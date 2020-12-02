Почему полис ОСАГО для такси дороже КАСКО?

«Я общаюсь со многими регионами, у всех одна и та же проблема. Никто не хочет нас страховать под деятельность такси, именно ОСАГО. Когда обращаешься непосредственно в офис страховой компании, напрямую говорят, что вы таксопарк — мы с вами работать не будем, вы для нас убыточны. Говорят: пиши заявление, без проблем, отошлем в Москву, и Москва уже будет решать. По закону она решает 30 дней. На 30-й день тебе присылают предложение застраховаться с такой суммой ОСАГО, что страховаться уже и не хочется. ОСАГО для личного использования стоит шесть-восемь тысяч рублей, для такси — где-то в пределах 17-18 тысяч, это нормальная стоимость. Мне предлагают застраховать автомобиль 2018 года выпуска за 32 тысячи рублей. Это дороже, получается, чем каско даже, каско стоит в пределах 28 тысяч».
«То, что такси — более аварийный транспорт, чем обычный, это миф — страховые компании хотят зарабатывать больше денег. То есть они всеми правдами и неправдами каждый год пытаются повысить тариф плюс берут еще дополнительную плату за то, что они оформили неофициально. То есть приходится подкупать. Страховые компании постоянно дают неверную статистику. Допустим, на конференции, которая проходила в Москве несколько недель назад, выступала представительница страховых компаний. Она дает статистику ДТП такую, что сидящий там представитель ГИБДД говорит: господи, откуда вы взяли такие цифры?»
«Конечно, страховые компании четко считают статистику. Таксомоторные парки являются убыточными по ОСАГО. Тарифы необходимо поднять. Примерно в два раза занижена стоимость страховки по такси. Если обычный водитель на своем автомобиле в течение года проезжает 10-15 тысяч километров, то водитель такси в год может проехать 100, а может даже и 300 тысяч километров. В соответствии с законом страховые компании отказывать в заключении договора не имеют права. Таксисты могут составить нормально заявление, зафиксировать с помощью аудио— видеозаписи процесс отказа страховой компании в заключении договора и написать жалобу в РСА и Банк России. Штрафы очень большие за это».