«КАМАЗ-мастер» пробьётся на «Дакар» сквозь закрытые границы! И уже готовит мощные новинки 

Команда «КАМАЗ-мастер» по традиции провела пресс-конференцию перед отправкой на ралли-марафон «Дакар»-2021. Вот только на сей раз общение проходило в виртуальном формате: глава команды Владимир Чагин и боевые пилоты Андрей Каргинов Антон Шибалов заняли свои места в пресс-зале, а вот журналисты и болельщики остались дома на своих диванах. Что не помешало узнать немало информации о подготовке камазовцев к ралли-марафону, который пройдёт со 2 по 15 января.

О подготовке к «Дакару»

Владимир Чагин: «Автоспорт построен на поддержке спонсоров и партнёров. Было очень тяжело в этом году, но мы очень благодарны всем нашим партнёрам, они не переложили на нас свои финансовые трудности. Да, какие-то контракты уменьшились на 10, 15, 20 процентов, но мы всё понимаем. Нужно входить в положение друг друга и выживать вместе, взявшись за руки! Бюджет команды сократился, но мы сумели подготовить машины.

С учётом закрытия границ мы провели сборы в том числе в Кабардино-Балкарии, где, как и в Саудовской Аравии, много острых камней: можно было потренироваться, как ездить быстро, но при этом не прокалывать шины. Мы открыли для себя Кавказ, было здорово — там обязательно нужно проводить ралли-рейды!»

Андрей Каргинов: «Необычный год, нестандартный. Впервые столкнулись с тем, что после возвращения с „Дакара“ не могли уже через месяц начать работать над новинками. Поняли, что ситуация непростая, грядут трудные времена. Из-за режима самоизоляции некоторые работы несколько отодвинулись. И всё же подготовили ряд доработок: ринулись в бой, постарались в кратчайшее время что-то внедрить, испытать. Использовали каждый час времени на тренировки: вставали пораньше, ложились попозже. Старались выжать максимум из каждого километра».

Антон Шибалов: «Несмотря на изоляции и ограничения, всегда можно найти, чем заняться. Больше работали над теоретической частью и физической формой. Да, не было всех запланированных выездов на соревнования и сборы, хотя основная тренировка в автоспорте — это гонка. Несмотря на сжатый режим, нашей команде удалось сделать всё необходимое для подготовке автомобиля и самих себя к „Дакару“. Да, мы не имеем всё, что запланировали, но для уверенного участия в марафоне у нас вся работа проделана».

Об организации гонки

В. Ч. : «Наша техника на месте: паром уже добрался до Саудовской Аравии. Мы вылетаем 27 декабря. Многие спросят, как мы это делаем, ведь гонка была под угрозой. Но организаторы „Дакара“ ведут переговоры, чтобы найти какое-то компромиссное решение, которое позволяет и соответствовать всем требованиям ВОЗ , и в то же время провести гонку. Насколько нам известно, из нескольких городов Европы будут организованы специальные чартерные рейсы. Мы и другие участники из России перелетаем чартерным рейсом компании „Газпромавиа“ при поддержке ВТБ . Спасибо нашим партнёрам за поддержку! Дальше все будут на двухдневном карантине.

Спасибо организаторам, что в это сложнейшее время в условиях коронавируса они сохранили возможность провести гонку. Нас ожидает кольцевой маршрут по сложнейшим ландшафтам Аравийского полуострова. Здесь очень острые камни, которые режут шины в три раза чаще, чем в других местах, — по крайней мере так было в прошлом году. Мы не видели такого нигде на планете. Также нас ожидают сложнейшие дюны: в прошлом году мы видели здесь перевороты, застревания… Такие испытания требуют мастерства как пилотов, так и штурманов, которые должны выбирать правильный маршрут.

Хочется, чтобы у всех получилось добраться до Джидды. В этом году было очень мало соревнований и сборов, все очень ждут предстоящего „Дакара“, все верят, что всё состоится».

А. К. : «Новость о закрытии границ маленько взбудоражила. Мы как спортсмены готовились весь год, были в предвкушении, но не дают нам расслабиться до последнего! Наверное, выдохнем с облегчением, только когда нас выпустят на старт гонки. Но все в одинаковой ситуации. Кто лучше всех справится с нервами, с настроем, тот и покажет наилучший результат. Мы находимся на низком старте».

Об угрозе коронавируса

В. Ч. : «Если кто-то из членов экипажа не сможет продолжать по причине здоровья, то экипаж снимается с соревнований. Будут ли организаторы здесь идти навстречу и позволять проводить замену в случае заражения коронавирусом, сложно сказать. Пилота заменить невозможно — экипаж покидает гонку. Штурмана тоже. Да и механика — он как бортинженер, следит за всеми параметрами автомобиля, знает всю матчасть. Нет такого: один заболел, его заменил другой и помчался на подиум. Нет, если кто-то выбывает, образуется прореха, которую залатать невозможно. Остаётся пожелать, чтобы никто из ребят не заболел.

Будем соблюдать все правила, которые изложены почти на десяти листах формата А4. Верим, что гонка пройдёт без сокращений и мы сможем живыми и здоровыми вернуться в Россию. Мы везём своего повара, чтобы как можно меньше выходить с бивуака. Всё проговорили на командном соревновании, обозначили все инструкции».

А. К. : «Маски в кабине грузовика? Нет, физически ехать в маске невозможно! Плюс надо пить воду. В кабине мы доверяем другу другу. Иммунитет друг к другу давно выработался!»

О роли Эдуарда Николаева на «Дакаре»

В. Ч. : «На Эдике лежит новая нагрузка, новая ответственность. Мой многолетний коллега Сергей Савостин переболел коронавирусом и по состоянию здоровья не может поехать на гонку. У нас в команде плановая ротация. Эдик пропускает гонку, но у него роль — заменить самого Савостина, помогать мне в решении всех стратегических и прочих вопросов. Эдику как пилоту, члену экипажа должно легко даться такая работа. К тому же он действующий спортсмен, поэтому считаю, что у нас будет эффективное сотрудничество, мы сможем принимать правильные решения. Он ещё вернётся за руль и, уверен, выиграет ещё не одну гонку, а такой опыт ему только поможет».

О подготовке новой техники

«Технический регламент в гонках меняется каждые 5-7 лет: необходимо вводить как новые ограничения, так и разрешения. У нас в процессе разработка нового спортивного грузовика в соответствии с изменениями в правилах.

Также мы ведём разработку по тому, чтобы установить на нынешний грузовик новую кабину из камазовского семейства К5. В следующем году наши болельщики увидят обновлённый грузовик, который будет иметь новую форму кузова — непохожую, на то что было. Сильно изменятся и другие характеристики. С удовольствием расскажем про эту машину, когда она выйдет в свет.

Также идёт работа над разработкой нового капотного грузовика «КАМАЗа» . Команды, которые стремятся на подиум, отдают приоритет капотной компоновке — мы тоже следуем этой тенденции».

О съёмках в эффектном ролике «Ред Булл»

А. Ш. : «Даже не скажу, сколько дублей было — снимали целую неделю. Очень серьёзная работа, которая позволила создать двухминутный ролик. Благодаря „Ред Булл“ у нас есть возможность участвовать в таких интересных проектах, открывать что-то новое. Но во время съёмок больше переживал не за себя или технику. Ты знаешь, что за тобой на тросу едет человек на доске, у которого из всех элементов защиты только шлем! За него переживаний куда больше. Мы сами только вчера увидели ролик, ждали с сентября».