Надежно, с автоматом, за 200−250 тысяч рублей. Часть 2 

Это вторая часть моего экскурса в мир недорогих старых иномарок за 200−250 тысяч рублей. Те, кто не читал первую часть про французов, корейцев, американцев и китайцев, смотрите мою предыдущую статью.

Продолжим с Мазды. За 250 тысяч и на автомате ее можно купить, но я поставлю дополнительное условие — машина должна быть не старше 20 лет, то есть она должна быть сделана в третьем тысячелетии. И ещё одно условие для японцев — руль должен быть левым (пусть читатели с Дальнего Востока на меня не обижаются, ничего не имею против прулей, просто я в них ничего не понимаю, поэтом и не буду говорить).

Итак, выбор сужается до Mazda 6 GG (самая распространенная Мазда за эти деньги), MPV и Mazda 3 . Про «шестерку» надо знать только одно — она любит гнить, всё остальное отлично. И даже если внешне всё кажется хорошо, смотрите, арки, пороги, крылья, днище — там может быть не просто ржавчина, а прям дыры.

MPV — ясное дело — машина на любителя. Хотя для многих многодетных семей она будет находкой. Брать можно, но имейте в виду, что есть проблемы с коррозией (большие проблемы), расход будет немаленький, плюс готовьтесь к пробегам за 300 тысяч км. А если меньше, то скорее всего скручен.

Что касается «трешки», то по сути это тот же второй Фокус. Только настройки автомата у Мазды менее щадящие, да и покупали Мазды те, кто любит погонять, так что вероятность найти что-то живое за 250 000 рублей стремиться к нулю, все нормальное будет дороже.

За наши деньги есть четыре условных варианта: Carisma, Galant, Lancer, Colt. Брать можно всё, но Кольт будет самым новым. Хотя именно его я бы меньше всего рекомендовал, потому что у него либо робот, что совсем печально, либо вариатор, что в возрасте 15 лет — тоже ничего хорошего. Разумеется, надо ориентироваться не на пробег, а на состояние.

Два разных Lancer (я бы для себя выбрал именно его) одного и того же года могут быть в кардинально разном состоянии: один гнилой и убитый, второй вполне себе бодрячком. По надежности всё очень хорошо, запчасти есть везде, ремонтопригодность хорошая, но с коррозийной стойкостью, как у большинства японцев, не все гладко.

Тут тоже есть, где разгуляться. Кто-то, правда, рассчитывает на покупку обалденных Micra и Note за эти деньги, но даже не пытайтесь — они дороже, несмотря на размеры. Смотреть стоит то, что постарше.

Больше всего на рынке Maxima. Бизнес-класс по размеру и по комфорту, всё бы хорошо, но готовьтесь к пробегам в 300 000 на одометре, а по факту многие пробежали уже по полмиллиона. Ну и ржавчину никто не отменял. Я бы, конечно, уже не рискнул брать, хотя по технике все сделано на века.

Лучше бы присмотрелся к машинам поменьше и попроще — Almera или Almera Classic, например. Обе машины отлично сбалансированы, не балуют опциями, зато просты и надежны в эксплуатации, запчасти недорогие, автоматы работают долго. Впрочем, на самые свежие Альмеры Классик денег не хватит, только на машины первых лет выпуска (2006−2008).

Ещё вариант — это Primera. Машина с нестандартным дизайном и рядом проблем с коррозией и электрикой, но хороший экземпляр найти можно. С двигателями и коробками ситуация неоднозначная. Я бы рекомендовал брать единственно правильный вариант — 1,8 с классической АКПП: и мотор простой и надежный, и коробка неубиваемая, учитывая, что она же ставилась на Максимы. А вот к 2,0-литровым машинам и вариатором с ними есть вопросы и претензии.

Разбавим японцев немцами. В ценовой диапазон попадают любимые многими Astra, Corsa и Meriva. Всё остальное встречается слишком редко. Астр очень много. Как поколения G, так и H. Сначала расскажу про поколение H. Самый популярный 1,6 идет только с капризным дерганным и маложивущим роботом (1,4 тоже с ним), а автомат полагается лишь 1,8-литровому мотору. Сам по себе он хорош, но подводит система охлаждения, а двигатель подкашивает катализатор. Впрочем, все это решаемо и в целом вариант достойный.

Astra G — это вариант за 200 тысяч и дешевле. Машин на автомате не очень много, но они есть с 1,6— и 1,8-литровыми моторами. Надежнее 1,6, но вообще беспроблемными двигатели не назовешь. А вот к автомату вопросов вообще никаких. Только надо помнить, что многие машины прошли гораздо больше, чем указано на одометре.

Корсы снова можно найти сразу двух поколение, С и D. Если и брать её, то только с классическим автоматом, который идет только с довольно редким 1,4-литровым мотором на 90 л.с. Автомат надежен так же, как стар. Проблема только в том, что Корсу С с таким агрегатом днем с огнем не найдешь, а Corsa D в большинстве случаев стоит дороже. Мерива же в России будет только с роботом (автомат полагался дизелю, у нас их нет), так что тоже нет.

Дальше по списку Renault, но про них я говорить не буду. У них та же проблема, что и у Пежо-Ситроен из первой части, автоматическая коробка DP0 (она же AL4) крайне ненадежен. Кто-то сейчас возмутится словом «крайне», но так оно и есть. Это на Дастерах и нынешних Логанах её ещё более или менее довели до ума (с натяжкой), а на ранних машинах она очень любила перегреваться и ломаться. Причем у Пежо настройки были такими, что она чаще уходила в аварийный режим, но продолжала работать, а у Рено она работает до последнего, но потом уже нужен ремонт. Так что Меганы, Лагуны, Сценики — всё в топку. Хотя с механикой они весьма и весьма хороши.

Skoda Octavia A5 за 250 тысяч не купить. Поколение А4 слишком старо, к тому же старая 4-ступенчатая гидромеханика не отличается надежностью, и имеет много общего с теми же DP0 и AL4.

Что касается Тойот, то с правым рулем их очень много. Однако с левым рулем, с автоматом за 250 000 рублей нет почти ничего. Буквально единицы по всей стране, так что не вижу смысла останавливаться на чем-то конкретно. Corolla IX могла бы стать достойной машиной, но за них просят по 300 с лишним тысяч рублей, что на мой взгляд неоправданно дорого для 15−20-летних машин, даже с учетом, что это Тойота. В таком возрасте всё зависит от аккуратности и ухода предыдущих владельцев, а не от марки.