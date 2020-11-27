10 кадров: камера распознает мобильник в руке водителя

Камера фиксации нарушений ПДД будет делать около 10 кадров водителя, чтобы не спутать мобильный в его руке с другим предметом и не штрафовать автомобилиста по ошибке, рассказал начальник ГИБДД МВД РФ Михаил Черников. Кроме того, с помощью этих фото можно будет также выяснить, был ли пристегнут водитель. Новая технология опирается на нейросети и Big Data.

Многофункциональный комплекс фото-видеофиксации правонарушений на дороге «Стрелка-360» будет снабжаться программным модулем, делающим порядка 10 фотографий водителя, чтобы не спутать мобильный в его руке с другим предметом — об этом говорится в письме начальника ГИБДД МВД РФ Михаила Черникова на имя первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового.

Таким образом, по словам правоохранителя, система будет точно распознавать, имело ли место нарушение правил дорожного движения водителем (1500 руб. штрафа за каждый эпизод разговора по телефону). Кроме того, с помощью этих фото можно будет также выяснить, был ли пристегнут водитель (штраф — 1000 руб.), передает РБК.

Как рассказывал в марте нынешнего года замначальника Госавтоинспекции Александр Быков, новая технология опирается на нейросети и Big Data — именно благодаря этому камеры смогут понять, держит ли водитель у уха мобильник и пристегнут ли он ремнем безопасности.

Если автомобилист за рулем будет не пристегнут или же камера заметит телефон, то владелец машины получит штраф. Если вел автомобиль не его владелец, то собственник сможет в рамках обжалования переписать штраф на непосредственного виновника. Технология была разработана корпорацией «Строй Инвест Проект».

В январе заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил полностью запретить использование за рулем планшетов, умных часов, электронных браслетов и прочих гаджетов, передает «Парламентская газета».

Сейчас в России запрещено, согласно ПДД, использование автомобилистами мобильных телефонов за рулем без использования гарнитуры hands-free. Это правило действует с 2007 года. Парламентарий заявил, что с того времени появилось множество электронных устройств, не упомянутых в ПДД.

«Люди пишут SMS, фотографируют, делают посты в соцсетях, находясь за рулем. Все это отвлекает и провоцирует аварийные ситуации», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, член нижней палаты российского парламента Александр Старовойтов предложил наказывать за трансляции в Instagram при управлении движущейся автомашиной.

«Если я могу идентифицировать, что действительно за рулем находится тот человек, который держит телефон, что он движется на скорости и что он на скорости отвлекается на телефон для прочтения комментариев — именно с такой фабулой, я считаю, — то за это наказывать можно», — отметил депутат.

Общая сумма штрафов, выписанных в России за нарушения правил дорожного движения в 2019 году, составила 106,5 млрд рублей.

За этот период сотрудники ГАИ выписали 142 млн постановлений за нарушения ПДД. Причем выплачено было штрафов на 68 млрд рублей — остальная часть остается задолженностью проштрафившихся.

По сравнению с 2018 годом общая сумма штрафов выросла на 8,5%. Почти 350 тыс. водителей за нарушения ПДД были лишены прав, а 145 тысячам нарушителей был назначен административный арест.

Большинство злостных неплательщиков зарегистрированы в Москве. Их автомобили на дорогах отслеживают с помощью системы видеонаблюдения.

Высокий процент нарушений на дорогах беспокоит и Кремль: в конце февраля нынешнего года президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим.

«Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает травмы около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул глава РФ.

По словам Путина, необходимо последовательно развивать технические средства контроля, расширяя возможности систем автоматической фиксации нарушений ПДД.