Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶

Надежно, с автоматом, за 200−250 тысяч рублей. Часть 2 

Свободная пресса 11 часов назад
Надежно, с автоматом, за 200−250 тысяч рублей. Часть 2
Фото: PA Images/TAСС
Это вторая часть моего экскурса в мир недорогих старых иномарок за 200−250 тысяч рублей. Те, кто не читал первую часть про французов, корейцев, американцев и китайцев, смотрите мою предыдущую статью.

Mazda

Продолжим с Мазды. За 250 тысяч и на автомате ее можно купить, но я поставлю дополнительное условие — машина должна быть не старше 20 лет, то есть она должна быть сделана в третьем тысячелетии. И ещё одно условие для японцев — руль должен быть левым (пусть читатели с Дальнего Востока на меня не обижаются, ничего не имею против прулей, просто я в них ничего не понимаю, поэтом и не буду говорить).
Итак, выбор сужается до Mazda 6 GG (самая распространенная Мазда за эти деньги), MPV и Mazda 3. Про «шестерку» надо знать только одно — она любит гнить, всё остальное отлично. И даже если внешне всё кажется хорошо, смотрите, арки, пороги, крылья, днище — там может быть не просто ржавчина, а прям дыры.
MPV — ясное дело — машина на любителя. Хотя для многих многодетных семей она будет находкой. Брать можно, но имейте в виду, что есть проблемы с коррозией (большие проблемы), расход будет немаленький, плюс готовьтесь к пробегам за 300 тысяч км. А если меньше, то скорее всего скручен.
Что касается «трешки», то по сути это тот же второй Фокус. Только настройки автомата у Мазды менее щадящие, да и покупали Мазды те, кто любит погонять, так что вероятность найти что-то живое за 250 000 рублей стремиться к нулю, все нормальное будет дороже.

Mitsubishi

За наши деньги есть четыре условных варианта: Carisma, Galant, Lancer, Colt. Брать можно всё, но Кольт будет самым новым. Хотя именно его я бы меньше всего рекомендовал, потому что у него либо робот, что совсем печально, либо вариатор, что в возрасте 15 лет — тоже ничего хорошего. Разумеется, надо ориентироваться не на пробег, а на состояние.
Два разных Lancer (я бы для себя выбрал именно его) одного и того же года могут быть в кардинально разном состоянии: один гнилой и убитый, второй вполне себе бодрячком. По надежности всё очень хорошо, запчасти есть везде, ремонтопригодность хорошая, но с коррозийной стойкостью, как у большинства японцев, не все гладко.

Nissan

Тут тоже есть, где разгуляться. Кто-то, правда, рассчитывает на покупку обалденных Micra и Note за эти деньги, но даже не пытайтесь — они дороже, несмотря на размеры. Смотреть стоит то, что постарше.
Больше всего на рынке Maxima. Бизнес-класс по размеру и по комфорту, всё бы хорошо, но готовьтесь к пробегам в 300 000 на одометре, а по факту многие пробежали уже по полмиллиона. Ну и ржавчину никто не отменял. Я бы, конечно, уже не рискнул брать, хотя по технике все сделано на века.
Лучше бы присмотрелся к машинам поменьше и попроще — Almera или Almera Classic, например. Обе машины отлично сбалансированы, не балуют опциями, зато просты и надежны в эксплуатации, запчасти недорогие, автоматы работают долго. Впрочем, на самые свежие Альмеры Классик денег не хватит, только на машины первых лет выпуска (2006−2008).
Ещё вариант — это Primera. Машина с нестандартным дизайном и рядом проблем с коррозией и электрикой, но хороший экземпляр найти можно. С двигателями и коробками ситуация неоднозначная. Я бы рекомендовал брать единственно правильный вариант — 1,8 с классической АКПП: и мотор простой и надежный, и коробка неубиваемая, учитывая, что она же ставилась на Максимы. А вот к 2,0-литровым машинам и вариатором с ними есть вопросы и претензии.

Opel

Разбавим японцев немцами. В ценовой диапазон попадают любимые многими Astra, Corsa и Meriva. Всё остальное встречается слишком редко. Астр очень много. Как поколения G, так и H. Сначала расскажу про поколение H. Самый популярный 1,6 идет только с капризным дерганным и маложивущим роботом (1,4 тоже с ним), а автомат полагается лишь 1,8-литровому мотору. Сам по себе он хорош, но подводит система охлаждения, а двигатель подкашивает катализатор. Впрочем, все это решаемо и в целом вариант достойный.
Astra G — это вариант за 200 тысяч и дешевле. Машин на автомате не очень много, но они есть с 1,6— и 1,8-литровыми моторами. Надежнее 1,6, но вообще беспроблемными двигатели не назовешь. А вот к автомату вопросов вообще никаких. Только надо помнить, что многие машины прошли гораздо больше, чем указано на одометре.
Корсы снова можно найти сразу двух поколение, С и D. Если и брать её, то только с классическим автоматом, который идет только с довольно редким 1,4-литровым мотором на 90 л.с. Автомат надежен так же, как стар. Проблема только в том, что Корсу С с таким агрегатом днем с огнем не найдешь, а Corsa D в большинстве случаев стоит дороже. Мерива же в России будет только с роботом (автомат полагался дизелю, у нас их нет), так что тоже нет.

Renault

Дальше по списку Renault, но про них я говорить не буду. У них та же проблема, что и у Пежо-Ситроен из первой части, автоматическая коробка DP0 (она же AL4) крайне ненадежен. Кто-то сейчас возмутится словом «крайне», но так оно и есть. Это на Дастерах и нынешних Логанах её ещё более или менее довели до ума (с натяжкой), а на ранних машинах она очень любила перегреваться и ломаться. Причем у Пежо настройки были такими, что она чаще уходила в аварийный режим, но продолжала работать, а у Рено она работает до последнего, но потом уже нужен ремонт. Так что Меганы, Лагуны, Сценики — всё в топку. Хотя с механикой они весьма и весьма хороши.

Skoda

Skoda Octavia A5 за 250 тысяч не купить. Поколение А4 слишком старо, к тому же старая 4-ступенчатая гидромеханика не отличается надежностью, и имеет много общего с теми же DP0 и AL4.

Toyota

Что касается Тойот, то с правым рулем их очень много. Однако с левым рулем, с автоматом за 250 000 рублей нет почти ничего. Буквально единицы по всей стране, так что не вижу смысла останавливаться на чем-то конкретно. Corolla IX могла бы стать достойной машиной, но за них просят по 300 с лишним тысяч рублей, что на мой взгляд неоправданно дорого для 15−20-летних машин, даже с учетом, что это Тойота. В таком возрасте всё зависит от аккуратности и ухода предыдущих владельцев, а не от марки.

Volkswagen

Ну и напоследок Volkswagen. Самое интересное, что больше всего на рынке Passat B5, а не Джетт, Гольфов и Bora. О нём и поговорим. Машина крайне удачная в целом, хорошо оцинкованная, имеет много общего с Ауди. Отличный износостойкий салон, продуманная эргономика. Огромная гамма моторов (в том числе с автоматом), но самый распространенный — 1,8 турбо (150 или 170 л.с.). При должном обслуживании он довольно надежен, но проблема в том, что сейчас большинство Пассатов прошли уже по 350+ тысяч километров, а это значит, что довольно дорогих проблем не избежать. Плюс очень плотная компоновка подкапотного пространства делает обслуживание дороже, чем могло бы быть.
Видео дня. Инспекторы ГИБДД обнаружили угнанное авто за 30 минут
Свободная пресса: последние новости
Китайский автопром не даст «сидеть в Тольятти ровно» Китайский автопром не даст «сидеть в Тольятти ровно» Почему покупать новую машину лучше в декабре или начале февраля Почему покупать новую машину лучше в декабре или начале февраля Город без маршруток: За что Собянин наказывает москвичей Город без маршруток: За что Собянин наказывает москвичей
Комментарии
Статьи , Mazda 6 , Nissan , Audi , Mazda 3 , Peugeot , Toyota , Mazda , Skoda Octavia , Volkswagen , Renault , Skoda , Opel , Mitsubishi
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение