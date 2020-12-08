Предполагается, что инспекторы смогут отправить водителя на внеочередной техосмотр, например, из-за неработающих фар или дворников. На ремонт дадут лишь 72 часа. Если автомобилист не уложится в срок, у него изымут СТС. Опрошенные Business FM эксперты инициативу МВД раскритиковали

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который призван ужесточить контроль за неисправными автомобилями на дорогах. Об этом сообщает «Коммерсантъ»

За неработающие фары и стоп-сигналы дорожные инспекторы останавливают и сейчас. Таким нарушителям полагается штраф в 500 рублей, но им позволяют ехать дальше. Машину отправляют на штрафстоянку, если у нее сломаны тормоза или рулевое управление. Теперь же МВД намерено дать право сотрудникам ГИБДД прямо на месте обязать водителя пройти «внеочередной техосмотр», если обнаружится неисправность.

Предполагается, что если фары не работают ночью, а стеклоочиститель — в дождь, то инспектор запретит водителю ехать дальше и приостановит действие диагностической карты. При менее критичных поломках и недочетах (таких как отсутствие аптечки, неисправные противотуманные фары, отсутствие опознавательных знаков) автомобилистам разрешат добраться до места ремонта.

Однако, каким образом инспектор будет выявлять неисправность — на глаз или с инструментами, — неясно, отмечает замруководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский:

«Есть очевидные вещи, например, если ночью едет машина, а у нее не работают фары, тут заметишь, что эта машина не должна быть на дороге. А вот как инспектор на дороге проверит эффективность тормозов и их исправность — для меня большой вопрос. Для проверки такого оборудования нужен целый автобус со всякими диагностическими штуками, которые применяются для того, чтобы реально определить состояние тормозной системы».

На устранение неполадок и повторный техосмотр автомобилисту дадут лишь 72 часа. Если водитель не уложится в срок, у него изымут свидетельство о регистрации техсредства (СТС). Порядок изъятия и возврата документа опишут в постановлении правительства. Такой механизм создаст почву для коррупции, считает автоюрист Сергей Радько

«Это лишь увеличит коррупцию, не более того. Одно дело, когда это происходит в Москве или в Санкт-Петербурге, где много сервисов и есть возможность машину отремонтировать. Но если это происходит на трассе между Читой и Хабаровском, то что будет делать с машиной и со своим драгоценным грузом, например, дальнобойщик, который вдруг выехал и обнаружил, что у него не работают фары? Понятно, что он предпочтет договориться с инспектором ГИБДД, чтобы тот не заметил этой неисправности, и инспектор будет не против. Инспектор прекрасно это понимает, поэтому, остановив машину, они даже не будут смотреть документы, только будут искать, к чему бы придраться, чтобы запретить ее эксплуатацию».

Сомнений в том, что закон будет работать как надо, добавляет и тот факт, что инспекторов на дорогах с каждым годом становится все меньше — их повсеместно заменяют камеры. Впрочем, в год выписывается до миллиона штрафов за неполадки в автомобилях.

Есть и еще одна неопределенность с новой инициативой: если диагностическую карту приостановят, а СТС отберут и водитель в эти 72 часа попадет в ДТП, что будет с выплатами по ОСАГО? На счет этого переживать не стоит, считает автоюрист Станислав Лагойко . Инициатива вряд ли станет законом, полагает он:

«Все громкие заявления МВД по этому поводу носят популистский характер. Как вы помните, ни одно из их предложений никогда дальше обсуждений этого предложения не проходило. Законодательно это сделать невозможно. Чтобы усомниться в законности получения диагностической карты, необходимо машину обследовать: установить какие-то неисправности, которые не соответствуют установленным нормативам. Приостановить ничего нельзя. Можно обязать эти нарушения устранить. На страховку это никоим образом не распространяется. Страховка у нас действует не во взаимосвязи с диагностической картой, а на основании диагностической карты. На момент получения страховки вы должны предоставить документ в страховую компанию, что машина исправна».

До конца года законопроект МВД должен поступить в правительство, а затем в Госдуму . Предполагается, что он вступит в силу через год после принятия.