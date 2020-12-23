Таможня открыла охоту на машины с армянскими номерами

Давление на владельцев автомобилей с армянскими номерами усиливается. Летом их отловом занималась в основном ГИБДД, а сейчас, по информации самих автомобилистов, подключается и таможенная служба. Её интерес — пошлина, размер которой зачастую в несколько раз превышает стоимость самого автомобиля.

«Купила гибрид, чтобы сэкономить на топливе…»

Редкий для России Kia Optima Hybrid 2013 года обошёлся Ангелине примерно в 7 тысяч долларов — 450 тысяч рублей на момент покупки в 2019 году. Машину она выбирала ради экономии: средний паспортный расход 159-сильного гибрида размером с Toyota Camry — 6 л/100 км. Теперь, чтобы поставить машину на учёт, ей нужно заплатить порядка 12 тысяч евро (около 1,1 млн рублей), то есть две стоимости автомобиля.

— Понимаете, я же не злостная нарушительница законов, — объясняет она. — В тот момент мы сделали запросы везде, где можно: в ГИБДД, в таможенную службу, и нам везде отвечали, что покупка и ввоз автомобилей из Армении не возбраняется.

Долгое время действительно так и было: россияне покупали автомобили в Армении, ставя их на учёт на себя или используя по доверенности, и никаких вопросов к ним не возникало.

Экономия была особенно существенной для больших автомобилей, поэтому из Армении ввезено много машин D и E класса. Кроме того, там можно было купить модели, не представленные на российском рынке, например, минивэн Toyota Alphard — одна из самых популярных моделей, ввозимых из Армении.

— Я знаю человека, у которого семь детей — для него такая машина не роскошь, — сетует Ангелина. — А теперь с него требуют сумму, которая превышает стоимость покупки.

Почему «армянские» машины были дешёвыми

В 2014 году Армения вступила в Евразийский таможенный союз, и до начала 2020 года армянские пошлины на иностранные автомобили были в несколько раз ниже российских. К примеру, у нас они достигали 48-54% стоимости автомобиля, в Армении — порядка 10%. Другими словами, экономия измерялась сотнями тысяч рублей.

Были и другие плюсы, например, в Армении ниже ставки транспортного налога для машин в возрасте. По информации ГИБДД, такие автомобили невидимы для камер фотовидеофиксации, хотя сами владельцы машин с армянскими регзнаками утверждают, что штрафы с камер получают.

Лафа закончилась в 2020 году, когда пошлины выровнялись с российскими. А с июля ГИБДД начала уделять «армянским» машинам повышенное внимание.

Что вменяют владельцам армянских номеров

ГИБДД привлекает владельцев по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях, причём обе выглядят нестрашными, но имеют двойное дно. Так, если за рулём сидит владелец автомобиля, ему вменяют часть 1 статьи 12.1 КоАП за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. Напомним, по российским законам поставить машину на учёт необходимо через десять дней после её приобретения. Штраф вроде бы небольшой, 500-800 рублей, но, попавшись повторно, можно уже лишиться прав сроком до 3 месяцев или попасть на штраф 5000 рублей.

Ангелина встретилась с инспекторами ГИБДД ещё летом, и получила первый штраф по статье 12.1 КоАП:

— Да, сумма там небольшая, но за повторное — лишение прав, поэтому мы поставили автомобиль на стоянку, — рассказывает она. — Но гибрид нельзя оставлять без движения в морозы, потому что полная разрядка аккумулятора может убить его, и в ноябре мы на свой страх и риск начали ездить.

Также есть часть 1 статьи 12.3 КоАП за езду без документов о таможенном оформлении, отсутствие которых влечёт штраф 500 рублей и помещение автомобиля на штрафстоянку.

Правда, происходит это не сразу: в первый год езды по территории России машина считается участвующей в международном движении (как бы приехавшей в гости). После этого периода ГИБДД считает наличие таможенных документов необходимым.

На самом деле, вопрос легитимности применения этих статей КоАП вызывает огромные споры и сопряжён с изрядной казуистикой. Например, одно из яблок раздора между «армяноводами» и властями — вопрос о том, считаются ли машины предметом личного пользования или иностранным товаром. У каждой стороны немало аргументов в поддержку своей позиции. Так, пострадавшие автовладельцы считают свои машины зарегистрированными в установленном порядке на территории одного из членов ЕАЭС , а наличие таможенных документов — не обязательным (их действительно нет в наборе бумаг, которые водитель обязан предъявлять инспектору).

Однако опрошенные нами юристы сходятся во мнении, что главная проблема не в трактовке пунктов, а в самом настроении власти, которая всегда найдёт те или иные препятствия для использования нерастаможенных машин. В целом, требование зарегистрировать автомобиль по месту жительства действительно существует, а длительное перемещение на «гостевой» машине по дорогам РФ подразумевает необходимость её постановки на учёт.

Таможня ищет добро

По словам Ангелины, особенную тревогу вызывает взаимодействие ГИБДД и Федеральной таможенной службы:

— После летних чёсов ситуация вроде бы стабилизировалась, и последнее время инспекторы не проявляют к нам особого внимания, но, думаю, это временно, — объясняет она. — В нашем сообществе сейчас распространили документ, в котором одно из региональных управлений таможенной службы просит выявить и задержать автомобили с армянскими номерами по списку. Мы ожидаем нового чёса.

По мнению Ангелины, задачей ГИБДД было собрать информацию о владельцах «армянских» машин и передать её ФТС, чтобы та приняла необходимые меры для взыскания разницы в таможенных пошлинах. Впрочем, сам механизм такого принуждения пока не ясен, но тревожность владельцев, в целом, понятна.

Ситуация не одинакова по регионам, например, довольно рьяно ГИБДД работала в Краснодарском крае, где из-за близости к южным границам России армянских машин было много. Такие машины активно отправлялись на штрафстоянки, а попытки владельцев судиться зачастую не приводили к успеху.

В Нижнем Тагиле владелец Nissan Fuga (в России — Infiniti M) Виктор Шахов оспаривал в суде постановление по статье 12.3 КоАП, но суд отказал ему. «Ниссан» обошёлся Виктору в 415 тысяч рублей, таможенная пошлина же составляет 1,25 млн рублей.

По словам Ангелины, власти выдумывают и новые подходы, например, в Омске против владельца армянских номеров возбудили дело по статье 16.2 КоАП за отказ декларировать товары, подлежащие таковой процедуре.

Чего хотят владельцы «армянских» автомобилей

— Мы хотим, чтобы закон не имел обратной силы. Эти машины свободно покупались в Армении, свободно пересекали границы, к ним долгие годы не было никаких претензий, а все службы закрывали на это глаза. Если бы позиция властей была обозначена в 2014 году и был опубликован чёткий порядок эксплуатации и регистрации таких автомобилей в России, не было бы их наплыва. А теперь получается, что 300 тысяч автовладельцев поставлены вне закона, и должны государству по две машины.

Ангелина добавляет:

— Нас пытаются представить какими-то злостными нарушителями, и я не спорю, есть какие-то мутные схемы, когда подделываются армянские документы и номера вешаются на машины из Владивостока. Но мы не такие: мы честные покупали машин, которые поставили их на учёт в стране Евразийского экономического союза и выполняли все требования, действовавшие на момент покупки.

Она считает, что власти должны объявить амнистию для добросовестных покупателей таких автомобилей. Кстати, похожая проблема чуть раньше возникла в Казахстане, и там власти нашли компромиссный вариант: владельцам армянских номеров предложили поставить их на учёт в Казахстане, но без права отчуждения, чтобы гарантировать личное пользование машиной. Впрочем, при необходимости её продажи владельцу вернут армянские номера и разрешат выезд.