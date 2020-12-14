Отменят ли «прощенные 20 км/час»?

В России возобновились обсуждения проблемы скоростных лимитов. Власти Москвы требуют снизить зону нечувствительности с 20 до 10 км/час, но звучат и более радикальные идеи — вплоть до почти полного отказа от «прощенных км/час». Мы задались вопросом, чего здесь больше: демагогии или здравого смысла?

Снизить порог до 1 км/час?

В современном КоАП отсутствует штраф за превышение скорости на величину менее 20 км/час, и за семь лет с его исчезновения водители отточили умение прибавлять к любому лимиту скорости означенную величину.

Снизить ее до 10 км/час (какой она и была до 2013 года) предложил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Лискутов . Он сослался на то, что превышение скорости остается доминирующим типом нарушения, которое напрямую влияет и на частоту, и на тяжесть ДТП. «Наша позиция: в городах неадминистрируемый порог должен быть снижен до 10 км/ч», — считает чиновник. И надо понимать: речь не только о столице, но и других городах России.

Еще более радикальную идею озвучил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев , предложив сократить нештрафуемый предел до 1 км/час (по сути, отменить его совсем). Правда, спикер нижней палаты Вячеслав Володин поспешил заверить, что Госдума не поддержит инициативу, и правильно было бы «запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов»

Однако, как раз представители управления МВД России неоднократно высказывались против снижения нештрафуемого лимита. Так, глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что на безопасность в большей степени влияет качество дорог, чем «манипулирование скоростными лимитами».

Откуда взялись «прощенные 20 км/час»?

До осени 2013 года в КоАП была часть 1 статьи 12.9 — за превышение скорости на 10-20 км/час размер штрафа составлял 100 рублей. Зачем эту часть отменили, толком никто не понял. По одной из версий, сбор «дешевых» штрафов был нерентабелен, и в перспективе их планировалось заменить штрафными баллами, но идея так и не была реализована. Существует также теория заговора, согласно которой, неявно подняв скоростные лимиты, власти увеличили пропускную способность дорог самым дешевым из доступных способов.

Но наиболее здравой выглядит версия, что КоАП либерализовали из-за все большего распространения камер фотовидеофиксации и растущего числа споров, связанных с точностью их работы и правильностью установки. Величина 20 км/час учла максимально возможную погрешность — скажем, езда со скоростью 81 км/час в зоне лимита 60 км/час автоматически считалась нарушением, которое наказывалось штрафом 500 рублей.

Вероятно, именно поэтому ГИБДД и МВД сопротивляются изменению нештрафуемых лимитов: являясь первой инстанцией для оспаривания «камерных» штрафов, в случае ужесточения лимитов они рискуют быть похороненными под потоком водительских жалоб.

Лукавство оценили не все

Введение «прощенных 20 км/час» вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Большинство водителей приняли нововведение одобрительно, и сейчас пользуются им практически поголовно. Однако эксперты всегда указывали на двусмысленность ситуации.

Например, городские лимиты в 60 км/час остались прежними, и при разборе тяжелых ДТП езда со скоростью 61 км/час уже считается нарушением, хотя штрафа за это не предусмотрено. Фигурально выражаясь, лимиты по КоАП подняли на 20 км/час, но оставили их неизменными с точки зрения уголовного кодекса. При этом ряд водителей на голубом глазу считают, что нынешний лимит скорости в городе — 80 км/час (это не так).

Добавка фиксированной величины в 20 км/час неодинаково сказалась на безопасности разных дорог.

Например, если на федеральной трассе езда со скоростью 110 км/час зачастую вполне допустима, то скорость 80 км/час на иных городских улицах может быть самоубийственна.

Кроме того, муниципальные власти адаптировались к либерализации лимитов, решив проблему установкой знаков ограничения скорости с запасом на те самые 20 км/час. В результате, ситуация стала совсем парадоксальной. Например, в зонах, где нужен лимит скорости в 40 км/час, устанавливают знаки ограничения 20 км/час.

Будет ли возврат жестких лимитов скорости?

Вопрос не исчезает из повестки много лет, и власти, судя по всему, прощупывают общественное мнение. Например, в новой версии КоАП РФ, которая обсуждается с начала 2020 года и заработает будущим летом, предлагалось введение драконовских штрафов за превышение на 20-40 км/час (3000 рублей против 500 рублей сейчас). Вероятно, если бы идея прошла, то был бы возвращен и штраф за превышение на 10-20 км/час. Однако после волны негатива власти отказались от идеи повышения штрафов, и в нынешней редакции перспективного КоАП скоростные штрафы остаются без изменений.

Тем не менее тенденция к снижению лимитов скорости существует по всему миру, особенно в крупных городах. Например, в большинстве мегаполисов Европы разрешено ездить не быстрее 50 км/час, в центрах городов — 30 км/час, а зона нечувствительности обычно не превышает 10% (3-5 км/час). В городах же России де-факто лимит составляет 80 км/час, хотя по правилам он прежний, 60 км/час.

В целом снижение нештрафуемого порога до 10 км/час выглядит вероятной перспективой для населенных пунктов, на чем, собственно, и настаивает Максим Лискутов. Что же касается загородных трасс, то всплеска аварийности после неявного поднятия лимитов скорости не произошло. Напротив, с 2013 года смертность на дорогах РФ стабильно падала, сократившись более чем в 1,5 раза.

В России с ее большими расстояниями и плохим дорожным сервисом суточные пробеги в 600-1000 км являются необходимостью при автопутешествиях, и сокращение максимальной скорости зачастую приводит не столько к улучшению безопасности, сколько к утомляемости водителей на длинных пробегах. Поэтому в ближайшие годы можно ждать изменения лимитов в городских зонах, но вряд ли на междугородних трассах. По крайней мере, новый КоАП, который заработает в 2021 году, ничего подобного не предполагает.