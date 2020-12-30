Китайские автомобили Zotye больше нельзя купить в России 

Китайская автомобильная марка Zotye прославилась тем, что активно копировала дизайн машин европейских брендов, но теперь история компании, скорее всего, подходит к концу.

История взлёта и падения

Фирма Zotye Auto начала производство машин в 2005 году. Первым автомобилем марки стал маленький внедорожник — лицензионная копия японской модели Daihatsu Terios . Позднее китайцы освоили выпуск перелицованных « Фиатов », а затем и оригинальных моделей.

Audi, Правда, многие Zotye внешне были очень похожи на автомобили других марок — Volkswagen Porsche … О серьёзных претензиях к китайцам по поводу нарушений авторских прав ничего не было известно, а теперь, судя по всему, судебные иски предъявлять будет некому.

Проблемы у Zotye Auto начались пару лет назад, и в 2019 году компания отчиталась о крупных убытках. А совсем недавно китайская фирма New Tech Group, владеющая маркой, была официально признана банкротом. Производство автомобилей на китайских заводах остановили ещё летом этого года.

«Зоти» в России

На российский рынок марка вышла в 2016 году с кроссовером Zotye T600 (на заглавном фото), внешне похожим на Volkswagen Touareg . Особыми успехами фирма похвастаться не могла, лучшего результата она добилась в 2018 году, продав три тысячи машин.

Wroom

Автомобили для российского рынка собирали на белорусском заводе «Юнисон», но в начале 2020 года предприятие завершило выпуск машин. Судя по официальной статистике АЕБ, последние Zotye были проданы в России в сентябре.

Кроссовер Zotye Coupa появился в России в 2018 году

Что дальше

Китайские СМИ сообщают, что компания Zotye Auto, возможно, сменит владельца и продолжит деятельность. А в российском представительстве марки заявляют, что работа продолжается «в прежнем режиме», пишет сайт «Китайские автомобили».

Между тем машин у немногочисленных российских дилеров марки уже не осталось. Как рассказали сайту Wroom.ru в одном из автосалонов, сейчас проблематично даже заказать запчасти и комплектующие для Zotye, так как китайские заводы компании не работают.

Последняя новинка марки, кроссовер Zotye TS5, дебютировал в мае этого года, но так и не стал серийной моделью

Может быть, производственные мощности компании и заинтересуют какой-нибудь китайский холдинг, но ни бренд, ни разработки Zotye серьёзной ценности не представляют.

Это не первая китайская марка ушедшая из России в этом году: осенью завершились продажи на нашем рынке внедорожников Foton.