«Москвич-400»: рождение легенды

Четвертого декабря 1946 года советские люди получили свой личный автомобиль — "Москвич-400". Хотя выпуск первой массовой машины, собранной в СССР, был недолгим — с 1946-го по 1954-й, она успела завоевать народную любовь на долгие годы.

Советское руководство задумывалось о создании отечественного автомобиля широкого потребления еще в 30-е годы прошлого века. Свои разработки были. Например, НАМИ-1 и НАТИ-2 собрали еще в 1925 году на базе Научного автомоторного института. Но в те годы советская промышленность еще не была готова к серийному выпуску такой техники. Да и дизайн опытных образцов был скорее ближе к веку девятнадцатому, чем к двадцатому. Поэтому на тот момент первый легковой отечественный автомобиль, в сущности, остался экспериментом. Но сама идея осталась. К сожалению, все более-менее близкие к реализации наработки пришлось отложить из-за Великой Отечественной войны.

Вскоре после ее завершения, уже 4 декабря 1946 года, с конвейера Завода малолитражных автомобилей в Москве сошел "Москвич-400".

© РИА Новости / В. Хоменко /// Автомобиль "Москвич-400"

История создания

"Слона", так любовно называли машину в годы выпуска, часто обвиняли в том, что он не истинно советский. Мол, конструкторы просто взяли да и скопировали немецкий Opel Kadett K38, даже делали его на немецких станках и ничего своего не привнесли. В действительности это не совсем так.

Во-первых, за основу эту модель взяли потому, что показатели и характеристики соответствовали требованиям, которые власти предъявляли к малолитражным автомобилям. К тому же есть версия, что лично Иосиф Сталин поручил скопировать машину точь-в-точь.

Во-вторых, право на использование технологий, станков и продукции немецких заводов СССР получил по итогам войны. Но самое главное в другом — да, "Москвич-400" действительно во многом наследует Opel Kadett K38, и даже во внешнем виде. Но в действительности советским инженерам пришлось изобретать этот автомобиль заново. На руках у них была лишь обрывочная техническая документация и несколько готовых автомобилей. Немецкий завод, где собирали Opel Kadett K38, сильно пострадал при бомбежках, и даже станков не осталось.

Так что готовить машину к массовому производству на территории СССР приходилось в сложных условиях, при жестком контроле со стороны высокого начальства и сжатых сроках. Тем не менее это удалось, "Москвич-400" таки вышел в серию.

© РИА Новости / Алексей Даничев /// Выставка ретро-автомобилей в Санкт-Петербурге

Первый доступный автомобиль

В 1946 году в Союзе выпустили сразу три модели автомобилей: ГАЗ-М-20 "Победа", ГАЗ-51 и "Москвич-400". ГАЗ-51 ‒ грузовик. "Победа" хоть и подавалась как машина среднего класса, но на деле позволить ее себе могли немногие, цены на нее начинались от 16 тысяч рублей и доходили до 20 тысяч. А вот стоимость "Москвича" начиналась с 8 тысяч рублей. Эту сумму уже можно было накопить. Хотя и нужно отметить, что в те времена даже при наличии денег нельзя было просто прийти в салон и приобрести машину. Надо было дождаться своей очереди.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский /// Выставка полицейской (милицейской) ретротехники

Народная любовь

"Москвич" обладал весьма существенными конструктивными недостатками. Например, закрывать автомобиль на замок приходилось весьма странным образом. Сначала водитель должен был запереть изнутри три двери — две задние и водительскую, а потом уже снаружи дверь переднего пассажирского места запереть на замок. Отопления в машине не было, а функцию климат-контроля выполняла форточка. Кроме этого, дворники на "Москвиче" были слабоваты, и в сильный дождь или снег толку от них было мало. Ах да, багажник. Воспользоваться им можно было только изнутри. Многих еще удивляло то, что в автомобиле не были предусмотрены сигналы поворота, но дело в том, что в те годы они и не были обязательными. Но несмотря на все эти недочеты и неудобства люди любили "Москвич-400".

За годы модель показала себя надежной и долговечной. Современные владельцы (да, такие еще остались) берегут свои "москвичи" как семейную реликвию и при этом с радостью ее демонстрируют — на автосалонах ретроавтомобилей или же просто приветливо машут, когда им сигналят на дороге.