Чем обернется бум производства автомобилей в России 

Российские автозаводы сегодня работают изо всех сил, чтобы ликвидировать дефицит на рынке и выполнить дополнительные госзаказы. Однако это может только усугубить работу предприятий в будущем году, когда ажиотажный спрос сойдет на нет, а госзаказов почти не останется.

Поддержанный автопром

Для российского автопрома уходящий 2020 год выдался не из легких. Впрочем, весенняя остановка конвейеров на карантин и последующие перебои с поставками комплектующих изрядно попортили крови предприятиям отрасли по всему миру.

Причем в нашей стране большинство автозаводов смогли возобновить производство зачастую даже раньше, чем в других странах. Однако сделано это было, прежде всего, ради сокращения убытков и сохранения персонала, ведь дилерские центры во многих российских регионах тогда еще были закрыты. В результате, чтобы избежать перепроизводства автомобилей, предприятия были вынуждены работать в сокращенном режиме.

В этих условиях российские власти приняли ряд антикризисных мер, которые позволили увеличить загрузку автопрома на фоне низких розничных продаж. Одной из них стало решение провести в 2020 году опережающие закупки автотехники, которые планировались ведомствами и госкомпаниями в будущие периоды. На это было выделено 4,5 млрд рублей, ожидаемый эффект оценивается в 33 тыс. дополнительно выпущенных машин.

В частности, АвтоВАЗ в 2020 году получил дополнительные заказы на 16 тыс. автомобилей по программе опережающих госзакупок, что позволило предприятию отказаться от введения четырехдневной рабочей недели. Более того, по мере восстановления спроса на авторынке и росту корпоративных продаж, с августа завод даже вводит дополнительные рабочие смены по выходным дням. Кроме того, Ульяновский автозавод и предприятие "Соллерс Форд", которые в июле перешли на сокращенный режим работы, с октября вновь вернулись к пятидневке для выполнения заказов государственного и корпоративного секторов.

"Оценить, насколько опережающие госзакупки автотехники оказались эффективной мерой с точки зрения поддержки всего автопрома, можно будет, получив полные годовые цифры. Пока только можно сказать, что автопром жив во многом благодаря и этой мере тоже", — говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В свою очередь, консультант компании Simon-Kucher & Partners Иван Кондратенко отмечает, что выделение средств на госзакупки — это далеко не основной из инструментов, которые использует правительство для поддержки автопрома, и он не является определяющим в обеспечении значительного объема производства. Однако в кризис любые меры поддержки приветствуются, и даже закупка специфической техники (как, например, автомобили скорой помощи) помогает избежать потенциального сокращения рабочих мест, особенно на заводах, которые не ориентированы на массового потребителя.

Закупились впрок

Несмотря на поддержку государства, итоги российского автопрома в уходящем году могут быть весьма печальными. По данным Росстата, за десять месяцев 2020-го с российских конвейеров сошло 995 тыс. легковых машин — на 22,5% меньше, чем годом ранее.

При этом продажи новых автомобилей в нашей стране за тот же период снизились гораздо в меньшей степени — на 12,1% до 1 млн 189 тыс. единиц. Впрочем, к концу года итоговый результат российского автопрома еще может заметно улучшиться, ведь в последние месяцы на рынке наблюдается повышенный спрос, к которому автозаводы оказались не готовы. В результате впервые за много лет у дилеров образовался дефицит машин и даже выстроились очереди.

Очевидно, что нынешний ажиотаж в автосалонах во многом вызван колебаниями рубля и желанием россиян успеть с покупкой новой машины до очередного скачка цен. Однако когда этот спрос будет удовлетворен, авторынок вновь ждет провал. Как прогнозируют в "Автостате", в 2021 году он сократится еще на 5-6% относительно нынешнего года, составив 1,35 млн новых легковых машин.

Усугубит ситуацию в автомобильной отрасли и сокращение госзакупок в 2021-2022 годах, ведь эти средства были реализованы в уходящем году. Все это заставляет автозаводы задуматься о новых антикризисных мерах, хотя на самих предприятиях их отказываются комментировать.

Впрочем, АвтоВАЗ уже объявил о планах перейти на четырехдневку с 1 января 2021 года на срок до шести месяцев в условиях негативного развития ситуации на рынке, однако окончательное решение по этому поводу будет приниматься в декабре. Вполне возможно, что завод сохранит полную рабочую неделю, но будет работать с уменьшением скорости конвейера и/или введением кратковременных простоев.

По данным источников AvtoVAZ News, тольяттинский автогигант получил госзаказ на производство 2,5 тыс. автомобилей Lada 4x4 для нужд медицинских учреждений, который должен быть выполнен до конца февраля 2021 года. А линию В0, где выпускаются модели Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero, переводить на сокращенный режим в будущем году не планировалось изначально.

По мнению Анны Бодровой, бесконечно держать автопроизводителей на аппарате "искусственного дыхания", то есть стимулируя его извне, невозможно, иначе он полностью утратит способность к конкуренции. С загрузкой производственных мощностей все будет благополучно, если внутренний спрос начнет оживать по мере восстановления экономической системы России. Если этого не произойдет, придется идти на тяжелые меры и первым делом "резать" все издержки, начиная с персонала.

Спасение утопающих

Очевидно, что быстро ситуация в экономике не изменится, поэтому различные меры поддержки необходимо продлить, в том числе и в автомобильной промышленности. Основная задача — поддержать спрос на автомобили, поэтому нужно сохранить различные виды стимулирования спроса, включая льготное кредитование, аренду и лизинг.

"Также нужно продолжить непосредственную поддержку производителей автомобилей, от сохранения в числе системообразующих компаний до предоставления им оборотных средств на льготных условиях, частичного софинансирования НИОКР компаний со стороны государства и помощи в выходе на новые экспортные рынки", — считает ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.

Уже известно, что в 2021 году на системные меры господдержки автопрома правительство выделит 17,5 млрд рублей. В частности, на льготное автокредитование планируется направить около 9 млрд рублей, которых должно хватить на субсидирование покупки 90 тыс. автомобилей. Бюджет программы льготного лизинга составит 3,8 млрд рублей, что позволит реализовать порядка 7,6 тыс. машин.

Как отмечает Иван Кондратенко, такие меры, как программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды — это основные инструменты, на которые правительство делает упор в 2021 году. При этом сложно сказать насколько эффективными они окажутся и что будет с автопромом и рынком в следующем году, однако даже планируемые 17,5 млрд рублей лишними не будут.

"Не думаю, что отсутствие госзакупок будет иметь значительные последствия для автопрома. Во-первых, полностью они вряд ли прекратятся. Все равно останутся госпредприятия и учреждения, которые сильно зависят от использования транспорта и у которых цикл использования нынешней техники подходит к концу.