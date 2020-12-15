Почему покупать новую машину лучше в декабре или начале февраля 

Не все знают, как устроен автомобильный рынок. Рынок новых автомобилей — в частности. Железное правило: максимально выгодно покупать машину в конце декабря или начале февраля. Знаете, почему?

План продаж горит

Дело в скидках, которые дают дилеры. Именно в декабре они максимально уступчивы, но не в честь Нового года и Рождества. Просто им надо закрывать план продаж. У всех дилеров есть план. Если выполнишь его, получишь от производителя/импортера солидный бонус. А не выполнишь — живи дальше как хочешь, хоть закрывайся.

Многие, кто работают на предприятиях, где тоже есть план, понимают, о чем я говорю. Есть поквартальные премии и бонусы, а есть годовые. Годовые — самые внушительные. Только дурак откажется от них по собственной воле. Потому выполнить план пытаются любыми способами.

Способов у дилеров на самом деле много, но самый простой — продавать машины с большими скидками и подарками. С подарками дилерам продавать выгоднее, потому что для них «подарки» стоят гораздо дешевле, чем для вас. А ещё в качестве подарка они могут предлагать аксессуары и допопции, за которые обычно дерут в 2-3 раза больше их рыночной стоимости.

Но мы сейчас не об этом. А о том, что часто дилер в конце года готов продать машину с такими большими скидками, что остается вообще без прибыли или даже в убытке. А все потому, что бонусы за выполненный годовой план продаж все окупят, и лояльность импортера сохранится.

Тут есть, конечно, нюансы. Не у всех дилеров план горит. Например, есть дилеры, которые торгуют ходовыми моделями — они не то что скидок не дают, а ещё допоборудования, от которого нельзя отказаться, накидывают на сотни тысяч. У таких брать ничего не надо. Надо искать тех, кому кровь из носу надо машину продать. Если не в своем городе, так в другом. Не у одного дилера, так у другого. В конце концов, порой можно вместо бюджетной машины купить авто непопулярного бренда, но классом выше по той же цене.

Эффект «прошлогодней машины»

Есть ещё причина, по которой дилеры стараются слить машины до Нового года. Потому что в новом году это будет прошлогодняя машина. Она как бы новая, но её уже не продашь за те же деньги, что машину нового года выпуска. И если в декабре эффект «прошлогодней машины» работает еще не очень сильно, то в начале февраля от прошлогодних машин готовы избавляться себе в убыток.

Понятно, что если не продать машину сейчас, то шансы продать её в марте, апреле, мае вообще почти нулевые, так что дилеры идут на любые скидки. Особенно, если, как я уже сказал, модель, цвет или комплектация неходовые.

Конечно, машина найдет своего покупателя, но дилеру не нужен неликвид. Ему нужно высвободить деньги, которые он отдал за эту машину, чтобы купить на них другую, более ликвидную. Короче говоря, деньги должны работать. Чем больше сделок, даже с минимальной прибылью, тем лучше.

Более того, в начале года, как правило, все без исключений производители повышают цены на автомобили. С учетом слабеющего рубля можно ожидать повышения цен в начале 2021 года минимум на 5% — причем, даже на отечественные машины.

На прошлогодние машины повышение цен, естественно, не распространяется, потому что они куплены по старым ценам. Хотя некоторые дилеры и пытаются преподнести неповышение цен в качестве ещё одной скидки — но это блеф.

Поэтому февраль для покупки автомобиля также выгоден. В январе, как правило, спад продаж. Все гуляют, длинные праздники, на подарки перед Новым годом все потратились — не до автомобилей. Да и сами менеджеры отдыхают — едят икру с маслом, на которую заработали в декабре, выполнив план. В общем, затишье.

А в феврале приходит осознание, что бонусные деньги кончились, очередей в автосалоны нет, потому что все, кто хотел купить, купили в декабре, а новые планы продаж, тем не менее, есть. Их надо как-то выполнять, а ещё конь не валялся. До конца квартала уже меньше двух месяцев, январь прошел практически впустую, надо наверстывать. Плюс, продавать прошлогодние неликвидные машины стимулирует директор, обещая повышенный процент с продажи.

Торгуйтесь до последнего

И главное, что надо запомнить: не бойтесь торговаться с менеджером в автосалоне. Не надо показывать, что вы сильно заинтересованы в покупке. Не надо испытывать чувство неудобства за то, что вы потратили время менеджера, что он о вас заботился, приносил кофе, и вы как бы обязаны теперь купить у него машину — нет! Это его работа, это маркетинг, это психология.

Идите и торгуйтесь. К одному дилеру, ко второму, к третьему — требуйте письменное коммерческое предложение от каждого, и делайте второй круг, показывая более выгодное предложение от конкурентов. Не стесняйтесь, борзейте, торгуйтесь, как на восточном базаре. Есть примеры, когда люди сбивали цену машины на 20% и даже больше. Сэкономил — считай, заработал. Не нужно кидаться деньгами и демонстрировать менеджеру, насколько ты крут — ему как раз это и нужно.