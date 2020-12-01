ГИБДД поставит крест на продаже диагностических карт

Госавтоинспекция начала тестировать модернизированную автоматизированную информационную систему техосмотра. Предполагается, что она в том числе поставит крест на продаже диагностических карт. Также этому будет содействовать обязательная фотофиксация с привязкой к координатам пункта ТО. Однако есть и оборотная сторона медали: новации могут сделать техосмотр дефицитной услугой.

Напомним, что с 1 марта 2021 года техосмотр в России будет проводиться по-новому. Реформа направлена на то, чтобы сделать невозможным продажу диагностических карт. Ведь на сегодняшний день порядка 80 процентов автомобилей техосмотра не проходят, а диагностические карты на них просто покупаются. По сути, ТО превратился в еще один налог для автовладельцев.

С 1 марта диагностические карты будут оформляться непосредственно в системе ЕАИС ТО, которую сейчас модернизировали. На семинаре с операторами техосмотра выяснилось, что глобальных претензий к новшеству нет. Отдельные недостатки дорабатываются. Сейчас к системе подключают операторов для ее тестирования. В Москве из более чем 400 операторов к ней подключился один.

Доступ в систему возможен только по усиленной электронной цифровой подписи. Такой же подписью эксперт подписывает карту после диагностики. При диагностике автобусов карту такой же подписью подписывает еще и инспектор ГИБДД. Для этого был увеличен штат сотрудников этого ведомства, занимающихся технадзором. Сейчас они проходят обучение.

Начинаться техосмотр будет с фотографии машины на въезде на диагностическую линию. Заканчиваться — фото по окончании диагностики. При этом фотографии должны быть с координатами места съемки. И эти координаты должны соответствовать месту расположения пункта ТО.

Для этого Российский союз автостраховщиков предложил операторам сообщить координаты своих пунктов ТО. Они должны быть внесены в реестр операторов. Эти координаты должны соответствовать кадастровым данным на помещение пункта ТО.

И тут у операторов возникает много вопросов, на которые ответа пока дать никто не может. В здании оборудование может не ловить сигнал нужного количества спутников для точного определения координат. Диагностическая линия довольно длинная. А значит, координаты на въезде и выезде с нее будут отличаться. Как быть в этой ситуации? Не признают ли диагностическую карту с такими координатами недействительной? Не привлекут ли к ответственности оператора?

В требованиях к фотографиям, установленных минтрансом , указано, что на фото должны быть видны марка, цвет и госномер автомобиля. Но зимой и осенью все машины серые. Оператор не может заставить автовладельца помыть машину перед въездом на линию. Если на машине нет шильдика — отвалился во время эксплуатации, — марку машины по фото будет установить сложно. При этом отсутствие шильдика не запрещает эксплуатацию автомобиля.

Новые требования к оборудованию пунктов техосмотра, к помещениям, воротам и смотровым ямам вызывают массу вопросов у операторов. Если до 1 марта пункт ТО соответствует установленным требованиям, то после этой даты он должен быть модернизирован.

Российский союз автостраховщиков провел опрос операторов. По итогам этого опроса можно утверждать, что из-за изменений этих требований около 20 процентов операторов всерьез рассматривают вероятность закрытия своего бизнеса. Их и так не много. А после подобного демарша техосмотр реально может стать дефицитной услугой со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде очередей и эксплуатации автомобилей без техосмотра и ОСАГО. И это может стать серьезной проблемой для ни в чем не повинных добропорядочных автомобилистов.

Впрочем, обеспеченность региона должным количеством пунктов — дело местных властей. Как они этого достигнут — вопрос открытый.

Само по себе фотографирование, даже с координатами, не гарантирует, что диагностическую карту нельзя будет оформить без визита на ТО. Фотошоп никто не отменял. Весь вопрос — в стоимости услуги.

Но тут все задействованные в техосмотре органы надеются на ГИБДД. Это ведомство должно мониторить деятельность операторов, проверять диагностические карты в системе. Кроме того, оно получило возможность проводить контрольные закупки.

Мониторинг уже сейчас дает свои результаты. Много операторов, занимавшихся продажей диагностических карт, благодаря ему уже прекратили свою деятельность. В РСА надеются, что контрольные закупки и вовсе уберут с рынка недобросовестных операторов.

А автовладельцам остается пока только ждать, чем закончится эта реформа.