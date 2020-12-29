Что позволяет нетрезвым водителям уходить от наказания

Неправильное применение законодательства судьями позволяет нетрезвым водителям уходить от наказания вообще. Вся суровость российских законов по отношению к нетрезвым водителям теряется от их незнания некоторыми инспекторами и некорректного их применения судами.

Итак, некто Тарасенко был остановлен инспектором 28 ноября 2019 года. Инспектор почувствовал запах алкоголя и предложил водителю пройти медосвидетельствование. Однако Тарасенко отказался. Тогда инспектор оформил протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях — отказ водителя от медосвидетельствования. Мировой суд, не вдаваясь в подробности, назначил Тарасенко наказание, предусмотренное этой частью данной статьи, в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления на полтора года. Донецкий городской суд и четвертый кассационный также формально разбирали дело и подтвердили решение мирового судьи, не обратив внимание на маленькую, но очень важную деталь.

На эту деталь обратил внимание Верховный суд, куда Тарасенко обратился с жалобой. А заключается она в том, что у Тарасенко на момент нарушения не было права управления, а значит, и лишать его нечего. Как указал ВС, согласно карточке учета операций с водительским удостоверением срок его действия истек в феврале 2019 года. То есть за 9 месяцев до правонарушения. По Закону "О безопасности дорожного движения", истечение срока действия водительского удостоверения является основанием прекращения действия права на управление транспортом.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда N 20 от 25 июня 2019 года к таким водителям лишение права управления не применяется.

Если медосвидетельствование подтвердило, что водитель нетрезв, на него распространяется часть 1 статьи 12.8 КоАП, предусматривающая штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. Если водитель отказался от медосвидетельствования, то на него распространяется часть 1 статьи 12.26, предусматривающая то же наказание. Но если у водителя нет права управления — он его просто не получал, либо срок его водительского удостоверения истек, либо право было прекращено судом в связи с медицинскими противопоказаниями, то на него распространяется часть 3 статьи 12.8 или часть 2 статьи 12.26. Эти новеллы предусматривают арест от 10 до 15 суток. А в случае невозможности применения ареста, например, водитель инвалид или беременная женщина, — штраф 30 тысяч рублей.

То есть в случае с Тарасенко протокол должен был быть составлен по части 2 статьи 12.26. И по этой же статье суды должны были назначать ему наказание.

Поэтому Верховный суд отменил постановления, вынесенные в отношении этого водителя, а производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП.

Переквалифицировать действия Тарасенко невозможно. Поскольку арест даже на 10 суток у нас считается более строгим наказанием, чем лишение прав на полтора года. Поэтому переквалификация повлечет ухудшение положения водителя, что недопустимо.

Таким образом, после года мытарств по судам попавшийся с признаками опьянения водитель, отказавшийся от медосвидетельствования, вовсе оказался освобожденным от какой-либо ответственности. И все только по той причине, что все нижестоящие суды формально подошли к делу и не стали разбираться в обстоятельствах.

Несмотря на то что количество аварий по вине нетрезвых водителей снижается, они все равно остаются большой проблемой. Ведь тяжесть таких аварий очень высокая. В каждом четвертом ДТП с нетрезвыми водителями погибает человек.

За 11 месяцев этого года количество пьяных аварий снизилось на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 13 775 ДТП. Число погибших в них людей снизилось на 11 процентов и составило 3616 человек. В то же время на 12,8 процента выросло количество погибших в авариях с водителями, отказавшимися от медосвидетельствования. В них погибло 159 человек. Число таких аварий снизилось незначительно — на 1,2 процента и составило 3318 ДТП. Но тяжесть этих аварий еще выше — в каждом третьем ДТП есть погибший.

Напомним, что сейчас продолжаются попытки ужесточения законодательства в отношении нетрезвых водителей. Так, например, в проекте нового КоАП заложен механизм конфискации автомобиля у собственника, если он дважды предоставил машину нетрезвому водителю. Предполагается, что когда эта норма заработает, то конфискация автомобиля заработает и по уголовным делам. То есть машины будут конфисковывать и у тех, кто получил уголовное наказание за повторное управление в нетрезвом виде или повторный отказ от медосвидетельствования.

Также МВД разработало поправки в Закон "О безопасности дорожного движения", в соответствии с которыми водители, не имеющие прав, но попавшиеся за рулем в нетрезвом виде или отказавшиеся от медосвидетельствования, не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, пока они считаются подвергнутыми наказанию. То есть год с момента отбытия ареста. Сейчас, например, такой водитель, у которого истек срок действия прав, может на следующий день после ареста пойти в ГИБДД и получить новые права. Подробно об этом "РГ" рассказывала в номере от 14 ноября этого года.

Примечательно, что пока судьи неправильно применяют нормы закона и формально относятся к рассмотрению таких дел, даже новые строгости закона на таких горе-водителей распространяться не будут.