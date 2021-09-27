Иметь или не иметь? В России снизилось число владельцев личных машин

В России уменьшилось количество частных автовладельцев, свидетельствуют данные опроса. Также жители нашей страны стали реже пользоваться машиной в ежедневном режиме. Автомобильный рынок ожидает смена модели потребления и структурная перестройка, считают эксперты.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

За прошедшие два года количество семей, в которых есть хотя бы один автомобиль, пошло на убыль, свидетельствуют данные социологического опроса ВЦИОМ. В 2021 году автомобилистами назвали себя 62% опрошенных (минус 5%). Максимальным за последние семь лет этот показатель был в 2018 и 2019 годах – тогда в наличии одной или нескольких машин в семье признались в общей сложности 67% респондентов.

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Данные аналогичных опросов за прошедшие 8 лет свидетельствуют, что значительный скачок автомобилизации в стране произошел между 2015 и 2018 годами.

Если шесть лет назад в наличии одной или нескольких машин в семье признались в общей сложности 48% опрошенных, то за последующие три года число таких увеличилось до максимума, после которого началось снижение.

В тот же период резко увеличилось и число семей, располагающих несколькими машинами: в 2015 году таких было всего 6%, а в 2018-м – уже 17%. Однако тренд на снижение количества людей, владеющих собственными машинами, затронул и эту категорию граждан: в 2021 году число автовладельцев, имеющих несколько машин на семью составило 15%.

Процент тех, кто пользуется сразу несколькими машинами, наиболее высок в обеспеченных Москве и Санкт-Петербурге (16% опрошенных), а также в населенных пунктах с населением численностью менее 100 тыс. человек (17%), где не так развит общественный транспорт.

Вместе с тем, жители крупных городов могут позволить себе вовсе не иметь машины, передвигаясь на общественном транспорте, такси или каршеринге: почти половина респондентов из городов-миллионников признались, что у них нет машины.

Москва и Санкт-Петербург на этом фоне демонстрируют среднероссийские цифры (38%), а менее всего «неавтомобилизированных» граждан обнаружилось в малых городах и селах.

Еще сильнее, чем уровень автомобилизации, уменьшилось за последние два года и число тех автомобилистов, кто ездит каждый день: в 2019 году о максимально интенсивном ритме пользования машиной заявили 70% водителей, сейчас их число упало до 63%.

Совсем отказываться от машин, впрочем, россияне не спешат: на 5 процентных пунктов, до 26% выросла доля тех, кто садится за руль по крайней мере несколько раз в неделю.

Несмотря на наметившуюся тенденцию снижения количества частных автовладельцев в России, по объективным показателям обеспеченность легковыми машинами в России за последние годы продолжала расти. По данным аналитического агентства «Автостат»,

на тысячу жителей нашей страны по состоянию на январь этого года приходилось 313 легковых автомобилей. В 2018-м данный показатель составлял 293 машины, в 2015-м – 284.

Наряду с приобретением машин в собственность появляются и новые формы использования автомобиля, отчасти процесс снижения числа автовладельцев связан с этими факторами, полагает аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

«Развивается, каршеринг, такси, возможность взять попутчиков при поездке на дальние расстояния. Возможно, эффект снижения дал и прошлый пандемийный год, — говорит Беспалов «Газете.Ru», — Однако я не думаю, что мы входим в глобальный тренд, когда будет сильно сокращаться владение автомобилем и это приведет к каким-то негативным последствием для автопрома».

Интенсивность использования машин в такси и каршеринге гораздо выше, чем при личном владении, добавляет эксперт, поэтому они быстрее изнашиваются и выбывают из оборота.

«Скорее идет определенная структурная перестройка рынка. Но с точки зрения автопрома потребность в автомобилях еще будет сохраняться достаточно долгое время», — заключает Беспалов.

Автомобилизация населения в России вдвое ниже, чем в Европе, и в краткосрочной перспективе объемы рынка новых автомобилей останутся примерно на нынешнем уровне, а в среднесрочной перспективе могут вырасти до 2,1-2,2 млн машин в год, ожидает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Возможно, из-за дефицита самих машин цифра по итогам года будет чуть меньше, чем в прошлом, но перспективы обвала авторынка я не вижу, — говорит Бургазлиев «Газете.Ru». — Однако стоит учитывать, что вплоть до пандемии рынок у нас был искусственно субсидирован Минпромторгом: примерно 12-15% автомобилей продавались по госпрограммам».

Кроме того, средний возраст легкового автомобиля в России — 13,5 лет, объясняет эксперт, поэтому неудивительно, что часть автопарка просто «рассыпается» и сдается в утиль.