В России могут установить регулируемые тарифы для такси

«Рынок такси и вообще вся сфера таксомоторных перевозок очень пластичная, изменения происходят постоянно. И если тарифы будут так или иначе установлены, насколько это поможет водителям и пассажирам? Насколько сможет государство быстро изменять эти тарифы в зависимости от того, что будет происходить непосредственно на рынке? Это еще один аргумент, который стоит использовать, чтобы донести нашу позицию по этим тарифам. Если в новой версии закона будет принято решение о том, что тарифы будут устанавливаться непосредственно региональной властью, то мы более чем уверены, что это приведет к их повышению. А если тарифы поползут вверх, то цена на поездку будет увеличена, это логично. Количество поездок и спрос будет так или иначе снижен, поэтому это отразится на заработке водителей».
— В борьбе за доли рынка агрегаторы существенно снизили стоимость поездки. С одной стороны, это положительно сказывается на количестве поездок и на том, что на сегодняшний день многие пользуются услугами такси именно по этой причине. Нужно посмотреть и в другую сторону: сегодня у перевозчика практически не остается денег на поддержание всех мер, которые описаны даже в действующем законе, мер, касающихся и путевых листов, безопасности и так далее. Водитель вынужден перерабатывать длительное время, поэтому комитет Московской торгово-промышленной палаты не один раз обсуждал этот вопрос и пришел к выводу, что необходима минимальная ставка оплаты времени водителя, находящегося на линии. Нужно также понимать, что в случае повышения тарифов на поездки в такси количество таких поездок, безусловно, сократится. Мы это понимаем. Но и находиться в той ситуации, в которой мы находимся сегодня, когда у перевозчика практически не остается денег, а водитель перерабатывает, тоже ненормально.
— Мы выступаем категорически против практически любого дополнительного оборудования, которое должно быть установлено в автомобиль. Все что касается дополнительного технического оборудования, когда такие предложения делаются, нужно прежде всего рассмотреть, сколько это будет стоить и кто в конечном счете за это заплатит.