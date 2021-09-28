Судебные приставы теряют из-за водителей 4 млрд рублей

В этом году на треть снизилось число оштрафованных приставами автомобилистов, рассказали «Газете.Ru» в ФССП. Ведомство недосчиталось без малого 4 млрд рублей. Пандемия научила людей бережнее относится к финансам, объясняют такую статистику эксперты.

Фото: Пресс-служба ГУФССП Пресс-служба ГУФССП

За восемь месяцев 2021 года приставы возбудили 10,6 млн исполнительных производств в отношении водителей, не оплативших вовремя штрафы за нарушения ПДД, что на 32% ниже показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили «Газете.Ru» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ. Суммарно с января по август приставы собрали с автомобилистов 9,3 млрд рублей против 13,1 млрд рублей годом ранее (минус 29% или 3,8 млрд рублей).

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«Наибольшее количество возбужденных исполнительных производств касается административных штрафов ГИБДД на сумму 500 рублей. Средняя сумма по поступающим на принудительное исполнение административным штрафам ГИБДД составляет около 900 рублей», — отметили в пресс-службе ФСПП.

Помимо самого штрафа, согласно ст.112 Закона «Об исполнительном производстве», автомобилист-должник обязан оплатить исполнительный сбор, напомнили в ФССП. Сейчас он составляет 7% от суммы задолженности, но не менее 1 тыс. рублей.

Юристы поясняют, что отдельный исполнительный сбор назначается на каждый неоплаченный штраф.

По словам адвоката автомобильного движения «Свобода выбора» Сергея Радько, из-за этого нередки ситуации, когда размер такого сбора в несколько раз превышает размер задолженности.

«Если, к примеру, у человека есть три неоплаченных штрафа по 500 рублей, то на каждый из них приставы назначают по 1 тыс. рублей в виде исполнительного сбора. В итоге должнику придется заплатить 1,5 тыс. рублей в качестве задолженности и 3 тыс. рублей в виде общей суммы исполнительного сбора», — приводит пример Радько.

Очень часто информация о неоплаченном штрафе от гаишников доходит до приставов спустя полгода после истечения двух месяцев, отведенных законом на погашение штрафа, добавляет правозащитник. Из-за длительных ограничений в прошлом году автомобилисты ездили меньше, а значит и меньше оплатили штрафов, вполне, вероятно, что информацию о них судебные приставы-исполнители получили лишь в этом году, предполагает юрист.

Стали бережнее относиться к деньгам

Водители все реже оспаривают штрафы, им проще их оплатить, указывает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«По статистике, в пользу людей, оспаривающих штрафы за нарушения ПДД, суды выносят только около 1% решений. Поэтому автовладельцы предпочитают не связываться с судебными разбирательствами. Тем более, что в большинстве случаев речь идет не о самых больших суммах», — обращает внимание Моржаретто.

В последнее время заметно улучшилась информируемость автомобилистов, значительная часть неплательщиков раньше просто не знала о том, что они получили штраф, добавляет эксперт. С ним соглашается координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов, он отмечает, что значительная часть автомобилистов стали экономнее относится к своим сбережениям, осознав, что они рискуют остаться с заблокированной банковской картой, не заплатив добровольно штраф в отведенные сроки.

«Нарушители, которые не платили штрафы в надежде, что они сгорят, столкнулись с тем, что деньги списываются автоматически. Причем безо всяких скидок, а наоборот, с дополнительными сборами, которые назначаются приставами», — говорит Шкуматов.

Росту доли штрафов, оплаченных в срок, способствовала и «корявая» работа самих судебных приставов, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, нередко они, не разбираясь, списывают деньги сразу с нескольких карточек.

«Я и сам с этим сталкивался, и многие знакомые жаловались. Получить с ФССП списанные средства очень сложно, придется потратить уйму времени. До приставов не дозвониться, на личный прием из-за пандемии не попасть», — объясняет эксперт.

Практика списания приставами средств с разных счетов должника достаточно распространена. Чаще всего это происходит, когда у человека есть счета в разных финансовых учреждениях. Приставы рассылают постановление о принудительном взыскании задолженности по штрафам сразу во все банки, в которых у гражданина открыты счета, говорит адвокат Сергей Радько.