в какие дни работал".

"На острие атаки"

Помимо Александра Сухотина, штрафы за парковку получили еще человек десять только с 21-й подстанции. Например, Сергей Ремнев отделался всего тремя взысканиями — каждое по пять тысяч рублей.

"Я, как и остальные водители, думал, что для нас парковка бесплатная. Слава богу, мне не за все смены прилетело, а то бы разорился, — признается Ремнев. — Хорошая благодарность за работу на острие атаки. Не понимаю такого к нам отношения со стороны государства".

По какому принципу выписывали квитанции, водителям неясно до сих пор.

"Например, несколько человек ставили авто на платной парковке, — объясняет Ремнев. — Одному штраф пришел, а другому — нет".

Алексею Румянцеву "повезло" — он получил всего одно взыскание. Правда, как он отмечает в беседе с РИА Новости, для человека, у которого семья и дети, пять тысяч не пустяковая сумма.

Румянцев решил разобраться в ситуации детально. Выяснил, что автокомбинат списки автомобилей сотрудников скорой — в частности, водителей — никуда не подавал.

"Начальству, видимо, было все равно. Поэтому сейчас в суде ничего не докажешь, — вздыхает он. — Уверен, с этим столкнулись далеко не десять человек. Да и самих врачей ошибочно штрафовали".

В "Мосавтосантрансе", по данным предприятия, числится более 700 водителей.

Льготные штрафы

В ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) РИА Новости ответили: ведомство не получает информацию о должностях медработников — только списки автомобилей, подготовленные департаментом здравоохранения. Прокомментировать проблемы водителей скорой в АМПП затруднились.

"Когда медработник подает жалобу на полученный штраф, мы связываемся с депздравом. Если льготу подтверждают, отменяем штраф", — подчеркнули в пресс-службе АМПП.

В Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения от комментариев отказались. По словам представителя организации, никто из водителей скорой из-за штрафов за парковку к ним не обращался.

В департаменте здравоохранения Москвы, который ведет списки автомобилей льготников, на запрос РИА новости ответили: ГУП Автокомбинат "Мосавтосантранс" — не медицинское учреждение, а значит, не подпадает под прямое действие приказа.

"Тем не менее департамент здравоохранения предоставлял бесплатную парковку для сотрудников и других организаций. Все заявки рассмотрели.

"Мосавтосантранс" не запрашивал таких льгот для своих сотрудников", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, добавили в депздраве, сами водители скорой помощи не обращались к непосредственному руководству по поводу бесплатной парковки.