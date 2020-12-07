В России могут установить регулируемые тарифы для такси

Властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя могут разрешить вводить регулируемые тарифы на услуги такси. Другим же российским регионам могут дать право самим регулировать цены на услуги перевозчиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию законопроекта о реформировании отрасли такси.

Идею поддержали столичные власти: в департаменте транспорта Москвы право на регулируемый тариф воспринимают как возможность установить минимальные расценки на услуги. Там также заявили, что регулирование тарифов позволит избежать занижения зарплаты водителей.

Участники рынка с поправками не согласны. «Яндекс. Такси» считает регулирование тарифов «медвежьей услугой» водителям, пишет «Коммерсантъ». Вот что Business FM сказала руководитель пресс-службы«Ситимобил» Полина Ломоносова:

«Рынок такси и вообще вся сфера таксомоторных перевозок очень пластичная, изменения происходят постоянно. И если тарифы будут так или иначе установлены, насколько это поможет водителям и пассажирам? Насколько сможет государство быстро изменять эти тарифы в зависимости от того, что будет происходить непосредственно на рынке? Это еще один аргумент, который стоит использовать, чтобы донести нашу позицию по этим тарифам. Если в новой версии закона будет принято решение о том, что тарифы будут устанавливаться непосредственно региональной властью, то мы более чем уверены, что это приведет к их повышению. А если тарифы поползут вверх, то цена на поездку будет увеличена, это логично. Количество поездок и спрос будет так или иначе снижен, поэтому это отразится на заработке водителей».

Помимо регулирования тарифов депутаты предлагают еще установить в машины такси датчики контроля усталости водителей. Инициативу комментирует председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания легковых пассажирских перевозок и генеральный директор «Формулы такси» Богдан Коношенко

— В борьбе за доли рынка агрегаторы существенно снизили стоимость поездки. С одной стороны, это положительно сказывается на количестве поездок и на том, что на сегодняшний день многие пользуются услугами такси именно по этой причине. Нужно посмотреть и в другую сторону: сегодня у перевозчика практически не остается денег на поддержание всех мер, которые описаны даже в действующем законе, мер, касающихся и путевых листов, безопасности и так далее. Водитель вынужден перерабатывать длительное время, поэтому комитет Московской торгово-промышленной палаты не один раз обсуждал этот вопрос и пришел к выводу, что необходима минимальная ставка оплаты времени водителя, находящегося на линии. Нужно также понимать, что в случае повышения тарифов на поездки в такси количество таких поездок, безусловно, сократится. Мы это понимаем. Но и находиться в той ситуации, в которой мы находимся сегодня, когда у перевозчика практически не остается денег, а водитель перерабатывает, тоже ненормально.

— Насколько необходимы датчики контроля усталости?

— Мы выступаем категорически против практически любого дополнительного оборудования, которое должно быть установлено в автомобиль. Все что касается дополнительного технического оборудования, когда такие предложения делаются, нужно прежде всего рассмотреть, сколько это будет стоить и кто в конечном счете за это заплатит.

В новой версии законопроекта предлагается запретить таксистам выходить на линию с тремя неоплаченными штрафами. Также есть пункт, разрешающий региональным властям проводить аттестацию таксистов на знание города. Участники рынка считают, что в эпоху навигаторов и скоростного интернета это избыточная мера.