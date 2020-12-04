«Москвич-400»: рождение легенды

Четвертого декабря 1946 года советские люди получили свой личный автомобиль — "Москвич-400". Хотя выпуск первой массовой машины, собранной в СССР, был недолгим — с 1946-го по 1954-й, она успела завоевать народную любовь на долгие годы.
Советское руководство задумывалось о создании отечественного автомобиля широкого потребления еще в 30-е годы прошлого века. Свои разработки были. Например, НАМИ-1 и НАТИ-2 собрали еще в 1925 году на базе Научного автомоторного института. Но в те годы советская промышленность еще не была готова к серийному выпуску такой техники. Да и дизайн опытных образцов был скорее ближе к веку девятнадцатому, чем к двадцатому. Поэтому на тот момент первый легковой отечественный автомобиль, в сущности, остался экспериментом. Но сама идея осталась. К сожалению, все более-менее близкие к реализации наработки пришлось отложить из-за Великой Отечественной войны.
Вскоре после ее завершения, уже 4 декабря 1946 года, с конвейера Завода малолитражных автомобилей в Москве сошел "Москвич-400".
© РИА Новости / В. Хоменко /// Автомобиль "Москвич-400"
История создания
"Слона", так любовно называли машину в годы выпуска, часто обвиняли в том, что он не истинно советский. Мол, конструкторы просто взяли да и скопировали немецкий Opel Kadett K38, даже делали его на немецких станках и ничего своего не привнесли. В действительности это не совсем так.
Во-первых, за основу эту модель взяли потому, что показатели и характеристики соответствовали требованиям, которые власти предъявляли к малолитражным автомобилям. К тому же есть версия, что лично Иосиф Сталин поручил скопировать машину точь-в-точь.
Во-вторых, право на использование технологий, станков и продукции немецких заводов СССР получил по итогам войны. Но самое главное в другом — да, "Москвич-400" действительно во многом наследует Opel Kadett K38, и даже во внешнем виде. Но в действительности советским инженерам пришлось изобретать этот автомобиль заново. На руках у них была лишь обрывочная техническая документация и несколько готовых автомобилей. Немецкий завод, где собирали Opel Kadett K38, сильно пострадал при бомбежках, и даже станков не осталось.
Так что готовить машину к массовому производству на территории СССР приходилось в сложных условиях, при жестком контроле со стороны высокого начальства и сжатых сроках. Тем не менее это удалось, "Москвич-400" таки вышел в серию.
© РИА Новости / Алексей Даничев /// Выставка ретро-автомобилей в Санкт-Петербурге
Первый доступный автомобиль
В 1946 году в Союзе выпустили сразу три модели автомобилей: ГАЗ-М-20 "Победа", ГАЗ-51 и "Москвич-400". ГАЗ-51 ‒ грузовик. "Победа" хоть и подавалась как машина среднего класса, но на деле позволить ее себе могли немногие, цены на нее начинались от 16 тысяч рублей и доходили до 20 тысяч. А вот стоимость "Москвича" начиналась с 8 тысяч рублей. Эту сумму уже можно было накопить. Хотя и нужно отметить, что в те времена даже при наличии денег нельзя было просто прийти в салон и приобрести машину. Надо было дождаться своей очереди.
Народная любовь
"Москвич" обладал весьма существенными конструктивными недостатками. Например, закрывать автомобиль на замок приходилось весьма странным образом. Сначала водитель должен был запереть изнутри три двери — две задние и водительскую, а потом уже снаружи дверь переднего пассажирского места запереть на замок. Отопления в машине не было, а функцию климат-контроля выполняла форточка. Кроме этого, дворники на "Москвиче" были слабоваты, и в сильный дождь или снег толку от них было мало. Ах да, багажник. Воспользоваться им можно было только изнутри. Многих еще удивляло то, что в автомобиле не были предусмотрены сигналы поворота, но дело в том, что в те годы они и не были обязательными. Но несмотря на все эти недочеты и неудобства люди любили "Москвич-400".
За годы модель показала себя надежной и долговечной. Современные владельцы (да, такие еще остались) берегут свои "москвичи" как семейную реликвию и при этом с радостью ее демонстрируют — на автосалонах ретроавтомобилей или же просто приветливо машут, когда им сигналят на дороге.