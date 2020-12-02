Почему полис ОСАГО для такси дороже КАСКО?

Как рассказали Business FM представители таксопарков в регионах, проблемы с полисами ОСАГО у них продолжаются много лет. Страховые компании просто отказываются работать с малыми и средними таксопарками.

Аргумент один и тот же — высокая аварийность такси, и расценки на ОСАГО с каждым годом только растут, рассказывает владелец таксопарка в Волгограде Василий. У него в парке более сотни машин:

«Я общаюсь со многими регионами, у всех одна и та же проблема. Никто не хочет нас страховать под деятельность такси, именно ОСАГО. Когда обращаешься непосредственно в офис страховой компании, напрямую говорят, что вы таксопарк — мы с вами работать не будем, вы для нас убыточны. Говорят: пиши заявление, без проблем, отошлем в Москву, и Москва уже будет решать. По закону она решает 30 дней. На 30-й день тебе присылают предложение застраховаться с такой суммой ОСАГО, что страховаться уже и не хочется. ОСАГО для личного использования стоит шесть-восемь тысяч рублей, для такси — где-то в пределах 17-18 тысяч, это нормальная стоимость. Мне предлагают застраховать автомобиль 2018 года выпуска за 32 тысячи рублей. Это дороже, получается, чем каско даже, каско стоит в пределах 28 тысяч».

Обращения и круглые столы у участников рынка случаются каждый год, но дело не двигается с места, говорят таксопарки. Вот и в этом году Общественный совет по развитию такси направил обращение в ЦБ (есть в распоряжении Business FM). Просит пересмотреть наценки на ОСАГО и как-то повлиять на страховые компании, которые затягивают сроки с оформлением полисов.

Большинство машин в таксопарке оформлены в лизинг, и каждый день простоя для них — прямой убыток, в день на машину — около тысячи рублей. У владельца таксопарка в Петербурге Геннадия — 150 машин, и оформление ОСАГО стало привычной проблемой:

«То, что такси — более аварийный транспорт, чем обычный, это миф — страховые компании хотят зарабатывать больше денег. То есть они всеми правдами и неправдами каждый год пытаются повысить тариф плюс берут еще дополнительную плату за то, что они оформили неофициально. То есть приходится подкупать. Страховые компании постоянно дают неверную статистику. Допустим, на конференции, которая проходила в Москве несколько недель назад, выступала представительница страховых компаний. Она дает статистику ДТП такую, что сидящий там представитель ГИБДД говорит: господи, откуда вы взяли такие цифры?»

Геннадий говорит, что у таксистов — невысокая аварийность, в ДТП они попадают чаще только потому, что за рулем проводят больше времени, да и самих таксистов с лицензией с каждым годом становится все больше. Зато страховые компании, по его словам, — тот частный бизнес, на который сложно повлиять. Плюс они имеют мощную финансовую подушку, и лобби страховых сильнее, чем лобби у такси. Business FM обратилась в Российский союз автостраховщиков. Его исполнительный директор Евгений Уфимцев с позицией таксопарков не согласен:

«Конечно, страховые компании четко считают статистику. Таксомоторные парки являются убыточными по ОСАГО. Тарифы необходимо поднять. Примерно в два раза занижена стоимость страховки по такси. Если обычный водитель на своем автомобиле в течение года проезжает 10-15 тысяч километров, то водитель такси в год может проехать 100, а может даже и 300 тысяч километров. В соответствии с законом страховые компании отказывать в заключении договора не имеют права. Таксисты могут составить нормально заявление, зафиксировать с помощью аудио— видеозаписи процесс отказа страховой компании в заключении договора и написать жалобу в РСА и Банк России. Штрафы очень большие за это».