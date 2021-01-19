Неубиваемые авто 2000-х переживут современные машины

«Вот раньше делали на века машины: железо толстое, ремонт копеечный, все самому можно починить, ездили десятилетиями». Такое сегодня часто можно услышать. А ещё много разговоров про запрограммированный износ и старение.

Простота ремонта, дешевизна обслуживания

Кое с чем спорить можно. Например, я точно уверен, что современные машины надежнее старых. Если только понимать под надежностью время безотказной работы агрегата. Я сейчас не про двигатель, а про всякие ремни, муфты, стартеры, насосы и так далее.

Также глупо спорить с тем, что машины стали безопаснее. Да, машины рассыпаются при малейшем ударе, но зато спасают жизнь водителю и пассажирам в салоне, благодаря зонам деформации.

А вот по ресурсности, простоте ремонта и дешевизне обслуживания новые машины переплюнут старые только тогда, когда мы полностью пересядем на электромобили (если, конечно, это произойдет). И то, не факт.

Я бы сейчас с удовольствием поразглагольствовал на эту тему. Но сегодня я хочу поделиться своим мнением по поводу того, какие машины из недалекого прошлого (мы по-прежнему в большом количестве видим их на дорогах) способны пережить не только своих преемников, но и владельцев. Конечно, при должном уходе и заботе.

Logan

На первом месте, разумеется Логан. В иностранных рейтингах Dacia Logan (по сути то же самое, что наш Рено ) обычно находится в конце списка, или вообще возглавляет рейтинг самых НЕнадежных машин. Но это потому, что европейские журналисты и аналитики тупо считают количество обращений в сервис, и дают одинаковый вес поломке двигателя, коробки передач и перегоревшей лампочке.

В России живут пока что более адекватные люди, и перегоревшую лампочку или сгоревший предохранитель поломкой вообще не считают. Так что у нас Логан считается чуть ли не неубиваемой машиной. Простой, как резиновый сапог, но очень надежной.

Причем те, кто пересел с первого Логана на второй, который симпатичнее, приятнее в салоне и лучше оснащен, в один голос говорят, что в первом вообще ничего не ломалось, а второй все же нет-нет да подкинет какой-нибудь повод смотаться в сервис.

Учитывая тот факт, что с 2006 года Логаны начали довольно хорошо цинковать, машины не первых лет выпуска довольно хорошо сопротивляются коррозии. Обслуживание очень дешевое, моторы простые, для ремонта не нужен компьютер, нужны просто прямые руки. Единственный вопрос вызывает надежность многострадального автомата DP0, но если рассматривать машину на механике, то это реально вещь.

Логан, серьезно, как Жигули, можно холить, лелеять и передавать по наследству, а через 30 лет показывать внукам как последний образец надежности автомобилестроения.

Hyundai Accent

Почти такие же отзывы, как и о Логоне, у Hyundai Accent, который производился в России на ТагАЗе аж до 2012 года (несмотря на то, что был спроектирован и начал выпускаться ещё в конце 1990-х). Секрет надежности в простоте. Корейцы тогда только учились, как нужно строить машины. И учились они у японцев. Так что моторы легко ходят по 700 тысяч километров, и это не воспринимается как какой-то рекорд.

Коробки передач — и автомат в том числе — надежны. Многое из того, что сегодня меняется в современных машинах только в сборе, на Акценте можно было поменять по-отдельности. Из-за этого стоимость ремонта и содержания на уровне ВАЗов , с которыми многие привыкли сравнивать.

Только в топовой версии Акцента появляются опции, которые сегодня есть уже в базе (я о стеклоподъемниках, двух подушках безопасности, кондиционере, ABS, электрорегилировках зеркал и прочем), так что по части электрики проблем тоже нет.

Ко всему прочему машина очень неохотно гниет, несмотря на свою бюджетность и российскую сборку. Вот уж правда было сделано, как будто на века. Hyundai тогда зарабатывал себе репутацию и выпускал настоящие вещи без всяких финтифлюшек и гирлянд с тачскринами, зато надежно, дешево и ремонтопригодно.

Note, Micra и Almera

Были времена, когда даже Nissan делал хорошие машины на века. Можно привести много примеров удачных машин, но я, пожалуй, остановлюсь на моделях Note и Micra. Во-первых, потому что я реально скучаю по этим машинам, так как альтернатив им на российском рынке уже давно нет. Во-вторых, потому что это были автомобили с прекрасными потребительскими качествами — откройте отзывы и убедитесь в этом.

В то время ещё не было вариаторов, турбонаддувов, необслуживаемых автоматов, рычагов, в которых нельзя поменять сайлентблоки, не нужно было разбирать полмашины, чтобы поменять свечи, да и вообще тогда ещё к Ниссанам было применимо словосочетание «японское качество».

Ещё один Nissan, о котором не могу не сказать отдельно — Nissan Almera Classic . Многие знают, что на самом деле это не японский Ниссан, а корейский Samsung, но это сути не меняет. Машина играла в одном сегменте с Фокусом и Лачетти, но была чуть-чуть дешевле. Уже во времена, когда машина продавалась ещё новой, она не была современной, и покупали её по большой части люди зрелые, предпенсионного возраста.

Зато сегодня начинаешь ценить прелесть Альмеры. Она простая и удивительно сбалансированная. Все агрегаты надежны (единственный двигатель, автомат, механика), подвеска ходит долго, салон приятный, внешность на все времена, кузов хорошо покрашен и сопротивляется коррозии уже второй десяток лет, если не забывать за ним следить. Проблем по электрике нет.

При этом сегодня, благодаря своей надежности и дешевизне обслуживания, Almera Classic может стоить больше, чем более современный и лучше оснащенный Фокус. Сравните хотя бы стоимости ремонта задней подвески или цены на оригинальные запчасти (хотя все равно все используют аналоги, но тем не менее). И ведь Фокус далеко не самый сложный в обслуживании автомобиль.

Lancer IX

Для многих культовым автомобилем является Mitsubishi Lancer IX. Классная машина. Отличный движок, надежнейший автомат. Кузов, который якобы любит гнить, на самом деле довольно хорошо защищен от коррозии (после некачественного восстановления после ДТП, или при некачественном уходе — гниет всё).

Претензий к машине минимум. Недаром её производство снова налаживали по многочисленным просьбам владельцев после того, как девятое поколение сняли с производства и запустили десятое (затем полтора года девятое и десятое поколения продавали параллельно).

Раньше можно было жаловаться на дорогие запчасти для Mitsubishi, но сегодня об этом не вспоминают. Во-первых, не такие уж они и дорогие теперь, во-вторых, полно аналогов, в-третьих, тут по-прежнему очень многое необязательно менять в сборе, что в разы удешевляет ремонт.

Camry и Land Cruiser

Говорить о японцах и не сказать про Тойоту было бы грехом. В принципе к образцам надежности можно отнести почти все, что делалось Тойотой в двухтысячных годах, и это правда. Но я выделю Toyota Camry в кузове XV40 или даже XV30 и Land Cruiser 100 и 105. По сравнению с этими машинами даже сегодняшние Тойоты кажутся если не ширпотребом, то явно не на века.

Углубляться с вашего позволения не буду. Сами за себя говорят цены на вторичке. За «сотку» в хорошем состоянии просят в два раза больше, чем за Nissan Patrol Jeep Grand Cherokee, Chevrolet Tahoe и многое другое того же класса тех же лет. Аналогично с Камри. Знаю людей, у которых есть деньги, но они не хотят менять старую Камри на новую, потому что «зачем, эта все ещё не ломается».

Ещё не лишним будет сказать, что Тойоту и Хонду , о которой пойдет речь ниже, обожают американцы, которые не отличаются бережливостью и трепетным отношением к автомобилю. А почему? А потому что даже при свинском отношении эти машины ездят и не ломаются. Конечно, некоторые переоценивают предел прочности машин и не занимаются их обслуживание вообще — тогда Тойота показывает, сколько может стоить ремонт. Но если за машиной следить и не запускать, она будет радовать долгие годы. Её даже можно передавать по наследству, как семейную реликвию со словами: «Вот, сынок, береги её, на ней ещё твой дед ездил».

CR-V, Civic, Accord

Ну и, конечно, мой рассказ будет неполным без некогда популярных у нас Хонд — CR-V, Civic, Accord. Показателен факт: хотя Хонды уже много лет продаются в России штуками, а не десятками тысяч, как раньше, интерес к ним на вторичке не уменьшается до сих пор.

Секрет тот же, что и у Тойот, только в отличие от Камри, Королл и Рав4, Хонды всегда были веселыми и молодежными. Их убивали, отжимали, забивали на обслуживание, а они все ездили и ездили. Сейчас на вторичке довольно сложно найти хороший экземпляр Хонды, но те жемчужины, за которыми следили, стоит беречь и дальше — они образец надежности и долговечности в сегодняшнем мире одноразовости и светодиодов.