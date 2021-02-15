«Лада» и «Патриот» бросят вызов Илону Маску 

Резкий рост спроса на электромобили определит не только изменение экологической обстановки на планете, но и способен коренным образом изменить глобальную архитектуру мира. Связано это будет с запасами необходимых материалов для производства аккумуляторов. Россия рискует в новой системе координат выпасть из разряда «великих сырьевых держав», а человечество может столкнуться с новыми точками битвы за ресурсы.

Небывалый рост капитализации Tesla сделал основателя компании Илона Маска самым богатым человеком мира. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), его состояние теперь составляет $209 млрд Это на $23 млрд больше, чем у ранее занимавшего первую строчку богатейших людей главы Amazon Джозефа Безоса.

Совсем недавно Маска многие считали большим фантазером и скептически относились к его планам строить космические ракеты и производить электромобили. Однако бизнесмен и изобретатель смог вывести на орбиту свои корабли, а в перспективе развития электокаров уже мало кто сомневается.

Сколько было разговоров о том, что люди никогда не откажутся от двигателей внутреннего сгорания. Зачем делать электромобили, если можно по старинке жечь бензин? Акции Tesla долгое время считались ненадежным вложением. Но неумолимость прогресса, видимо, берет свое, и об этом красноречиво говорят цифры.

С марта 2020 года ценные бумаги Tesla выросли на 720%. Аналитики это связывают именно с тем, что переход на электротранспорт ускоряется стремительными темпами. И чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на то, как троллейбусы и автобусы в российской столице меняют электробусы. И понятно, что это только первые ростки нового будущего.

Масштабы изменений и необходимые ресурсы

В 2009 году в мире насчитывалось всего несколько тысяч электромобилей. Это были экспериментальные версии, причем часто малоудачные. Ехали они медленно, заряда хватало на небольшое расстояние, а стоили дорого. Это и дало повод скептикам говорить, что хоть машины на электричестве и позволяют снизить загрязнение окружающей среды, но из-за технических сложностей воплощения идея станет тупиковой ветвью развития техники.

Однако энтузиасты, среди которых был и Илон Маск, продолжали экспериментировать и достигать результатов. В 2019 году на планете уже насчитывалось 7,5 млн электромобилей, которые стали для владельцев отличной заменой обычным машинам.

Согласно сценарию Международного энергетического агентства , уже к 2030 году будет произведено до 166 млн легких аккумуляторных электромобилей и до 71 млн гибридных машин (имеют электродвигатель при сохранении двигателя внутреннего сгорания).

В исследовании ученых Ченьцзян Су, Бернарда Стёбинга, исследовательской группы из Лейденского университета в Нидерландах и Аргоннской национальной лаборатории в США сделана попытка спрогнозировать спрос на электромобили до 2050 года. Их выводы показали, что количество электромобилей к 2050 году вырастет до 2 млрд, а ежегодные продажи к тому времени составят 211 млн машин.

Предполагается, что будут использоваться литий-никель-кобальт-алюминиевые и литий-никель-кобальт-марганцевые батареи. Также ожидается увеличение производства литий-ионных аккумуляторов. На последние, в частности, ориентируется компания Tesla. Проанализировав тенденции рынка, ученые пришли к выводу, что больше всего на рынке металлов будут востребованы никель, литий и кобальт.

По прогнозам исследователей, до 2050 года на производство аккумуляторов дополнительно потребуются огромные объемы никеля, кобальта и лития. Однако стоит учитывать, что производители, скорее всего, не захотят просто закапывать в землю отработавшие аккумуляторы, а будут думать над их дальнейшим использованием. Если применить самые современные разработки, некоторые из которых пока только в теории, получится снизить потребность в никеле на 38% до 55,1 млн тонн, в литии — на 8% до 16,8 млн, в кобальте — на 44% до 9,4 млн тонн до 2050 года.

Сразу оговоримся, что ученые признают наличие множества сценариев развития событий и кропотливо анализируют основные из них. В этой статье приведены максимальные значения, как по количеству производимых электромобилей, необходимого количества ресурсов, так и относительно достижений науки, способных сократить потребности. Такой подход мне кажется правильным: если будет производиться максимум аккумуляторов, то и экономить ценные металлы тоже будут по максимуму.

Кто чем обладает

Потребности в металлах для производства аккумуляторов заставляют задуматься о располагаемых ресурсах. Краткий анализ показывает, что в мире возможны новые «сырьевые империи», а вот доля России на рынке необходимых материалов может снизиться.

Сегодня основной потребитель нефти — автомобилисты. У РФ достаточно запасов, чтобы обеспечить необходимый спрос. Хотя и на этом рынке приходится выдерживать серьезную конкуренцию с другими нефтедобывающими государствами. Прежде всего, с членами ОПЕК и США.

Если говорить об эре электромобилей, то в достаточном количестве у России есть только никель. Страна находится на четвертом месте по разведанным запасам этого металла с общей долей в 9%.

Но вот достаточными залежами лития и кобальта Россия похвастать не может.

Сегодня около 34% лития производится в Чили, 40,5% в Австралии, 16,5% в Аргентине, на мировом рынке с гораздо меньшими долями присутствуют Китай (5,7%), Зимбабве (2,5%) и Португалия (0,5%).

Однако же если говорить о запасах, то картина будет несколько иной. На Чили приходится более 51% разведанных залежей, на Китай — 22%, 13,7% находится в Аргентине и 11% в США.

Основные вероятные производители электромобилей — США и Китай — будут обеспечены собственными залежами. Не исключена ожесточенная борьба между ними за ресурсы Чили и Аргентины. Ранее Латинская Америка считалась «вотчиной» Соединенных Штатов, но в последнее время в регионе активно наращивает влияние Китай. Если смотреть на вещи с точки зрения будущего, то уже сегодня две крупные мировые державы пытаются создавать задел.

С кобальтом всё намного интереснее. Сегодня 64% всей мировой добычи этого металла приходится на одну африканскую страну — Демократическую Республику Конго. И там уже прочно обосновался Китай, главный скупщик кобальтовых руд в ДРК — компания CDM, дочерняя фирма Huayou Cobalt. Для охраны рудников китайцы сегодня используют конголезскую армию.

В то же время стоит учитывать, что ДРК по-прежнему одна из беднейших стран. Там возможны восстания обнищавшего народа, гражданская война и прочие социальные катаклизмы. Они запросто могут быть использованы для передела собственности в пользу американских компаний.

В России находится около 4% мировых залежей кобальта. Однако его содержание в руде крайне низкое, в отличие от конголезской. Это определяет ряд технологических сложностей для добычи металла.

Что будет делать Россия

Главная проблема добычи никеля, лития и кобальта для изготовления аккумуляторов состоит в том, что всех разведанных запасов едва ли хватит на необходимые объемы производства. Если кобальта при максимальной переработке вторсырья необходимо будет добыть 9,4 млн тонн, то все залежи оцениваются в 25,5 млн Запасы лития оценивают сегодня в 53 млн тонн, а потребуется его 16,8 млн Не всё так просто и с никелем, запасы которого считаются равными 90 млн тонн, а потребуется на одни аккумуляторы 55,1 млн Возможно, в ближайшие три десятилетия откроются новые месторождения. Однако понятно, что борьба за ресурсы обещан быть очень жесткой. Полем этой борьбы рискуют стать Африка и Латинская Америка.

Хватит ли у России сил участвовать в жесткой конкуренции за ресурсы? Если исходить из нынешней реальности, то в дальнейшем можно прогнозировать отставание нашей страны от лидеров. То есть США, Китай и ЕС будут всё больше увеличивать разрыв от РФ.

По всей видимости, человечество вновь столкнется с битвой больших держав за зоны влияния в рамках новой системы, которую уже сегодня называют «неоколониализмом». Вмешательство в жесткое противостояние для России будет подобно катастрофе.

В то же время, а нужно ли в принципе это делать? Производство аккумуляторов для электромобилей — крайне сложное дело. На сегодняшний день РФ просто не обладает необходимыми технологиями и производственными мощностями, нет в достаточном количестве специалистов. Многие клоняются к той мысли, что России в век замены обычных автомобилей электрическими просто-напросто придется отказаться от идеи производить свой собственный модельный ряд.

С другой стороны, огромные незаселенные территории страны служат большой рекреационной зоной для выхлопов углекислых газов. Проще говоря, в России нет той скученности населения, что в Европе или Китае, и проблема экологии не стоит так остро. Это значит, что РФ сможет по-прежнему производить привычные двигатели внутреннего сгорания.

Если еще учесть, что вследствие массового появления электротранспорта в мире спрос на углеводороды снизится, то россияне смогут ездить по стране почти бесплатно.

Впрочем, засада в том, что машины с бензиновыми двигателями могут перестать пускать за границу. Всеобщий переход на электромобили в мире обусловит отсутствие конкуренции для отечественных производителей и снижение качества реализуемых технических решений. Проще говоря, как сегодня у туристов в некоторых бедных странах вызывают удивление местные жители, запрягающие в тележки ослов, так будут смотреть и на россиян через пару десятилетий.